Bidenův činitel: Kdyby byl Joe Biden znovu zvolen, mohl zaútočit na Írán
23. 4. 2026
Bývalý vysoký poradce prezidenta Bidena Amos Hochstein v rozhovoru pro CBS News uvedl, že Bidenova vláda se připravovala na bombardování Íránu, kdyby v roce 2024 vyhrála volby, informuje Caitlin Johnstone.
Margaret Brennan z pořadu Face the Nation se zeptala Hochsteina: „V červenci 2024 ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že Íránu zbývá jeden či dva týdny k tomu, aby získal dostatečnou kapacitu pro získání štěpného materiálu, z něhož by mohl nakonec vyrobit zbraň, pokud by se k tomu rozhodl. Bidenova administrativa vedla nepřímá jednání, která však nikam nevedla. Když tedy prezident Trump tvrdí, že udělal to, co by žádný jiný prezident neudělal, je to prostě jen tím, že se blížil termín splatnosti a připadl na jeho funkční období?“
„Myslím si, že na tom něco je, a proto jsem podporoval, aby se prezident Trump v červnu připojil k útokům, o kterých jsme v Bidenově vládě interně uvažovali, že je možná budeme muset provést, pokud bychom získali druhé funkční období,“ odpověděl Hochstein. „Mysleli jsme si, že na jaře a v létě 2025 pravděpodobně budeme v témž bodě. A tak jsme provedli válečné simulace. Mohlo k tomu dojít i za našeho působení.“
Pro úplnost uvádíme, že Hochstein je veterán izraelské armády narozený v Izraeli, který údajně sehrál významnou roli v Bidenově administrativě při podpoře hrůzného bombardování Libanonu Izraelem v září 2024. A jeho tvrzení, že útok na íránská jaderná zařízení „mohl být nutný“ v rámci Bidenova teoretického druhého funkčního období, je nepravdivé.
V březnu loňského roku šéfka amerických zpravodajských služeb Tulsi Gabbard vypovídala před Kongresem, že zpravodajská komunita „nadále uvádí, že Írán nevyvíjí jadernou zbraň a nejvyšší vůdce Chomejní (sic) neschválil jaderný program, který v roce 2003 pozastavil“, čímž vyvrátila tvrzení jak prezidenta Trumpa, tak Antonyho Blinkena z předchozího roku.
Ale i kdybychom připustili, že Írán představoval jaderné riziko, nic nebránilo Bidenově administrativě v tom, aby jednoduše obnovila jadernou dohodu, kterou s Teheránem uzavřela Obamova vláda v roce 2015. JCPOA fungovala dobře, dokud byla v platnosti. Kdokoli, kdo tvrdí něco jiného, je lhář. Trump a jeho poradci v roce 2018 JCPOA zničili, protože to byla hlavní překážka bránící jim ve válce s Íránem. Bidenova vláda odmítla tento krok zvrátit, protože také chtěla válku.
Demokraté bubnovali na válečné bubny proti Íránu již dlouho před volbami v roce 2024. Zde je výňatek z oficiálního programu Demokratické strany pro rok 2024, který výslovně útočí na Trumpa za to, že během svého prvního funkčního období nevstoupil do války s Íránem:
„To vše je v ostrém kontrastu s Trumpovou bezradností a slabostí tváří v tvář íránské agresi během jeho prezidentství. V roce 2018, kdy Íránem podporované milice opakovaně útočily na americký konzulát v irácké Basře, byla jedinou Trumpovou reakcí uzavření našeho diplomatického zařízení. V červnu 2019, když Írán sestřelil americké průzkumné letadlo operující v mezinárodním vzdušném prostoru nad Hormuzským průlivem, Trump reagoval tweetem a poté náhle odvolal jakoukoli skutečnou odvetu, což vyvolalo zmatek a obavy mezi členy jeho vlastního týmu pro národní bezpečnost. V září 2019, když skupiny podporované Íránem ohrozily globální energetické trhy útokem na saúdskou ropnou infrastrukturu, Trump nezareagoval proti Íránu ani jeho silám v zástoupení. V lednu 2020, když Írán poprvé a naposledy ve své historii přímo odpálil balistické rakety proti americkým vojákům v západním Iráku, Trump zesměšnil traumatická poranění mozku, která utrpěly desítky amerických vojáků, jako pouhé „bolesti hlavy“ – a opět nepodnikl žádné kroky.“
Kamala Harris, která v závěru volební kampaně kontroverzně nahradila Joea Bidena, označila Írán za nepřítele číslo jedna. Ve své debatě v roce 2024 Harris opakovaně kritizovala Trumpa za příliš měkký přístup k americkým nepřátelům a oznámila, že „vždy dá Izraeli možnost se bránit, zejména pokud jde o Írán a jakoukoli hrozbu, kterou Írán a jeho spojenci pro Izrael představují.“
Viděla jsem mnoho lidí, kteří se snažili argumentovat, že Trumpova zkaženost v Íránu dokazuje, že by všichni měli podporovat demokraty, ale je jasné, že Demokratická strana je jen zdvořileji vypadající tváří téže zlé mocenské struktury.
Válka s Íránem byla naplánována už dávno. Analytici jako Brian Berletic a Richard Medhurst předkládají pádné argumenty, že tato americká válka je spíše o útoku na ekonomické a energetické zájmy Ruska a Číny v poslední zoufalé snaze udržet si globální hegemonii než o pomoci Izraeli. To staví Spojené státy na nebezpečnou trajektorii směřující ke stále nepřátelštějším eskalacím mezi jadernými mocnostmi.
Tyto kroky byly naplánovány s několikaletým předstihem a byly by provedeny bez ohledu na to, kdo by se v lednu 2025 dostal do úřadu.
O osudu impéria se nehlasuje. O otázce, zda USA budou i nadále usilovat o nadvládu nad planetou, se nikdy hlasovat nebude. Budeme i nadále svědky bezohledných válek USA s obrovskými lidskými důsledky, dokud impérium nepadne nebo dokud americký lid nepřinese do své země revoluční změnu, kterou svět tak zoufale potřebuje.
Diskuse