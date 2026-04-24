Italské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance
24. 4. 2026
Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni, al quale va…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 21, 2026
Oznámil to šéf italského ministerstva zahraničí Antonio Tajani. Den předtím Solovjov v pořadu "Full Contact" použil urážlivé výrazy proti Meloni v italštině a ruštině. Zvláště ji nazval "děvkou" a "fašistickou bytostí", protože "zradila [amerického prezidenta Donalda] Trumpa, kterému přísahala věrnost".
Šéfka italské vlády reagovala na Solovjova a napsala na sociální síti X, že "horlivý propagandista režimu ze své podstaty nemůže dávat lekce ani v konzistenci, ani ohledně svobody". "My, na rozdíl od ostatních, nemáme svázané provázky, nemáme majitele a nedostáváme rozkazy," řekla Meloni. Italský ministr obrany Guido Crosetto naopak požadoval, aby se ruská ambasáda v Itálii "distancovala" od Solovjových slov. Sám ruský velvyslanec řekl, že italští diplomaté "opět zaútočili na pošťáka". "Ani jeden rozumný člověk by nikdy nepomyslel na to, že by vnímal čistě osobní, emocionální, soukromé hodnocení kohokoli jako oficiální prohlášení vlády konkrétního státu," řekl Paramonov.
Velvyslanec také zdůraznil, že slova "známého ruského novináře, i když velmi talentovaného a oblíbeného mezi lidmi," byla slyšet na jeho vlastním online kanálu. Podle Paramonova je pokus "vyhodit do povětří" mezinárodní a politický skandál "důsledkem práce protiruských sil v italském hlubokém státě spojeném s Ukrajinou". Poznamenal, že za tím vším stojí pokus o vyvolání sporu mezi Rusy a Italy, oslabení diplomatických kontaktů mezi nimi a způsobení "dalšího poškození obrazu" Ruska. Současně Paramonov spojoval vše toto s "poslední neúspěšnou" návštěvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Římě.
V listopadu 2025 byl Paramonov také předvolán na italské ministerstvo zahraničí po prohlášeních mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharove o částečném zřícení věže Torre dei Conti v centru Říma. Zacharova spojila incident s politikou italských úřadů a uvedla, že s "nesmyslným utrácením" země "zkolabuje od ekonomiky až po věže".
Diskuse