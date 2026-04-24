Zelenskyj: Dokonce i partneři, kteří tvrdili, že Rusko vyhraje, přestali s tímto narativem
24. 4. 2026
"Tento narativ neustále šíří všude – že obsazují naše území, ale i partneři, kteří neustále tvrdili, že Rusko zřejmě vyhrává, už s tímto narativem přestali a chápou, že Rusko tuto válku nevyhraje," řekl Zelenskyj.
Zdůraznil, že obranné síly Ukrajiny vydrží velké množství úderů, stovky útočných akcí během jednoho dne. Ale s ohledem na okupovaná a deokupovaná území od začátku tohoto roku není poměr váhy ve prospěch Ruska, ale ve prospěch Ukrajiny, dodal prezident.
"Ukrajina obnovila svou pozici na více čtverečních kilometrech svého území, než kolik ztratila. Kontaktní linie je tak živá – je to pravda. Taková válka je velmi obtížná. Můžete přijít o jednu pozici, druhou kvůli zničení KABem [typ ruské letecké bomby - KD], něco jiného, ale zároveň můžete tuto pozici obnovit na jiných pozicích ve stejný den. Ukrajina proto tuto válku neprohraje," vysvětlil Zelenskyj.
Hlava státu zdůraznila, že za posledních 10 měsíců byly ozbrojené síly Ukrajiny na frontě v nejstabilnější kondici. Nicméně poznamenal, že "pro kluky je velmi těžké, je nemožné se uvolnit".
"Podpoříme naši armádu, jakmile to půjde. Potřebujeme víc peněz na to, aby se vše obnovilo, odemklo, abychom mohli dát víc peněz na drony, aby kluci vepředu měli víc FPV a dalších bombardérů. Můžeme to všechno zajistit," řekl prezident.
