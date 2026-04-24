Maďarsko: Orbánův zeť vydělal sázkami na tchánovu volební prohru
24. 4. 2026
Sázka se odehrála, když maďarská aktiva – akciové trhy a státní dluhopisy, směnný kurz forintu – "vystřelila" po vítězství Orbánova soupeře Petra Magyara a jeho strany Tisza.
Hodnota aktiv v investičních fondech Equilor AM, které Istvan Tiborz, Orbánův zeť, kontroluje prostřednictvím složité korporátní struktury, činí 500 miliard forintů (1,6 miliardy dolarů). Ačkoliv není jediná, kdo očekával, že na změně moci vydělá (před volbami se vítězství Tiszy zdálo být konsenzem mezi účastníky finančního trhu), sázka Equilor AM na Orbánův odchod naznačuje, že i zasvěcenci se připravovali na jeho porážku.
Orbánova dcera Rachel a její manžel Tiborz patří mezi nejbohatší manželské páry v Maďarsku. Tiborz je na 13. místě v žebříčku nejbohatších lidí v zemi: Forbes odhaduje jeho jmění na téměř 700 milionů dolarů.
Tiborz se stal jedním ze symbolů korupce, díky čemuž Orbánovi příbuzní a lidé blízcí, včetně stranických funkcionářů, získali obrovské jmění. Magyar uvedl, že jedním z jeho prvních úkolů jako premiéra bude vyšetřovat obohacení osob spojených s Orbánovou administrativou.
V důsledku voleb získala Tisza ústavní většinu v parlamentu (více než dvě třetiny křesel). Díky tomu nejenže dokázala připravit Orbánovu stranu Fidesz, která vládla 16 let, o moc, ale také má příležitost začít rozkládat systém "neliberální demokracie", který vybudoval.
Očekává se, že Magyar, který chce ukončit konfrontaci mezi Budapeští a Bruselem, začne obnovovat svobodu médií, nezávislost soudnictví a bojovat proti korupci. To umožní Evropské komisi uvolnit desítky miliard eur, které odmítla převést do Maďarska z rozpočtu EU kvůli porušení demokratických norem. Tyto prostředky pak pomohou nové vládě snížit rozpočtový deficit a podpořit ekonomiku.
Výnos desetiletých maďarských státních dluhopisů dosáhl 7,44 % dne 24. března, poté začal klesat v důsledku aktivních nákupů těchto cenných papírů investory. Na prahu voleb, 10. dubna, klesl na 6,55 % a poté na 5,92 %, což je nejnižší úroveň od roku 2024. To umožnilo držitelům cenných papírů profitovat z růstu ceny (který se mění opačně než výnos).
Akciový index BUX začal růst od začátku dubna, kdy se vedení Magyara stávalo stále zřetelnějším. Od té doby vzrostl o 12 %, přičemž v prvních dnech po volbách dosáhl růstu 15,5 % a index dosáhl rekordního maxima.
Attila Szabó, hlavní investiční ředitel společnosti Equilor AM, řekl po volbách pro Bloomberg:
"Byli jsme nakloněni věřit, že Tisza bude jasnou vítězkou, a jednali jsme podle toho."
Tiborz a Rachel loni oznámili, že se stěhují do New Yorku. Nazývali to rodinným rozhodnutím, protože Rachel plánuje studovat ve Spojených státech. Po volbách se nikde veřejně neobjevili.
