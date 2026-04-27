Washington, D.C., před příjezdem krále vyměňuje australské vlajky za britské
27. 4. 2026
Karel je také hlavou státu v Austrálii, ale tato role je převážně ceremoniální.
Patnáct australských vlajek bylo krátce zařazeno mezi více než 230 vlajek, které byly vystaveny na přivítání britského krále při jeho příjezdu do amerického hlavního města v pondělí. Později byly nahrazeny britskou vlajkou, uvedl úředník.
Karlova státní návštěva, která připomíná 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA na britské nadvládě, je široce považována za nejvýznamnější cestu jeho vlády dosud.
Cílem této cesty je posílit "speciální vztah" obou spojenců, který klesl na svou nejnižší úroveň za posledních 70 let kvůli napětí kolem íránské války.
