My nic, my muzikant
24. 4. 2026 / Petr Haraším
Dnes se každý správný slušný občan a volič bývalé vládní koalice ovládané klient korupčním projektem ODS čílí, že nová vláda páchá svinstva drahá.
Tuhle nedá na armádu, támhle bere, támhle žere a mlaská. Pravicoví fosilní šílenci východního kabátku osekávají ministerstvo zeleného prostředí, titíž šílenci z jiné, ale vlastně navlas totožné pravicové partaje zase krátí, krájí, dojí. Velký bratr Bača Babiš v klidu zdáli potají krmí nevlastního Otesánka, nyní leč již pravomocně a s ústavním posvěcením přítele soudruha prezidenta.
Když se ovšem na danou situaci podíváme pohledem nevidomého pozorovatele, nelze si nepovšimnout, že tato skvadra uhlí, ropa, motor, nedělá nic jiného než věci, co začala loni Fialova, dnes Kupkova, přesto vždy Klaus-Bendova strana. Jinak řečeno, pravdivěji napsáno, co dnes páchá vláda skvělá, ta minulá dávno vymyslela. Možná potají, možná v kuloárech, dozajista však jde o agendu pravicovou, nic než pravicovou, extrémně fosilní, občanům nepřátelskou a demokracii škodlivou.
ODS po těchto krocích proti demokracii, občanům a státnímu zřízení bažila, toužila, leč naposledy nemohla plně projevit své nemravné choutky na další usurpaci zbytků kolabující a brzy končící České predátorské republiky. Ale je nutno uznat, že trio Fiala, Stanjura, Blažek za tichého vedení Marka Bendy dokázalo nadělat hodně svinstva. Ostatně bylo jim to jedno, s výhrou ve volbách nepočítali, proto nevládli ve prospěch občanů a většiny voličů. Jinými slovy, potřebovali se zajistit na dlouhou dobu.
Dění na ministerstvech, organizacích, institucích ve státním znění je naplnění vizí klientkorupčního zřízení. Trvalo to téměř čtyřicet let, ale povedlo se, máme skoro hotovo. Pokud za čtyři roky dojde ke změně pozic a vláda si vymění trenýrky s opozicí, změny si nikdo nevšimne, žádná nebude. Protože dojde toliko k výměně ve jménu aktuální vládní strany, nikoli k programu, záměru a vizí.
Pod vedením konzervativní, populistické, ale vždy predátorské pravice míříme do minulosti. Nepotřebujeme k tomu nějakého nacistu, fašistu či jiného Trumpa, Putina, Netanjahua, my, hrdí Češi se do doby kamenné vybombardujeme zcela sami a dobrovolně.
Pravice a nikým neomezení čeští oligarchové z Česka postupně nadělají kůlničku na dříví, podobnou severní Koreji, kde z lidí zůstanou trosky pracující 24/7 bez nároku na odměnu, plat či mzdu. Nemocnice budou pro bohaté, márnice pro chudé.
Zde jerozhovor ekonoma Bořka Slezáčka, který otevřeně a nahlas popisuje, co se u nás po Sametu přihodilo, co se dnes děje a do jaké zádele směřujeme:
"Svět se posunul. Nepřítel už je někde jinde. Pokud se liberálové nepřikloní doleva, tak nás čeká fašismus."— @mmt_cz (@mmt_cz) March 7, 2026
Bořek Slezáček je národní poklad. pic.twitter.com/mh9gi1zhX6
Proto dnes sledujeme ono dobře režírované divadlo s impotentními demonstracemi milionáře Mikuláše, trapné nepokoje ve veřejnoprávních médií, předem domluvených voleb do Rad, proto sledujeme neustálé pravicové obviňování voličů, důchodců, sociálně slabých, mladých, rodin s dětmi, samoživitelů a zdravotně postižených, zatímco v pozadí se zrychluje nezvratný přesun od státního do soukromého, od většiny občanů k hrstce oligarchických rodin, a to za podpory všech poslanců, senátorů i nanicovatého prezidenta.
Haraším Petr Orlau
