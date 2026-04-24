Blíží se katastrofická klimatická změna. Zde je důvod, proč jste o ní dosud slyšeli tak málo
24. 4. 2026
Vědci upozorňují, že je pravděpodobnější, než se dříve předpokládalo, že dojde ke kolapsu klíčového atlantického systému. Ale kult smrti miliardářů, který řídí osud lidstva, se existenčními krizemi nezabývá, píše George Monbiot
Chudí a střední třída platí daně, bohatí platí účetní, velmi bohatí platí právníky – a ultra-bohatí platí politiky. Není to originální výrok, ale stojí za to jej opakovat, dokud ji neslyší každý. Čím více peněz miliardáři nahromadí, tím větší mají kontrolu nad politickým systémem – což znamená, že platí méně daní, což znamená, že nahromadí více, což znamená, že jejich moc sílí.
Přetvářejí svět tak, aby vyhovoval jejich požadavkům. Jedním z příznaků patologie známé jako „mozek miliardáře“ je neschopnost vidět dál než na vlastní krátkodobý zisk. Zničili by planetu kvůli pár kamínkům navíc na zbytečné hoře bohatství. A my vidíme, jak se to děje. Minulý týden přinesl dosud největší zprávu roku, možná největší zprávu století. Ale částečně proto, že miliardáři vlastní většinu médií, většina lidí o tom nikdy neslyšela. Možná se ocitneme uprostřed změny, která ukončí civilizaci, ještě než se vůbec dozvíme, že je něco takového možné.
Zpráva zní, že stav klíčového oceánského cirkulačního systému byl vědci přehodnocen. Někteří nyní jsou přesvědčeni, že v důsledku klimatické krize, která mění teplotu a slanost mořské vody, je jeho kolaps pravděpodobnější než jeho zachování. Tento systém – známý jako Atlantická meridionální cirkulace (AMOC) – přenáší teplo z tropů do severního Atlantiku. Nedávný výzkum naznačuje, že pokud dojde k jeho zastavení, mohlo by to způsobit jak masivní pokles průměrných zimních teplot v severní Evropě, tak drastické změny ve vodním cyklu Amazonie. To by mohlo přispět k kaskádovému kolapsu deštného pralesa a vyvolat další katastrofy.
Zastavení AMOC pravděpodobně také způsobí zrychlení vzestupu hladiny moře na východním pobřeží USA, což ohrozí města. Mohlo by také zvýšit teploty v Antarktidě přibližně o 6 °C a uvolnit obrovské množství uhlíku, které je v současné době uloženo v Jižním oceánu, čímž by se urychlila klimatická katastrofa.
I když se zohlední vyrovnávací účinky obecného globálního oteplování, jak navrhuje další studie, čistým dopadem v severní Evropě by byla období extrémního chladu – včetně situací, při nichž teploty v Londýně klesnou na -19 °C, v Edinburghu na -30 °C a v Oslu na -48 °C. Mořský led by se v únoru rozšířil až k Lincolnshire. Naše klima by se drasticky změnilo, s pravděpodobností mnohem větších extrémů, jako jsou masivní zimní bouře. Zemědělství závislé na dešťových srážkách by se stalo nemožným téměř všude ve Velké Británii.
Tato změna by z jakéhokoli realistického lidského hlediska byla nevratná. Její rychlost pravděpodobně předčí naši schopnost přizpůsobit se. K zastavení AMOC, způsobenému přirozenou klimatickou variabilitou, již došlo v minulosti. Ale ne v éře rozsáhlé lidské civilizace.
První článek navrhující, že Amoc může mít aktivní a neaktivní stav, byl publikován v roce 1961. Od té doby mnoho studií tento poznatek potvrdilo a zkoumalo potenciální spouštěče a pravděpodobné důsledky. Až donedávna patřil kolaps Amocu způsobený lidskou činností do kategorie změn s „vysokým dopadem a nízkou pravděpodobností“ – devastujících, pokud k nim dojde, ale nepravděpodobných. Výzkum v posledních několika letech vedl k přehodnocení: začalo to vypadat spíše jako změna s „velkým dopadem a vysokou pravděpodobností“. Nyní, v reakci na článek z minulého týdne, profesor Stefan Rahmstorf – snad přední světová autorita v této oblasti – říká, že šance na zastavení vypadají na „více než 50 %“. Bod zlomu bychom mohli překročit, říká, „v polovině tohoto století“.
Proč se o tom tedy nemluví ve všech zprávách? Proč to není nejvyšší prioritou pro vlády, které tvrdí, že nás chrání před nebezpečím? Z velké části proto, že oligarchická moc prosazuje model dopadu na klima, který má málo společného s realitou: to znamená, že mají hypotézu o tom, jak svět funguje, která je zcela odtržená od vědeckých poznatků. Tento model je základem oficiálních reakcí na klimatickou krizi.
Vše začalo prací ekonoma Williama Nordhausa, který se snažil posoudit ekonomické dopady globálního oteplování. Jeho modelování naznačuje, že „sociálně optimální“ úroveň oteplení se pohybuje mezi 3,5 °C a 4 °C. Většina klimatologů považuje takový nárůst teploty za katastrofický. Dokonce i oteplení o 6 °C by podle Nordhausa způsobilo ztrátu pouhých 8,5 % HDP. Klimatologie naznačuje, že by to spíše znamenalo konec civilizace.
Jak argumentovali významní ekonomové Nicholas Stern, Joseph Stiglitz a Charlotte Taylor, mírné dopady, které Nordhaus předpovídá, jsou pouze artefakty modelu, který použil. Jeho modelování například předpokládá, že katastrofická rizika neexistují a že dopady změny klimatu rostou lineárně s teplotou. Neexistuje žádný klimatický model, který by takový trend navrhoval. Klimatologie naopak předpovídá nelineární dopady a výrazně eskalující riziko. Mezi pravděpodobné dopady vysokých teplot patří zaplavení velkých měst, uzavření lidské klimatické niky (podmínek, které udržují lidský život) v rozsáhlých částech světa, kolaps globálního potravinového systému a kaskádové změny režimu – tedy náhlé přechody v ekosystémech – uvolňující přírodní zásoby uhlíku, což by potenciálně vedlo k „skleníkové Zemi“, ve které přežije jen velmi málo lidí. Nezáleží na pár bodech HDP: neexistovaly by žádné prostředky k měření a sotva by existovala ekonomika, kterou by bylo možné měřit.
Podivné je, že modelování také uplatňuje diskontní sazby na budoucí generace: předpokládá, že jejich životy mají menší hodnotu než naše. Jinými slovy, vzalo metodu používanou k výpočtu výnosů z kapitálu a aplikovalo ji na lidské bytosti. Jak tři ekonomové poukazují, „je velmi obtížné najít pro to ospravedlnění v morální filozofii.“ Klimatické dopady navíc neúměrně postihují chudé – ale podle těchto modelů jsou i jejich životy podhodnoceny.
Není překvapením, že modely tohoto druhu, jak poznamenávají Stern, Stiglitz a Taylor, využily „zvláštní zájmové skupiny“, jako je průmysl fosilních paliv, k argumentaci pro minimální reakci na klimatickou krizi. A nejde jen o ropné společnosti. Bill Gates, který tvrdí, že chce chránit živou planetu, daroval 3,5 milionu dolarů (2,6 milionu liber) think tanku vedenému Bjornem Lomborgem, který si vybudoval kariéru na propagaci Nordhausova modelu, čímž pomáhá bagatelizovat potřebu klimatických opatření. Nordhaus byl oceněn Nobelovou cenou za ekonomii za svůj zhoubný nesmysl – a ten je hluboce zakořeněn v rozhodování vlád.
Kult smrti miliardářů drží lidstvo pod krkem. Způsobuje naši existenční krizi a zároveň ji bagatelizuje. Oligarchové nejsou jen třídním nepřítelem, ale, jak vždy byli, nepřítelem společnosti: několik tisíc lidí může zničit civilizace. Jde o miliardy proti miliardářům a sázka nemůže být vyšší.
Zdroj v angličtině ZDE
