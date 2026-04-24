Fico nebude na přehlídce 9. května v Moskvě, ale přesto pojede do Ruska
24. 4. 2026
Současně Fico uvedl, že položí květiny na hrob neznámého vojína v Ruské federaci.
Předtím plánuje odjet do Mnichova, kde navštíví bývalý koncentrační tábor Dachau.
Začátkem dubna média informovala, že přehlídka v Moskvě na počest 9. května tohoto roku se možná neuskuteční nebo bude poprvé za posledních 30 let odložena. Zvláště to souvisí se strachem v Kremlu z možných úderů střelami Flamingo s deklarovaným doletem až 3 000 km.
Fico plánoval letět do Moskvy na přehlídku, ale Litva, Lotyšsko a Estonsko mu touto trasou nedovolily přeletět nad jejich územím.
V roce 2025 již baltské státy a Polsko zakázaly Ficovi průjezd, stejně jako srbskému premiérovi Aleksandaru Vučićovi, který se zúčastnil kremelského průvodu.
