Hynek Chudárek: Co ohrožuje nezávislost České televize?

Česká televize má plnohodnotný
management, kvalitní systém řízení, funguje podle pravidel daných
platným zákonem o ČT z roku 1991, Kodexem ČT z roku 2003 a Memorandem o
způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání z roku
2025. Dokud budou tato pravidla platit, trvám
na tom, že nezávislost České televize ohrožena není.
To, co reálně
ohrožuje nezávislost a funkčnost veřejnoprávní televize v České
republice, je chaotičnost navrhovaných změn. Českou televizi může zničit
náhlý výpadek příjmů z měsíce na měsíc i riziko nepředvídatelného
propadu způsobu financování. Ne náhodou je jedním z klíčových požadavků
Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) stabilní a předem jasné
financování.
Pro Českou
televizi bude vážným ohrožením jakákoli neprodiskutovaná a nepromyšlená
změna zákona nebo poslanecký návrh, který náhle změní výši jejích
příjmů. Můj dlouhodobý postoj je požadovat diskusi o
změnách postavení ČT. Proto jsem na středeční schůzce s předsedou vlády
Andrejem Babišem obhájil vznik odborné pracovní skupiny. Ta by měla
případné změny zákonů a jejich možné přizpůsobení současné realitě
detailně posoudit.
Chci všechny
ujistit, že management České televize pod mým vedením dělá vše pro to,
abychom zajistili budoucnost, dlouhodobou udržitelnost a nezávislost
médií veřejné služby co nejefektivnějším způsobem.
Zásadním smyslem našich aktivit je dosáhnout nejlepšího výsledku pro
Českou televizi, její diváky a celou společnost, kterou veřejnoprávní
televize kultivuje.
Děkuji za
podporu veřejnoprávních médií všem, kteří si uvědomují jejich význam pro
svobodnou demokratickou společnost. Obzvlášť si vážím postoje nejmladší
generace, našich studentů.
Hynek Chudárek, generální ředitel ČT
