“Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) povolila sloučení společností TV Nova a O2 TV.”
24. 4. 2026 / Albín Sybera
Alespoň je hlavní adept na spořádání sportovního obsahu po případně finančně zruinované České Televizi zřetelně vidět.
“Sloučením O2 TV a Novy vznikl největší vysílatel sportovního materiálu v Česku, který nabízí 16 programů zaměřených na sportovní přenosy a pořady - šest stanic Nova Sport, osm kanálů Oneplay Sport a dvě stanice Premier Sport.”
Člověku by se skoro chtělo říct, že se vlastník Novy (PPF) inspiroval situací v Srbsku, kde sportovnímu vysílání dominuje jeden poskytovatel, ale nechci se stále opakovat.
