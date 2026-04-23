Íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zadržely dvě lodě
23. 4. 2026
Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) ve středu zabavily dvě lodě v Hormuzském průlivu, což je krok, který následuje poté, co americká armáda zadržela íránskou nákladní loď v Ománském zálivu a tanker převážející íránskou ropu v Indickém oceánu, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
IRGC uvedly, že lodě zadržely za „porušení předpisů“ v Hormuzském průlivu. „Díky převaze zpravodajských sil byla tato plavidla identifikována a zastavena za účelem ochrany práv vznešeného íránského národa v Hormuzském průlivu,“ uvedlo námořnictvo IRGC.
Lodě byly identifikovány jako MSC Francesca, kontejnerová loď plující pod panamskou vlajkou, a Epaminondas, další kontejnerová loď plující pod liberijskou vlajkou. IRGC tvrdí, že loď Francesca měla vazby na Izrael. Třetí plavidlo bylo údajně napadeno IRGC, ale zadrženo nebylo.
K zadržení došlo poté, co prezident Trump prohlásil, že prodlužuje příměří s Íránem, ale že bude udržovat blokádu íránských přístavů, což íránští představitelé označují za porušení příměří, protože blokáda je válečným aktem. Írán trvá na tom, že nebude vést další mírová jednání s USA, dokud nebude blokáda zrušena.
I přes prodloužení příměří Trump nadále vyhrožuje Íránu. V příspěvku na sociální síti Truth Social v úterý večer americký prezident trval na tom, že Írán chce, aby Hormuzský průliv zůstal otevřený, a vyslal výhrůžku íránským vůdcům.
„Írán nechce, aby byl Hormuzský průliv uzavřen, chce ho mít otevřený, aby mohl vydělávat 500 milionů dolarů denně (což je tedy částka, o kterou přichází, pokud je uzavřen!). Říká, že ho chtějí uzavřít jen proto, že jsem ho zcela BLOKOVAL (UZAVŘEL!) já, takže si chtějí jen ‚zachovat tvář‘,“ napsal americký prezident.
„Před čtyřmi dny za mnou přišli lidé a řekli: „Pane, Írán chce průliv okamžitě otevřít.‘ Ale pokud to uděláme, nikdy nedojde k dohodě s Íránem, ledaže bychom vyhodili do vzduchu zbytek jejich země, včetně jejich vůdců!“ dodal Trump.
Podle zprávy z deníku Financial Times proplulo americkou blokádou nejméně 34 lodí s vazbami na Írán, včetně 19 tankerů, které opustily Perský záliv, a 15, které do zálivu vpluly z Arabského moře.
