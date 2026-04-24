Ghana: Ministr zahraničí se kvůli xenofobním útokům pustil do JAR
24. 4. 2026
V prohlášení sdíleném na Facebooku uvedl: "Dnes ráno jsem vedl telefonický rozhovor se svým jihoafrickým protějškem, Jeho Excelencí Ronaldem Lamolou, ministrem mezinárodních vztahů a spolupráce. Kontaktoval jsem ho ohledně trendujících videí o Ghaňanech, kteří jsou v Jižní Africe vystaveni extrémně znepokojivým xenofobním útokům."
Podle něj "jihoafrický ministr zahraničí vyjádřil soucit s oběťmi a slíbil rozsáhlé vyšetřování těchto deprimujících incidentů."
Dodal, že "vláda Jihoafrické republiky se dnes chystá uspořádat brífink s africkými velvyslanci".
Okudzeto Ablakwa také potvrdil, že byl v neustálém kontaktu s ghanským vysokým komisařem v Jihoafrické republice, Jeho Excelencí Benjaminem Quarshiem, aby koordinoval reakci země.
"Jsem rád, že kolegové z naší diplomatické mise zatím našli hlavní oběť ve virálním videu a nabízejí konzulární pomoc. Daří se mu velmi dobře," uvedl.
Ministr dále uvedl, že nebyl ztracen žádný ghanský život, a vyzval k klidu a důvěře ve schopnost země chránit své občany.
Uvedl, že Mahamova administrativa zůstává odhodlaná zajistit blaho a bezpečnost Ghaňanů doma i v zahraničí.
"Jsme odhodláni zaručit ochranu všech občanů," dodal.
Dále poznamenal: "Ať tyto politováníhodné události nikdy neuhasí naši panafrickou lásku a solidaritu mezi sebou. Drtivá většina Afričanů je sjednocena a sdílí nezlomné pouto, nenecháme se rozdělit nenávistí několika okrajových skupin," uzavřel.
