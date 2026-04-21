Ministerský mediální paskvil. Konec ČT a ČRo?

21. 4. 2026 / Jan Čulík, Štěpán Kotrba

Štěpán Kotrba publikoval zdrcující analýzu nynějších pokusů Babišovy vlády zničit Český rozhlas a Českou televizi. Má pravdu:


Požádal mě o kopii naší knížky V hlavních zprávách: Televize, kterou jsme o už jedné televizní rebelii publikovali před 25 lety (!), v roce 2001. Komické je, že historie se opakuje, nikoliv jako fraška, ale spíš jako tragédie. Štěpán Kotrba k tomu píše:

Zažívám déjà vu a mládnu při tom... Kniha V hlavních zprávách:  Televize, kterou Britské listy před 25 lety  vydaly jako "kroniku doby", začíná být opět aktuální...  
Zaměstnanci ČT i ČRo oznámili, že odborové organizace vstupují do stávkové pohotovosti. Studenti oznámili na středu uřvanou demošku pod heslem "Média nedáme". Za minutu dvanáct na náměstí Jana Palacha. Filosofové kvůli demonstraci přeruší výuku a půjdou hýkat taky.  Managementu rozhlasu a televize nezbývá, než pokrčit rameny, protože odborově organizovaná stávková pohotovost je de iure. Zakázat ji nelze.

Stejně jako studentský majáles. Nekulturní ministr kultury dal záminku tím, že zprac.oval vládní paskvil a zveřejnil ho k oficiálnímu vnitroresortnímu připomínkovému řízení. 

Babišova koalice chce pod tlakem  motoristů a Okamury rušit nejen regionální redakce i regionální vysílání jako nepotřebné (pro ty "vidláky" na vesnicích), výrazně omezuje finance pro média veřejné služby. 

Chce jim ukrást frekvence a tím je definitivně umlčet. Chápu, že se zaměstnanci cítí ohroženi. Půjdou se pást? 

Ale nepíše se rok 2000.

Mimochodem, ve svě redakční praxi ti idiotští redaktoři obou médií dělají ty samé chyby jako tehdy, akorát s jiným politickým názorem. V devadesátých letech za Klause i na konci tisíciletí za Zemana  byli aktivističtí pro-ODS, dnes jsou eurohujerští pro-Top a progresivisticky levičáčtí. 

Akorát Miloše vystřídal v jejich žlučovité nenávisti Andrej Babiš, roli nenáviděných komunistů převzala po jejich vymření SPD. Motoristé jsou bývalí anarchokapitalističtí Svobodní, pro které je veřejné vlastnictví neznámým pojmem a daně zločinem. 

Jinak to začíná být jak přes kopírák. Běží si koupit spacák, ze šuplat vyndavají trička prožraná od molů s tehdejšími hesly na prsou. 

Nepoučí se. Nikdo. Akorát dnes, když budou stávkovat či okupovat velíny, tak přijde někdo, kdo vypne signál (což tenkrát chtěl Standa Gross a já s Dostálem jsem mu to vymluvili) a dál nebude nic. 

Jen ona Armstrongova trubka bude zase teskně znít nad Kavčími horami... A venkoncem nikomu to už dnes nebude vadit. 

K čemu taková aktivistická veřejná služba? Pouze pár intošů bude hulákat po ulicích a vzpomínat na Havla. Jo, soudruzi, tehdy jsme to drželi v rukou.

Zbytek národa si sedne večer k facebooku či si pustí Netflix nebo Novu. 

(...)

Tehdy nešlo o svobodu slova, ale o její opak. Nešlo o parlamentní demokracii, ale o její opak. Nešlo o občanskou společnost, ale o její opak. Doufejme, že zážitky z posledních týdnů byly poučením nejen pro stávkující, občany, ale i pro mnohé politiky. Doufejme, že rozbouřené myšlenky se uklidní a následovat bude odpovědná správa věcí veřejných ku prospěchu veřejnosti, odpovědná politika. Protože ona je podle řeckých klasiků věc veřejná, nikoliv televize."
K tehdejší televizní "revoluci" ještě tehdy Jaroslav Plesl:

Tak si ji tu knížku třeba taky přečtěte, abyste viděli, jak se hloupost z mnoha stran opakuje...:

Jan Čulík, Tomáš Pecina, V hlavních zprávách: Televize, Praha 2001. Kompletní text v pdf

