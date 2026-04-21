Ministerský mediální paskvil. Konec ČT a ČRo?
21. 4. 2026
/
Jan Čulík, Štěpán Kotrba
čas čtení
4 minuty
Štěpán Kotrba publikoval zdrcující analýzu nynějších pokusů Babišovy vlády zničit Český rozhlas a Českou televizi. Má pravdu:
Požádal mě o kopii naší knížky V hlavních zprávách: Televize, kterou jsme o už
jedné televizní rebelii publikovali před 25 lety (!), v roce 2001.
Komické je, že historie se opakuje, nikoliv jako fraška, ale spíš jako
tragédie. Štěpán Kotrba k tomu píše:
Zažívám déjà vu a mládnu při tom... Kniha V hlavních zprávách: Televize, kterou Britské listy před 25 lety vydaly jako "kroniku
doby", začíná být opět aktuální...
Zaměstnanci ČT i ČRo oznámili, že odborové organizace vstupují do
stávkové pohotovosti. Studenti oznámili na středu uřvanou demošku pod
heslem "Média nedáme". Za minutu dvanáct na náměstí Jana Palacha.
Filosofové kvůli demonstraci přeruší výuku a půjdou hýkat taky.
Managementu rozhlasu a televize nezbývá, než pokrčit rameny, protože
odborově organizovaná stávková pohotovost je de iure. Zakázat ji nelze.
Stejně jako studentský majáles. Nekulturní ministr kultury dal záminku
tím, že zprac.oval vládní paskvil a zveřejnil ho k oficiálnímu
vnitroresortnímu připomínkovému řízení.
Babišova koalice chce pod tlakem motoristů a Okamury rušit nejen regionální redakce i regionální vysílání
jako nepotřebné (pro ty "vidláky" na vesnicích), výrazně omezuje finance
pro média veřejné služby.
Chce jim ukrást frekvence a tím je definitivně
umlčet. Chápu, že se zaměstnanci cítí ohroženi. Půjdou se pást?
Ale
nepíše se rok 2000.
Mimochodem, ve svě redakční praxi ti idiotští redaktoři obou médií
dělají ty samé chyby jako tehdy, akorát s jiným politickým názorem. V
devadesátých letech za Klause i na konci tisíciletí za Zemana byli
aktivističtí pro-ODS, dnes jsou eurohujerští pro-Top a progresivisticky
levičáčtí.
Akorát Miloše vystřídal v jejich žlučovité nenávisti Andrej
Babiš, roli nenáviděných komunistů převzala po jejich vymření SPD.
Motoristé jsou bývalí anarchokapitalističtí Svobodní, pro které je
veřejné vlastnictví neznámým pojmem a daně zločinem.
Jinak to začíná být
jak přes kopírák. Běží si koupit spacák, ze šuplat vyndavají trička
prožraná od molů s tehdejšími hesly na prsou.
Nepoučí se. Nikdo. Akorát
dnes, když budou stávkovat či okupovat velíny, tak přijde někdo, kdo
vypne signál (což tenkrát chtěl Standa Gross a já s Dostálem jsem mu to
vymluvili) a dál nebude nic.
Jen ona Armstrongova trubka bude zase
teskně znít nad Kavčími horami... A venkoncem nikomu to už dnes nebude
vadit.
K čemu taková aktivistická veřejná služba? Pouze pár intošů bude
hulákat po ulicích a vzpomínat na Havla. Jo, soudruzi, tehdy jsme to
drželi v rukou.
Zbytek národa si sedne večer k facebooku či si pustí Netflix nebo Novu.
(...)
Tehdy nešlo o svobodu slova, ale o její opak. Nešlo o parlamentní demokracii,
ale o její opak. Nešlo o občanskou společnost, ale o její opak.
Doufejme, že zážitky z posledních týdnů byly poučením nejen pro
stávkující, občany, ale i pro mnohé politiky. Doufejme, že rozbouřené
myšlenky se uklidní a následovat bude odpovědná správa věcí veřejných ku
prospěchu veřejnosti, odpovědná politika. Protože ona je podle řeckých
klasiků věc veřejná, nikoliv televize."
http://www.britskelisty.cz/0101/20010112b.html
K tehdejší televizní "revoluci" ještě tehdy Jaroslav Plesl:
Tak si ji tu knížku třeba taky přečtěte, abyste viděli, jak se hloupost z mnoha stran opakuje...:
Jan Čulík, Tomáš Pecina, V hlavních zprávách: Televize, Praha 2001. Kompletní text v pdf
485
Diskuse