Krize na Blízkém východě: Trump prodloužil příměří, blokáda však pokračuje; Írán zaútočil na kontejnerovou loď u pobřeží Ománu
22. 4. 2026
Trump oznámil prodloužení příměří
Dva miliony lidí v Íránu přišly kvůli válce o práci, říká íránský ministr
Více než dva miliony lidí přišly o práci v Íránu v důsledku války, uvádí íránský ministr, což ještě více prohloubilo krizi křehké ekonomiky, již tak zasažené sankcemi a výpadkem internetu.
Válka způsobila vážné škody na kritické infrastruktuře Íránu, včetně ropných a plynových zařízení, petrochemického průmyslu, oceláren a hliníkových továren. Přerušení internetového připojení během lednových protestů a výpadek od začátku války 28. února rovněž ochromily digitální ekonomiku.
Následovalo rozsáhlé propouštění, přičemž Hadi Kahalzadeh, bývalý ekonom íránské organizace sociálního zabezpečení, odhaduje, že je ohroženo 10 až 12 milionů pracovních míst, což představuje zhruba 50 % íránské pracovní síly.
Na začátku tohoto týdne Gholamhossein Mohammadi, íránský náměstek ministra práce a šéf íránské organizace pro technické a odborné vzdělávání, uvedl, že podle prvních odhadů válka vedla ke ztrátě více než jednoho milionu pracovních míst a k přímé i nepřímé nezaměstnanosti dvou milionů lidí, informovala íránská poloúřední agentura Tasnim.
Uvedl, že íránská vláda zahájila iniciativy zaměřené na školení a nábor lidí pro obnovu poškozených domů a průmyslových odvětví. Byl citován, že řekl: „Náš přístup se letos posunul od kvantity ke kvalitě, se zaměřením na školení potřebné pro rekonstrukci, obnovitelné zdroje energie a digitální ekonomiku.“
V Hormuzském průlivu byla napadena druhá loď, uvádí UKMTO
Britská organizace UK Maritime Trade Operations (UKMTO) uvedla, že obdržela zprávu o napadení druhé lodi v Hormuzském průlivu.
Podle UKMTO byla nákladní loď ostřelována asi 8 námořních mil severozápadně od Íránu, ačkoli neuvedla, odkud byly výstřely vypáleny.
Ve zprávě vydané dnes ráno UKMTO uvedla: „Kapitán odplouvající nákladní lodi hlásí, že byl ostřelován a nyní je loď zastavena na vodě. Posádka je v bezpečí a všichni jsou v pořádku. Nebyly hlášeny žádné škody na plavidle.
„UKMTO si je vědomo zvýšené aktivity v oblasti Hormuzského průlivu (SoH) a vyzývá plavidla, aby hlásila jakoukoli podezřelou činnost.“
Toto následuje po předchozí zprávě o kontejnerové lodi, na kterou vystřelila dělová loď IRGC u pobřeží Ománu.
Britská organizace UK Maritime Trade Operations (UKMTO) uvedla, že obdržela hlášení o kontejnerové lodi, na kterou u Hormuzského průlivu vystřelila dělová loď IRGC, což způsobilo poškození plavidla, ale žádné oběti.
K incidentu došlo 15 námořních mil severovýchodně od Ománu, uvedla UKMTO a dodala, že kapitán tankeru nahlásil, že dělová loď zahájila palbu, aniž by nejprve vyslala varovný signál přes rádio.
Íránská poloúřední agentura Tasnim však informovala, že loď „ignorovala varování íránských ozbrojených sil [a] byla ostřelována … což způsobilo vážné poškození lodi“.
IRGC varuje, že v případě obnovení bojů zasadí „drtivé rány“
Íránská Islámská revoluční garda (IRGC) varovala, že v případě obnovení bojů zasadí „drtivé rány“ proti „zbývajícím prostředkům nepřítele“ na Blízkém východě, uvádějí íránská média.
Varování přišlo poté, co Donald Trump oznámil prodloužení příměří mezi USA a Íránem, které mělo dnes vypršet.
V prohlášení zveřejněném íránskou poloúřední agenturou Tasnim IRGC uvedla, že je „připravena čelit jakékoli hrozbě nebo obnovené agresi ze strany nepřítele rozhodným, definitivní a okamžitým způsobem a v další fázi potenciálního vojenského konfliktu zasadí drtivé a nepředstavitelné rány zbývajícímu majetku nepřítele v regionu“.
Šéf námořní agentury OSN vyzval k pomoci pro tisíce námořníků uvízlých v Perském zálivu v důsledku faktického uzavření Hormuzského průlivu.
Podle Mezinárodní námořní organizace (IMO) uvízlo od americko-izraelských útoků na Írán 28. února přibližně 20 000 námořníků a 2 000 lodí.
Agentura uvedla, že od začátku války bylo při útocích na obchodní lodě zabito nejméně 10 námořníků a několik dalších bylo vážně zraněno.
Generální tajemník IMO Arsenio Dominguez uvedl, že agentura pracuje na evakuačním plánu pro uvízlé lodě, který však bude možné realizovat až v případě jasných známek uklidnění situace.
AktualizovánoDonald Trump jednostranně oznámil, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem, zatímco čeká na „jednotný návrh“ z Teheránu, a to i přesto, že americká armáda udržuje blokádu íránských přístavů.
Trump učinil toto prohlášení v době, kdy se jednání o příměří jevila jako stále nejistější, přičemž dvoutýdenní příměří mělo ve středu vypršet. Obě země uvedly, že jsou připraveny obnovit boje, pokud nedojde k dohodě.
Trump uvedl, že „prodlouží příměří do doby, než bude předložen návrh [Íránu] a diskuse budou uzavřeny, ať už tak či onak“.
Trump později v příspěvku na Truth Social tvrdil, že Írán „finančně kolabuje“ a každý den, kdy je Hormuzský průliv fakticky uzavřen, přichází o 500 milionů dolarů.
Írán se dosud nerozhodl, zda se připojí k jednáním v Pákistánu, uvedl v úterý mluvčí ministerstva zahraničí, a zúčastní se pouze v případě, že Teherán bude přesvědčen, že diskuse přinesou výsledky.
Kontejnerová loď nahlásila, že na ni střílela dělová loď IRGC, uvedla britská organizace Maritime Trade Operations. K incidentu došlo 15 námořních mil severovýchodně od Ománu. Loď utrpěla „těžké poškození“ můstku, uvedl kapitán lodi. Všichni členové posádky jsou údajně v bezpečí.
Akcie v Asii se vyvíjely smíšeně, zatímco trhy čekaly, zda USA a Írán obnoví rozhovory. Cena ropy Brent mírně vzrostla na 98,51 USD za barel, zatímco cena americké referenční ropy klesla o 0,4 % na 89,29 USD za barel.
Při nočním útoku izraelského dronu na předměstí al-Jbour v západním údolí Bekaa v Libanonu byla podle libanonských státních médií zabita jedna osoba a další dvě byly zraněny. Izrael a Libanon se v pátek dohodly na desetidenním příměří.
Od začátku války si boje vyžádaly nejméně 3 375 obětí v Íránu a více než 2 290 v Libanonu, informovala agentura Associated Press. Dále zemřelo 23 lidí v Izraeli a více než tucet v arabských státech Perského zálivu. Zahynulo patnáct izraelských vojáků v Libanonu a 13 amerických vojáků v celé oblasti.
Íránské revoluční gardy pohrozily, že zastaví těžbu ropy na Blízkém východě, pokud bude islámská republika čelit útokům vedeným z území svých sousedů v Perském zálivu.
Írán popravil muže odsouzeného za špionáž pro izraelskou tajnou službu a předávání citlivých informací, informuje soudní zpravodajský server Mizan.
Mizan uvedl, že tento muž zastával pozici v jednotce civilní obrany v rámci citlivé organizace a využil svého přístupu k shromažďování a předávání informací izraelskému Mossadu, informovala agentura Reuters.
Jeho trest smrti potvrdil nejvyšší soud, uvedl Mizan.
Evropa se připravuje na reakci na energetickou krizi uprostřed varování před nedostatkem leteckého paliva
Evropská komise dnes představí plány na snížení daní z elektřiny a koordinaci letního doplňování zásob plynu v jednotlivých zemích, čímž se snaží zmírnit energetické dopady války v Íránu.
Návrhy, které viděla agentura Reuters, ukazují, že EU se prozatím vyhne významným zásahům do trhu, jako je omezení cen plynu nebo zdanění mimořádných zisků energetických společností – opatření, která použila v roce 2022, když Rusko omezilo dodávky plynu a ceny dosáhly rekordních výšek.
Místo toho Komise plánuje zmírnit daňová pravidla EU tak, aby upřednostňovala elektřinu před ropou a plynem, a usnadnit vládám snížení daní z elektřiny pro průmysl na nulu, jak vyplývá z návrhů, které se však před zveřejněním ještě mohou změnit.
EU by také zasáhla, aby koordinovala úsilí jednotlivých zemí o naplnění zásobníků plynu v nadcházejících měsících, a poskytla pokyny, jak by vlády měly řešit potenciální nedostatek leteckého paliva.
Silná závislost Evropy na dovozu ropy a plynu ji vystavila prudkému růstu cen od doby, kdy byl Hormuzský průliv fakticky uzavřen a Írán začal útočit na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě.
Referenční cena plynu v Evropě byla v úterý zhruba o třetinu vyšší než před začátkem války 28. února.
Největší dodavatelé ropy a plynu do EU – USA a Norsko – se nacházejí mimo Blízký východ a íránská krize zatím v Evropě nevyvolala nedostatek paliva. Letecké společnosti však varovaly, že nedostatek leteckého paliva by se mohl objevit během několika týdnů.
Trumpova administrativa zastavila dodávky amerických dolarů do Iráku
Trumpova administrativa zastavila dodávky amerických dolarů do Iráku a zmrazila programy bezpečnostní spolupráce s jeho armádou, protože tlačí na Bagdád, aby rozložil milice podporované Íránem, které v zemi operují, informoval v úterý Wall Street Journal s odvoláním na irácké a americké úředníky.
Úředníci amerického ministerstva financí nedávno zablokovali dodávku téměř 500 milionů dolarů v amerických bankovkách – výnosů z prodeje irácké ropy – z účtů u Federální rezervní banky v New Yorku, uvedl deník.
Washington také informoval Bagdád, že pozastavuje financování některých programů boje proti terorismu a vojenského výcviku, dokud útoky milicí neskončí a irácké úřady nepodniknou kroky k rozpuštění ozbrojených skupin, dodává zpráva.
USA na začátku tohoto měsíce předvolaly iráckého velvyslance poté, co dron zasáhl významné diplomatické zařízení USA v Bagdádu, a to v návaznosti na sérii útoků dronů, za které Washington viní „teroristické milice“ spojené s Íránem.
Při nočním útoku izraelského dronu na předměstí al-Jbour v západním libanonském údolí Bekaa byla jedna osoba zabita a dvě další zraněny, informovala libanonská státní tisková agentura.
Izrael a Libanon mají dodržovat desetidenní příměří, které bylo dohodnuto v pátek a zahrnuje i Hizballáh.
Izrael a Libanon budou ve čtvrtek ve Washingtonu vést nové rozhovory, uvedl úředník amerického ministerstva zahraničí. Součástí americké delegace na těchto jednáních bude údajně i americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee.
Trumpovy úvahy o válečné ekonomice SAE a „výměně měny“ vyvolaly popření
Vystoupení Donalda Trumpa v televizi CNBC, kde hovořil o stavu válečné ekonomiky Spojených arabských emirátů, vyvolalo rychlou reakci velvyslance SAE v USA, který popřel, že by jeho země kvůli válce čelila finančním potížím.
Trump uvedl, že USA zvažují finanční pomoc SAE, a hovořil o možné "výměně měny".
SAE jsou autokraticky vládnutou federací sedmi šejchátů na Arabském poloostrově, kde se nacházejí Abú Dhabí a Dubaj.
Ačkoli jsou schopny vyvážet část ropy ropovodem do Ománského zálivu, pokračující chaos kolem Hormuzského průlivu znemožnil, aby se velká část jejich ropy dostala na trh.
Válka také zasáhla podniky v Dubaji a národní letecké společnosti Emirates a Etihad provozující dálkové lety.
Vzdálené tichomořské národy se potýkají s dopady globální palivové krize.
Humanitární organizace varovaly, že krize od začátku války v Íránu vyhnala ceny nafty, benzínu a petroleje v Papui-Nové Guineji až o 70 %.
Tichomořské ostrovní státy jsou na celosvětové úrovni nejvíce závislé na naftě pro výrobu elektřiny, uvedla v roce 2024 Mezinárodní finanční korporace.
Podle údajů společnosti Kpler, která sleduje pohyb lodí, dovezly tichomořské země v roce 2025 přibližně 2,2 milionu tun benzínu, nafty, plynového oleje a leteckého paliva, převážně ze Singapuru a Jižní Koreje. Dovoz za první polovinu dubna však činil pouhou čtvrtinu objemu za celý březen.
V Kiribati mají lidé potíže s dopravou do práce, do školy a s přístupem ke zdravotní péči, varovala jedna charitativní organizace. Mezitím Tuvalu a Marshallovy ostrovy vyhlásily stav nouze.
Cookovy ostrovy, Nauru a Papua-Nová Guinea přistoupily k dotování nebo omezení rostoucích nákladů na palivo.
Na Fidži se ministři dohodli na 20% snížení platů, aby pomohli nést část nákladů na opatření k vyrovnání cen paliv, ačkoli změnu musí schválit parlament.
Donald Trump zveřejnil příspěvek na Truth Social, v němž tvrdí, že Írán „finančně kolabuje“ a každý den, kdy je Hormuzský průliv uzavřen, přichází o 500 milionů dolarů.
Írán finančně kolabuje! Chtějí, aby byl Hormuzský průliv okamžitě otevřen – zoufale potřebují hotovost! Denně přicházejí o 500 milionů dolarů. Armáda a policie si stěžují, že nedostávají výplatu. SOS!!!
Trump v úterý zveřejnil několik příspěvků o Íránu.
„Před čtyřmi dny za mnou přišli lidé a řekli: ‚Pane, Írán chce okamžitě otevřít průliv.‘ Ale pokud to uděláme, nikdy nedojde k dohodě s Íránem, ledaže bychom vyhodili do vzduchu zbytek jejich země, včetně jejich vůdců!“ uvedl Trump v dřívějším příspěvku.
Asijské akcie se vyvíjejí smíšeně, ceny ropy klesají
Akcie se v raném obchodování po celé Asii vyvíjejí smíšeně, zatímco ceny ropy klesly díky naději, že USA a Írán mohou obnovit jednání o ukončení války.
Cena ropy Brent klesla o 0,2 %, ale stále se držela nad 98 USD za barel. Americká referenční ropa klesla o 0,4 % na 89,29 USD za barel.
Japonský Nikkei 225 posílil o 0,5 %, jihokorejský Kospi mírně oslabil o 0,2 % a australský S+P/ASX 200 klesl o 0,9 %.
Hongkongský Hang Seng oslabil o 1,3 %, zatímco šanghajský Shanghai Composite posílil o 0,1 %. Na Tchaj-wanu index Taiex vzrostl o 1,1 %.
V úterním obchodování na Wall Street index S&P 500 navázal na svůj skok z předchozího dne a přidal 1,2 %, uzavřel na 6 967,38 bodech.
Podle Mezinárodního měnového fondu, který dříve předpokládal, že inflace zpomalí na 3,8 %, se zdá, že globální inflace letos zrychlí na 4,4 % z 4,1 % v roce 2025.
