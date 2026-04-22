Německo plánuje privatizovat zabavený majetek ruského Gazpromu
22. 4. 2026
Řeč je o SEFE (Zajištění energie pro Evropu), bývalé "dceřiné společnosti" německého Gazpromu, která se dříve jmenovala Gazprom Germania. Berlín převzal kontrolu nad ní po rozsáhlé invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022.
SEFE sdružuje energetická aktiva po celé Evropě a má také obchodní divizi ve Velké Británii, která dříve fungovala pod značkou Gazprom Marketing & Trading. Tato oblast zůstává důležitou součástí podnikání společnosti.
Společnost plánuje získat mezi 1,5 a 2 miliardami eur prostřednictvím navýšení kapitálu. Získané prostředky budou použity na rozvoj infrastrukturních podniků, zejména zařízení pro skladování plynu a plynovodů. Tento krok bude prvním krokem ke snížení podílu státu, který v současnosti vlastní 100 % SEFE.
Podle požadavků Evropské komise musí Německo do konce roku 2028 prodat alespoň 75 % společnosti. Další kroky mohou zahrnovat další prodej akcií nebo dokonce primární veřejnou nabídku akcií (IPO), ačkoli konečné rozhodnutí bude záviset na tržních podmínkách a postoji vlády.
Geopolitické napětí, zejména konflikty na Blízkém východě, již ovlivňují trh s plynem a narušení dodávek energie jen podtrhuje důležitost spolehlivých energetických partnerů pro Evropu. Současně však kvůli roli SEFE při zajištění energetické bezpečnosti země může být okruh potenciálních investorů omezen.
Navzdory spekulacím o možném prodeji aktiv samostatně nebo fúzi s jinými státními energetickými společnostmi plánuje SEFE nyní rozvíjet se jako samostatný podnik, který by podržel infrastrukturní a obchodní divize.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse