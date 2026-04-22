EU ve výrobě zbraní zaostává za Ruskem
22. 4. 2026
V projevu k zákonodárcům v parlamentním průmyslovém výboru Kubilius uvedl, že blok musí naléhavě rozšířit výrobu obranných zbraní. Podle údajů předložených komisařem Rusko vyrobí přibližně 1 100 střel s plochou dráhou letu ročně, ve srovnání s asi 300 v EU, zatímco Moskva ročně vyrobí kolem 900 balistických raket a v bloku není vyrobena prakticky žádná.
Návštěvy výrobců obranných zbraní podle něj odhalily strukturální omezení, včetně nedostatku dlouhodobých smluv a omezeného přehledu o budoucích objednávkách – obojí je z velké části závislé na rozhodnutích hlavních měst EU. Také poukázal na přetrvávající byrokratické překážky a položil otázku, proč mnohé z nich zůstávají nevyřešené.
