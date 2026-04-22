EU ve výrobě zbraní zaostává za Ruskem

22. 4. 2026

čas čtení 1 minuta
Evropa zaostává za Ruskem ve výrobě klíčových zbraňových systémů. Tím se prohlubuje rozdíl ve schopnosti vést válku, který by měl podle šéfa obrany EU Andriuse Kubiliuse být varováním, že se Moskva může odvážit útoku.

V projevu k zákonodárcům v parlamentním průmyslovém výboru Kubilius uvedl, že blok musí naléhavě rozšířit výrobu obranných zbraní. Podle údajů předložených komisařem Rusko vyrobí přibližně 1 100 střel s plochou dráhou letu ročně, ve srovnání s asi 300 v EU, zatímco Moskva ročně vyrobí kolem 900 balistických raket a v bloku není vyrobena prakticky žádná.

Návštěvy výrobců obranných zbraní podle něj odhalily strukturální omezení, včetně nedostatku dlouhodobých smluv a omezeného přehledu o budoucích objednávkách – obojí je z velké části závislé na rozhodnutích hlavních měst EU. Také poukázal na přetrvávající byrokratické překážky a položil otázku, proč mnohé z nich zůstávají nevyřešené.

