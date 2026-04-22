Japonsko ruší dlouhodobá omezení vývozu zbraní
22. 4. 2026
Japonsko v úterý schválilo zásadní reformu pravidel pro vývoz obranných prostředků, která ukončila dlouhodobá omezení prodeje smrtících zbraní do zahraničí a otevřela cestu pro export stíhaček, raket a válečných lodí.
"Žádná země nyní nemůže sama chránit svůj vlastní mír a bezpečnost a partnerské země, které se navzájem podporují v oblasti obranného vybavení, jsou nezbytné," uvedla japonská premiérka Sanae Takaiči v příspěvku na X.
Tento krok znamená zásadní změnu oproti pacifistickým principům, které formovaly poválečnou bezpečnostní politiku Japonska, protože Tokio usiluje o posílení domácího zbrojního průmyslu a prohloubení vztahů s obrannými partnery.
Takaiči vidí posílení domácího zbrojního průmyslu jako hnací sílu ekonomického růstu.
Nová politika ruší dřívější omezení
Dříve byl vývoz omezen převážně na pět kategorií: záchranné, transportní, sledující, varovné a minolovné vybavení.
Tato pravidla, založená na japonském poválečném pacifistickém postoji, po dekády výrazně omezovala vývoz obranných materiálů.
Revidované směrnice ruší dřívější kategorie a umožňují schvalování veškerého obranného vybavení, podléhajícího vládnímu prověřování a kontrole převodů do třetích zemí.
"Nedošlo k žádné změně v našem závazku dodržovat cestu a základní principy, které jsme jako mírumilovný národ následovali více než 80 let od války," řekla Takaiči.
"V rámci nového systému budeme strategicky podporovat převody vybavení a zároveň činit ještě přísnější a opatrnější rozhodnutí o tom, zda jsou převody přípustné."
Změna politiky přichází v době, kdy probíhající globální konflikty vytvářejí nové příležitosti pro dodavatele obranných produktů, zatímco americká výroba zbraní je pod tlakem.
Japonsko zvyšuje vojenské výdaje
Změna byla kritizována Čínou, která uvedla, že je "vážně" znepokojena a slíbila odpor proti tomu, co nazvala "bezohlednou" militarizací Tokia.
"Mezinárodní společenství, včetně Číny, zůstane v této věci velmi ostražité a pevně se brání bezohledné nové militarizaci Japonska," řekl mluvčí ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun novinářům.
Tento krok však byl většinou přivítán japonskými obrannými partnery, včetně Austrálie, a vzbudil zájem jihovýchodní Asie a Evropy.
Zastánci tvrdí, že tento posun pomůže integrovat Japonsko do globálních obranných dodavatelských řetězců a posílí národní bezpečnost v době rostoucího regionálního napětí.
Kritici tvrdí, že krok může ohrozit dlouhodobý závazek Japonska k pacifismu.
Tokio také považuje vývoz obranných produktů za způsob, jak posílit svou průmyslovou základnu zvýšením produkce.
Japonsko v posledních letech postupně zvyšovalo vojenské výdaje na 2 % HDP, přičemž se očekává další růst.
Tokio uvádí, že nárůst je zaměřen na odstrašení hrozeb ze sousední Číny, včetně okolí ostrovů ve Východočínském moři poblíž Tchajwanu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse