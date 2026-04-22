Putin je jediný světový lídr, kterého Trump neurazil
22. 4. 2026
Po druhém Trumpově nástupu do Bílého domu se náhle objevil svět, ve kterém Spojené státy neměly problém s příznivci fašismu, pokud by se podařilo uzavřít mírovou dohodu.
Částečné pozastavení americké pomoci a přerušení sdílení zpravodajských informací vedly k nerovnováze u ukrajinského dělostřelectva, mezerám v protivzdušné obraně a přerušením útočných operací Ozbrojených sil Ukrajiny.
Není známo, kolik tisíc Ukrajinců kvůli tomu zemřelo. Nicméně jeden detail mluví sám za sebe: Vladimir Putin je pravděpodobně jediným "velkým světovým lídrem", kterému se Trump "nevysmíval ani ho neurazil".
Podle něj Trump kvůli neschopnosti ukončit válku na Ukrajině ztratil důvěru. Nicméně se náhle vrátila s obnovenou silou po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023. Zatímco evropské mocnosti dospěly k závěru, že je nejlepší odměnit Hamás uznáním palestinského státu, Trump zůstal pevně přesvědčen, že džihádismus je nepřítel.
