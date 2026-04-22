Jak Čína vyhrála válku USA s Íránem, aniž by vystřelila jediný výstřel
22. 4. 2026
Peking úspěšně využívá vyčerpání amerických zdrojů a rozptýlení diplomatické pozornosti Washingtonu.
Spojené státy využily přibližně 80 % svých zásob raket JASSM-ER, které byly převezeny z pacifického regionu. Zásoby střel Tomahawk, Patriot a THAAD byly také výrazně vyčerpány. Pro čínské plánovače, kteří pravděpodobně připravují operaci na Tchajwanu, je to "okno příležitosti": americké sklady jsou prázdné a výrobní zařízení nejsou schopna rychle kompenzovat ztráty.
Tato skutečnost by "měla plánovače v Pentagonu vyděsit k smrti".
Navíc Čína získala i "mistrovskou lekci" v moderním válčení. Peking v reálném čase analyzuje algoritmy umělé inteligence používané Spojenými státy pro vedení, logistiku rotace skupin letadlových lodí a účinnost taktik opotřebování, když levné drony ničí drahé americké antirakety.
Konflikt v Hormuzském průlivu také umocňuje světovou závislost na Číně. Kvůli nestabilitě dodávek ropy přecházejí země na "zelenou" energii, kde Peking ovládá 70 % dodavatelských řetězců (solární panely, větrné turbíny, baterie).
Současně americké zbraně – od Tomahawku po Predatora – závisí na vzácných zeminách, zatímco Peking kontroluje 90 % jejich výroby. Nová pravidla Pentagonu zakazující čínské suroviny vstoupí v platnost až v roce 2027, ale ve Spojených státech stále nejsou k dispozici žádné alternativy.
