Proč rasy jako biologická realita neexistují
22. 4. 2026 / Boris Cvek
Představte si, že by pan Piťha místo toho, že je běloch, řekl: jsem členem populace, která má pravděpodobnost výskytu dané nemoci tolik a tolik procent, což je o hodně více, než je tomu u jiné populace. To by byla hovadina! A přece je to to jediné, co z „ras“ biologicky zbylo.
Barva kůže to není. Ostatně kam by rasově spadal takový Vladimír Menšík? Největší genetická rozdílnost je mimochodem právě mezi původními „černými“ populacemi v Africe. Kdosi mi řekl: když popíráš existenci bělochů a černochů, popíráš, že lidé jsou různí!
Ale právě naopak: já popírám, že by existovalo něco jako dva stejní běloši nebo dva stejní černoši. Populace lidí s bílou (nebo jakoukoli jinou) kůží je příliš heterogenní na to, aby mohla být „rasou“. Fantasmagorie ras nevznikla jako výraz uznání, že každý je jiný, ale proto, aby tu bylo my vs. oni. To je ten důvod.
Osobně budu mít k introvertnímu, vzdělanému, citlivému černochovi mnohem blíže než k hajlujícímu uřvanému primitivovi s bílou barvou kůže. Martin Luther King je mi nekonečně bližší než Adolf Hitler. Ano, Hitler byl běloch, to je co! S modrýma, uhrančivými očima!
Lidé se mezi sebou neustále „křížili“. Do Evropy přicházeli lidé s tmavou kůží z Asie i Afriky po celá tisíciletí. Nejdůležitější světec křesťanského Západu, svatý Augustin, byl Berber. Předek Alexandra Puškina byl černoch. Jeden z nejvýznamnějších britských politiků všech dob, Disraeli, pocházel z italských židů. Byl běloch (na pohled ne)? Byl Evropan?
Ve středověké Al-Andalusii spolu po staletí žil mix různých etnik: židovských, arabských, berberských, románských, germánských. Dokonce tam vznikaly básně, které obsahovaly mix románských a arabských veršů. My tady od středověku máme zase ve střední Evropě Maďary, Romy a celou velkou skupinu nábožensky definovaných židů. Kdo ví, s kým se „mísili“ naši předkové ještě před tzv. stěhováním národů.
Samo „mísení“ je totiž zcela absurdní pojem, protože neexistuje nic jako počáteční „čistá substance“, která by se mohla s něčím „mísit“. Jak už jsem zmínil: v Africe, místě původu nás všech členů druhu „homo sapiens“, je genetická diverzita největší.
Neexistuje dokonce ani nic jako „bílá kůže“, existuje celá škála různých odstínů „bílé kůže“. Vždyť dokonce ani nacistům se nepodařilo biologicky definovat rasy. Žida definovali náboženstvím jeho předků. Náboženstvím! Tak beznadějná celá ta snaha najít biologický základ „rasy“ je.
Mimochodem: když se podíváte na typickou karikaturu evropského žida, uvidíte tváře z královské rodiny, vládnoucí dnes Saúdské Arábii. To dokonale ilustruje, jak povrchní, absurdní celá tato konstrukce ras na základě vzhledu je. Mimochodem stejná pitomost je „vědecká“ fyziognomie táhnoucí se od Aristotela až k Lavaterovi, který jí věřil naprosto fanaticky.
