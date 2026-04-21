Trumpova administrativa začíná vracet firmám více než 166 miliard dolarů od nich vybraných cel
21. 4. 2026
Systém pro podávání žádostí byl spuštěn několik měsíců poté, co americký Nejvyšší soud rozhodl, že Trump neměl právní pravomoc cla uvalit
Trumpova administrativa začala přijímat žádosti od podniků, které žádají o vrácení cel v hodnotě více než 166 miliard dolarů, několik měsíců poté, co Nejvyšší soud rozhodl, že prezident neměl právní pravomoc je uvalit.
Administrativa v pondělí spustila digitální systém pro podávání žádostí s názvem Cape, o kterém v soudních podáních uvedla, že dokáže zpracovat asi 63 % dotčených dovozních podání, přičemž zbytek bude následovat.
Předseda Nejvyššího soudu John Roberts, který v únoru rozhodoval jménem většiny, uvedl, že nouzový zákon z roku 1977, na který se Trump odvolal, neposkytuje žádnou takovou rozsáhlou pravomoc k zavedení cel. K většině se připojili dva prezidentovi vlastní jmenovaní soudci, Neil Gorsuch a Amy Coney Barrettová. Soudci Clarence Thomas, Samuel Alito a Brett Kavanaugh byli v menšině.
V soudních spisech celní úředníci přiznali, že museli vybudovat zcela novou infrastrukturu pro zpracování v podstatě od nuly, včetně řešení skutečnosti, že zpočátku neměli žádný mechanismus pro vkládání peněz přímo na účty většiny dovozců.
Více než 3 000 firem již podalo žalobu na americkou vládu, aby si zajistily vrácení peněz, přičemž některé podaly žalobu ještě předtím, než Nejvyšší soud vynesl svůj verdikt – což ukazuje, jakou důvěru získala podnikatelská veřejnost v právní opodstatněnost svých nároků. Mezi nejznámější žalobce patří společnosti Skechers, Revlon, Toyota, Nintendo of America, FedEx a Costco.
Jedinými firmami, které mají právní nárok na vrácení peněz, jsou ty, které cla oficiálně zaplatily – převážně dovozci a velké korporace. Širší veřejnost, která tyto náklady absorbovala prostřednictvím vyšších cen všeho od elektroniky po oblečení, nemá žádný přímý nárok. Zda z toho budou mít běžní Američané nějaký prospěch, závisí zcela na podnicích, které mají nárok na vrácení peněz.
FedEx uvedl, že vrátí peníze zákazníkům, pro které zboží přepravoval, protože to byli právě oni, kdo cla v první řadě zaplatili. Costco naznačilo, že by mohlo snížit ceny, pokud dostane peníze zpět, ale někteří zákazníci již na maloobchodníka podali žalobu, protože nejsou přesvědčeni, že vágní slib levnějšího zboží je dostatečný.
Podniky mohou očekávat, že od podání dokumentů Celní a hraniční ochraně až po připsání peněz na jejich účet uplyne 60 až 90 dní.
Systém však má ve své první fázi určitá omezení: plně zpracuje pouze refundace za zásilky, které jsou buď nevyřízené, nebo byly vyřízeny v posledních 80 dnech, ale podniky, jejichž zboží je předmětem soudních sporů, antidumpingových šetření nebo jiných nevyřešených celních řízení, zatím nárok uplatnit nemohou.
