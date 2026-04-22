Jak je skoro všechno v ČR korupční
22. 4. 2026
Ač nechci nijak snižovat zásluhy Ondřeje Vetchého, nemyslím si, že on je tím umělcem, který měl dostal cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Respektive, myslím si, že je zde umělec, který si ji zaslouží mnohem více.
Pan Vetchý dlouhodobě dělá to, co dělá spousta jiných, podporuje Ukrajinu, shání peníze na její obranu, hájí základní demokratické hodnoty. Takových je u nás opravdu hodně.
Pokud se nějaký umělec vymyká a dle mého názoru si zaslouží cenu za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, je to Tomáš Klus. Tomáš Klus se v době zběsile fanatické podpory Izraele a jeho brutálního postupu v Gaze, jako jeden z mála umělců postavil proti davu roztleskávajícímu genocidu, jenž se rozpínal od nejvyšších pater politiky, přes novináře, umělce, intelektuály, po obyčejné lidi.
Věděl, že si tím škodí a stejně to dělal. Šel do nerovného rozhovoru s paní Kalhousovou, která zde šíří izraelský narativ. Soudil se proizraelským dezinformátorem Mikuleckým. Upořádal pochod za dětské oběti v Izraeli i Gaze. Soustavně bez ohledu, jaké škody si tím jako člověk, kterého živí veřejné vystupování působil, šel proti postoji většinové veřejnosti.
A události mu daly za pravdu. Tomáš Klus stál bez ohledu na názor většiny, bez ohledu na sebe, na správné straně historie. Prokázal tím odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Opravdu nechci nijak umenšovat zásluhy pana Vetchého, on si tu cenu neudělil a je rozhodně vhodným kandidátem, ale pokud měl nějaký umělec dostat tuto cenu, je to pan Klus.
Ono, kdyby se to jmenovalo Cena česko-izraelské smíšené obchodní komory, neznělo by to tak dobře. Ale nic jiného to vlastně není.— Dan Priban (@DanPriban) April 22, 2026
Diskuse