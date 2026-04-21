Elon Musk ignoruje předvolání k výslechu v Paříži kvůli obrázkům znásilňování dětí na jeho platformě X
21. 4. 2026
Miliardář se rozhodl nezúčastnit se dobrovolného výslechu v rámci vyšetřování, které provádí francouzská jednotka pro kyberkriminalitu
Elon Musk se v pondělí nedostavil na dobrovolný výslech k právníkům v Paříži, kteří předvolali amerického technologického miliardáře v rámci vyšetřování jeho sociální platformy X a AI chatbotu Grok.
Prokurátoři sdělili agentuře AFP, že „vzali na vědomí nepřítomnost prvních předvolaných osob“, aniž by zmínili Muskovo jméno. Miliardář označil příslušné francouzské úřady za „duševně zaostalé jedince“ již před několika týdny ve francouzském příspěvku na X.
„Přítomnost či nepřítomnost [předvolaných osob] není překážkou pro pokračování vyšetřování,“ dodali státní zástupci. Předvolání vydali v únoru v rámci vyšetřování zahájeného v lednu 2025 ohledně obvinění, že algoritmus platformy X byl použit k zasahování do francouzské politiky. Rozsah vyšetřování byl později rozšířen o šíření materiálů popírajících holocaust a sexuální deepfakes prostřednictvím AI chatbotu Grok platformy X.
Francouzští prokurátoři v únoru také provedli prohlídku pařížských kanceláří společnosti X, což tato firma zabývající se sociálními médii – která jakékoli pochybení popřela – kritizovala jako „zpolitizovaný“ a „zneužívající soudní akt“.
V té době pařížští prokurátoři také předvolali Muska a tehdejší generální ředitelku společnosti Lindu Yaccarino k dobrovolným výslechům jako „de facto a de jure manažery platformy X v době událostí“, což Musk označil za „politický útok“. Yaccarino rezignovala na pozici generální ředitelky společnosti X v červenci loňského roku po dvou letech ve vedení společnosti.
V únoru pařížská prokurátorka Laure Beccuau uvedla, že zaměstnanci společnosti byli rovněž předvoláni, aby se mezi 20. a 24. dubnem dostavili „k výslechu jako svědci“. To, zda se dostaví k dobrovolnému výslechu, však nebude „překážkou pro pokračování vyšetřování“, uvedla v sobotu pařížská prokuratura. Úředníci neposkytli žádné podrobnosti o místě ani čase plánovaného výslechu Muska.
Francouzské vyšetřování se zaměřuje na několik podezření ze spáchání trestných činů, včetně spoluviny na držení materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí a popírání zločinů proti lidskosti. Firma X provozující sociální síť v červenci označila vyšetřování za „politicky motivované“.
Jeho stížnosti v pondělí zopakoval spoluzakladatel Telegramu Pavel Durov, který je sám předmětem francouzského vyšetřování nelegální činnosti na své platformě.
„Francie [Emmanuela] Macrona ztrácí legitimitu, protože zneužívá trestní vyšetřování k potlačování svobody projevu a soukromí,“ píše v příspěvku na platformě X ruský rodák Durov, který má také francouzské občanství.
Francouzské vyšetřování probíhá uprostřed širší mezinárodní kritiky vůči Groku poté, co vyšlo najevo, že uživatelé bych schopni sexualizovat obrázky žen a dětí pomocí jednoduchých textových příkazů, jako například „obleč ji do bikin“ nebo „sundej jí šaty“.
Za 11 dní vygeneroval Grok odhadem 3 miliony sexualizovaných obrázků – většinou žen, ale také 23 000, které zobrazovaly děti – uvedlo koncem ledna neziskové kontrolní centrum Center for Countering Digital Hate (CCDH).
V rámci samostatného šetření zahájil britský úřad pro ochranu osobních údajů v únoru vyšetřování společností Muska X a xAI z důvodu „vážných obav“, zda tyto firmy dodržují zákony o ochraně osobních údajů, pokud jde o generování sexualizovaných deepfake systémem Grok.
V lednu zahájila EU rovněž vyšetřování společnosti X ohledně generování sexualizovaných deepfakeových obrázků žen a nezletilých osob systémem Grok.
