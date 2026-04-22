USA kvůli íránské válce zpozdí dodávky zbraní do některých evropských zemí
22. 4. 2026
Zdroje, které hovořily pod podmínkou anonymity, protože komunikace nebyla veřejná, uvedly, že bude ovlivněno několik evropských zemí, včetně baltského regionu a Skandinávie.
Některé z těchto zbraní byly zakoupeny evropskými zeměmi v rámci programu Foreign Military Sales (FMS), ale dosud nebyly dodány, dodaly zdroje. Tyto dodávky pravděpodobně budou zpožděny, uvedli američtí představitelé evropským představitelům v bilaterálních zprávách v posledních dnech, uvedly zdroje.
Bílý dům a ministerstvo zahraničí předali dotazy Pentagonu, který na žádost o komentář nereagoval.
Zpoždění zdůrazňuje, do jaké míry válka proti Íránu, která začala americko-izraelskými nálety 28. února, začala vyčerpávat americké zásoby některých klíčových zbraní a munice.
Evropští představitelé si stěžují, že je zpoždění staví do obtížné situace.
V rámci programu FMS nakupují zahraniční země zbraně vyrobené v USA s logistickou pomocí a souhlasem vlády USA. Washington tlačil evropské partnery v NATO, aby pod prezidentem Donaldem Trumpem nakupovali více materiálu vyrobeného v USA, včetně programu FMS, jako součást snahy přesunout odpovědnost za konvenční evropskou obranu z USA na evropské partnery.
Takové dodávky zbraní jsou však často zpožděny, což vyvolává frustraci v evropských metropolích, kde někteří představitelé stále častěji zkoumají zbraňové systémy vyrobené v Evropě.
Američtí představitelé tvrdí, že zbraně jsou potřebné pro válku na Blízkém východě a vyčítají evropským státům, že nepomohly USA a Izraeli otevřít Hormuzský průliv.
Ještě před íránskou válkou měly USA od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2023 a zahájení vojenských operací v Gaze na konci roku 2023 vyčerpány zásoby zbraní v hodnotě miliard dolarů, včetně dělostřeleckých systémů, munice a protitankových raket.
Od začátku íránského tažení Teherán odpálil stovky balistických raket a dronů na země Perského zálivu. Většina byla sestřelena, a to i raketami PAC-3 Patriot, na které například Ukrajina spoléhá při obraně své energetické a vojenské infrastruktury před balistickými raketami.
Zdroje hovořily pod podmínkou, že jména některých dotčených zemí zůstanou utajena. Některé sdílejí hranici s Ruskem, a proto lze tempo dodávek zbraní považovat za citlivé obranné informace.
Zpožděné zbraně zahrnují různé druhy munice, včetně munice, která může být použita jak pro útočné, tak obranné účely, uvedly zdroje.
