Putin žádá, aby celá země pracovala "pro frontu"
22. 4. 2026
"Během Velké vlastenecké války pracovalo celé týlové křídlo pro frontu, pro naše vojáky, pro naše obránce. Ale nevyráběly se jen tanky, letadla, děla a granáty. Koneckonců, v nejtěžších měsících Velké vlastenecké války, v mrazivých měsících 1941–1942, stejně jako nyní, děti, babičky, ženy pletly ponožky, posílaly balíčky a dárky na frontu... Právě v této jednotě spočívá úspěch našich vítězství. Tak to bude i teď," řekl Putin.
Dodal, že Kreml bude i nadále vytvářet "bezpečnostní zónu" na hranici s Ukrajinou a všechny "cíle SVO" budou splněny. "Víme, jak to skončí, ale nebudeme k této záležitosti veřejně vystupovat, pouze budeme realizovat a usilovat o cíle, které jsme si stanovili," řekl Putin.
Podle zdrojů blízkých Kremlu se Putin připravuje pokračovat ve válce ještě jeden nebo dva roky, protože mírová jednání, která probíhala více než rok za zprostředkování administrativy Donalda Trumpa, se dostala do slepé uličky. Putin nadále požaduje úplnou kapitulaci Donbasu ze strany Kyjeva, zatímco Volodymyr Zelenskyj odmítá učinit územní ústupky a trvá na tom, že takový scénář povede k obnovení ruské agrese v budoucnu.
Kreml očekává zahájení nové ofenzívy, aby převzal kontrolu nad územími, která v roce 2022 anektoval vojenskou silou. Nicméně významné pokroky na frontě jsou nepravděpodobné: ruská armáda nemůže překonat "zeď dronů", kterou Ozbrojené síly Ukrajiny postavily a zničily až 90 % útočných prostředků ještě předtím, než se dostanou na frontu.
Na konci loňského roku se generálům Generálního štábu Ruské federace podařilo ovládnout pouhých 0,8 % území Ukrajiny a o rok dříve 0,6 %. V některých oblastech byla rychlost ruské ofenzívy pouze 15 metrů za den a stanovila negativní rekord za více než 100 let moderního válčení.
Aby Kreml mohl pokračovat v bojích, připravuje společnost na novou "částečnou mobilizaci", napsali v únoru odborníci z American Institute for the Study of War (ISW). Vytvoření "informačních podmínek" pro nucené odvody občanů na frontu podle ISW dokládá posílení blokování internetu a zákony přijaté na konci loňského roku, které umožňují Ministerstvu obrany využívat mobilizační rezervu ve výši 2 milionů osob.
