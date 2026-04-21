Nikdo nepoškodil NATO i USA tolik jako Donald Trump
21. 4. 2026 / Ivan Větvička
Donald Trump způsobil v zahraniční i domácí politice iracionální pohromu, jakou svět neviděl od dob zvrácených římských císařů. Zasetím nedůvěry mezi spojenci znehodnotil strategickou výhodu, kterou NATO získalo v Evropě faktickým spojenectvím s Ukrajinou a vstupem Švédska a Finska do aliance. Zpackanou válkou s Íránem, do které se pustil bez racionálního důvodu, zostudil a oslabil americké ozbrojené síly. Kdyby Donald Trump prosazoval zájmy Ruska více než blaho své vlasti, nemohl by to dělat lépe.
Vstupem Švédska a Finska do NATO a spojenectvím s Ukrajinou spadlo Severoatlantické alianci do klína velké vítězství nad Ruskem, díky kterému je NATO hegemonem Evropy, aniž by starší členové aliance museli vyvinout úsilí adekvátní dosaženému zisku.
Balt a Černé moře jsou nyní „naše rybníky“, kde budou ruské lodě a letadla dělat jenom to, co jim dovolíme, a především: strategické nezamrzající přístavy ruské Severní flotily na Kolském poloostrově máme v dostřelu levných raket a dronů (až si je vyrobíme).
„Na ráně“ je i 1440 kilometrů dlouhá murmanská železniční magistrála, která se vine Karélií a zajišťuje zásobování těchto základen. Kdybychom dokázali význam této změny v rozložení sil v severní a východní Evropě docenit a využít, Rusko by už s námi nemohlo jednat z pozice síly. Muselo by se začít chovat korektně a v případě incidentu by se z něj stal nejhlasitější zastánce mezinárodních dohod a zvyklostí (například té o svobodě plavby v mezinárodních vodách a právu na pokojné proplutí teritoriálními vodami cizího státu).
Russia first?
NATO přesto nemůže slavit; americký prezident Donald Trump mu vrazil nůž do zad nevyvolanou agresí proti Dánsku, jednomu ze zakládajících členů Severoatlantické aliance a příkladnému americkému spojenci. Jediný důvod, proč vznesl nárok na dánské Grónsko je, že si myslí, že ho Inuité a Dánové proti americké invazi nedokáží ubránit. O anexi Kanady, svého pokojného zdvořilého souseda, uvažuje rovněž z pozice síly.
Důvěra mezi spojenci se vytratila a ostatní členové Severoatlantické aliance musejí vypracovat plány pro případ, že nás Američané zradí, namísto toho, abychom všichni společně využili příznivého vývoje v Evropě. Kdyby Donald Trump prosazoval zájmy Ruska více než blaho své vlasti, nemohl by to dělat lépe.
Russia first! Proč? Třeba proto, že ho vydírá FSB. Co když je Trump zapojený do Epsteinovy aféry natolik, že by mu pravda zlomila vaz v politickém životě a Rusové mají důkazy? Ale zanechme spekulací. Trump může být jenom arogantní sebestředný člověk, který se chce na sklonku života zapsat do dějin (zlatým písmem, jak jinak) a ve své pošetilosti si myslí, že dostane vše, nač si jako americký prezident ukáže. Pro takové jednání mají větší pochopení diktátoři než demokracie dbalí politikové, a proto mu je lépe s autokraty. Když se s nimi neplácá po ramenou, eroduje soustavu bezpečnostních záruk, kterou si vybudoval demokratický Západ po druhé světové válce.
Ztracenou důvěru mezi spojenci půjde obnovit mnohem pomaleji, než se podaří doplnit zásoby tomahawků a patriotů bezhlavě vystřílených na podřadné cíle v samolibě vyhlášené válce s Íránem. Trump Írán sice bombarduje, ale zároveň navrhl, že se s touto diktaturou podělí o výpalné vybrané od lodí za proplutí Hormuzským průlivem. Jaká ostuda!
V rozvojovém světě zeje díra po Trumpem zrušených či přiškrcených amerických organizacích, které zajišťovaly zdravotnickou a humanitární pomoc. Nahradí je Číňané? Kdo bude nyní stát při Američanech během hlasování Valného shromáždění OSN?
Všude špatně, doma nej!
Na domácí scéně si Donald Trump nevede lépe, jizvy na duších, které zanechává obludný hon agentů ICE na přistěhovalce, se budou hojit jednu či dvě generace. Osekání lékařského výzkumu a zdravotní péče okamžitě snižuje kvalitu života Američanů, devastace školství zničí budoucnost jejich dětí.
Velení americké armády se nevzpamatuje z čistky mezi generály ze dne na den, stavba obřích bitevních lodí v dnešní době nemá smysl, je krátkozraké vracet se k závislosti na fosilních palivech, je ubohé bát se nezávislých médií a pojmenovávání institucí svým jménem snad komentář ani nepotřebuje.
Poškodil někdo Spojené státy za 250 let jejich existence více než Donald Trump?
Žhaví kandidáti na primát by se našli mezi politiky a generály v době americké občanské války. Ti mají na svědomí nejvíce padlých Američanů a obrovské materiální škody na území metropolitních USA.
Ale od té doby? Navíc, ať už Spojené či rozhádané státy americké nebyly v 19. století dominantní světovou velmocí a tamní problémy neměly tak velký globální dopad jako nyní.
Na poli mezinárodní reputace USA je Donald Trump nepřekonatelný ničitel, je to iracionální pohroma, jakou svět neviděl od dob zvrácených římských císařů. Až vydá zlaté mince s vlastním portrétem, stane se plnohodnotným členem klubu imperátorů-pošahanců. (Stane se tak letos 4. července a Trump ke svému zvěčnění zneužije 250. výročí vyhlášení Deklarace nezávislosti Spojených států.)
(Pozn.red. Podle amerického zákona je zakázáno vydávat zlaté mince s portréty žijících osob.)
