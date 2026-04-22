EU se dohodla na uvolnění úvěru ve výši 90 mld. eur pro Ukrajinu poté, co Maďarsko zrušilo veto
22. 4. 2026
Dohody o naléhavě potřebném úvěru bylo dosaženo poté, co Ukrajina obnovila dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko
Členské státy EU dosáhly dohody o uvolnění naléhavě potřebné půjčky ve výši 90 mld. eur pro Kyjev a nového balíku sankcí proti Moskvě poté, co Ukrajina obnovila dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko, což vedlo Budapešť ke zrušení veta.
Kypr, který v současné době předsedá EU, uvedl, že velvyslanci členských států se dohodli na zahájení „písemných postupů“ pro konečné schválení půjčky a balíčku sankcí, přičemž formální podpis obou dokumentů se očekává ve čtvrtek odpoledne.
EU se v prosinci dohodla na úvěru, který je nezbytný k udržení Ukrajiny nad vodou v letošním a příštím roce, ale odstupující maďarský premiér Viktor Orbán, podporovaný Slovenskem, v březnu proti němu uplatnil veto kvůli sporu s Kyjevem ohledně poškozeného ropovodu.
Orbán, který ve volbách 12. dubna prohrál s pravicovým vyzyvatelem Péterem Magyarem, obvinil Ukrajinu z úmyslného zdržování oprav ropovodu Družba, který dopravuje ropu do Maďarska a na Slovensko, přičemž obě země jsou silně závislé na ruské ropě.
Kyjev uvedl, že ropovod, který má kapacitu 1,2 až 1,4 milionu barelů denně a stal se jednou z politicky nejvýznamnějších částí infrastruktury v Evropě, byl vážně poškozen ruskými útoky dronů a je opravován co nejrychleji.
Maďarská ropná společnost MOL ve středu odpoledne oznámila, že od ukrajinského provozovatele ropovodu Družba dostala informaci, že ropa přichází ropovodem z Běloruska a „v Maďarsku a na Slovensku se očekává nejpozději zítra“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tuto zprávu uvítal jako „správný signál za současných okolností“ a dodal, že k tomu, aby Moskva ukončila válku, je zapotřebí jak „podpora Ukrajiny, tak tlak na Rusko“.
Zelenskyj uvedl, že Ukrajina plní své závazky ve vztazích s EU, včetně ropovodu Družba, a že nyní je důležité, aby evropský balíček podpory „začal rychle fungovat“.
Spor o půjčku, která má pokrýt dvě třetiny finančních potřeb Ukrajiny v letech 2026 a 2027, také zpozdil nové sankce proti Moskvě, které EU doufala přijmout k čtvrtému výročí plnohodnotné ruské invaze z února 2022.
Orbánova drtivá volební porážka po 16 letech u moci podnítila naděje EU, že prostředky budou uvolněny, ale úředníci vyjádřili obavy, že blok bude možná muset počkat až do nástupu Magyara do úřadu v květnu, než bude možné půjčku schválit.
Orbán měl pravomoc půjčku zablokovat, i když si – stejně jako podobně proruské vlády Slovenska a České republiky – zajistil výjimky, což znamená, že žádná z těchto tří zemí se na společném úvěru nepodílí.
EU poskytne Ukrajině v letech 2026 a 2027 dvě bezúročné půjčky ve výši 45 miliard eur, přičemž 28 miliard eur bude každoročně vyhrazeno na vojenské výdaje a 17 miliard eur na obecné rozpočtové potřeby. Peníze budou vypůjčeny na kapitálových trzích a budou zajištěny z rozpočtu EU.
Ekonomové uvedli, že bez půjčky od EU by Ukrajině mohly do června začít docházet peníze. Komisař EU pro hospodářské záležitosti Valdis Dombrovskis v úterý uvedl, že k prvnímu vyplacení dojde pravděpodobně na konci května nebo na začátku června.
Neočekává se, že by Ukrajina tyto prostředky splácela z vlastních zdrojů; splatnost úvěru nastane až poté, co Rusko po skončení války začne vyplácet reparace – potenciálně s využitím odhadovaných 210 miliard eur aktiv své centrální banky zmrazených v EU.
Tento program byl navržen loni jako způsob, jak využít zmrazené ruské prostředky na pomoc Ukrajině, aniž by došlo k faktické konfiskaci hotovosti, což Belgie a několik dalších členských států EU považovaly za právně riskantní krok.
Podle návrhu zahrnuje 20. balíček sankcí EU proti Moskvě další námořní a energetická omezení zaměřená na omezení schopnosti Ruska vyvážet ropu, stejně jako zásah do finančního sektoru a obchodní a průmyslové zákazy.
K seznamu 600 plavidel, kterým je zakázán vstup do přístavů EU, má být přidáno více než 40 dalších lodí a má být zaveden komplexní zákaz námořních služeb, jako je pojištění, zprostředkování a technická správa související s přepravou ruské ropy.
Na sankční seznam bylo přidáno přibližně 120 osob a subjektů, včetně 20 ruských regionálních bank, s zákazy cestování a transakcí a zmrazením aktiv, které mají zkomplikovat vnitrostátní a přeshraniční vypořádání pro ruské podniky.
Cílem budou také kryptoměnové platformy a digitální aktiva, stejně jako banky ze třetích zemí, které zprostředkovávají obchod s omezeným vojenským zbožím, a do zákazů dovozu a vývozu bylo přidáno zboží v hodnotě přibližně 930 milionů eur.
Samostatně německá vláda uvedla, že německá dceřiná společnost ruské státní ropné společnosti Rosněfť jí sdělila, že tok ropy z Kazachstánu přes ropovod Družba do rafinérie ve východním Německu bude od 1. května zastaven.
Rafinerie PCK poblíž polských hranic, jedna z největších v Německu, zásobuje palivem velkou část berlínského regionu, ale mluvčí vlády v Berlíně Stefan Kornelius uvedl, že tato změna „významně neomezí provoz rafinerie“.
