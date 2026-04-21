Aby tohle násilí u nás nezakořenilo
21. 4. 2026
Martin Abel:
"Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno,
řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých
jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat." Filip
Turek, 18.4.2026 (Blesk.cz
)
Nechám vás to na chvíli vstřebat.
Parazit.
Deratizovat. Jazyk biologické eliminace. Slovník, který se v Evropě 20.
století osvědčil - jako příprava na to, co přišlo po slovech.
Na
právech jsme četli Hannah Arendt. Arendt pochopila, že totalita začíná
tím, že se politickým oponentům odepře status lidské bytosti.
Zaměstnanec s odlišným názorem přestává být kolegou - stává se škůdcem. Pak je deratizace jen hygiena, ne násilí.
Pluralita - fakt, že lidé myslí různě - je základ politiky. Kdo ji vidí jako infestaci, nepochopil rozdíl mezi politikou a správou chléva.
Děsivé na výroku Filipa Turka není jeho brutalita - brutalita provokuje odpor. Děsivé je, jak samozřejmě to řekl. Banální. Jako by šlo o dezinfekci záchodů. Právě v té samozřejmosti bývá největší nebezpečí.
Nechci tady nikoho poučovat, co má dělat. Každý ať si to vyhodnotí za sebe.
Ale tady se něco láme.
Pokud držíte nějakou veřejnou funkci - třeba i na univerzitě nebo na soudě - a tyhle výroky o deratizaci lidí už přehlížíte jako samozřejmé, pak jednou jen neříkejte, že se to krajně pravicové Česko prostě nějak stalo bez vás.
"The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil." - Hannah Arendt
Jak svou troškou přispíváte k tomu, aby tohle násilí u nás nezakořenilo?
Martin Škabraha:
Jestli Turek opravdu mluví o deratizaci, je to samozřejmě hnusné (jak se u něj dá čekat). Ale neskočme na skandální rozměr toho slovíčka, na kterém se pak snadno můžeme vyčerpat. Skutečně podstatným jádrem sdělení - skandálním, i kdyby bylo řečeno slušně - je de facto otevřené přiznání, že chtějí vyhazovat státní úředníky a úřednice na základě jejich politických či občanských postojů, na základě jejich světového názoru.
To je v rozporu s naším ústavním pořádkem a je to útok na jeden z pilířů právního státu.
