Izraelští vojáci využívají sexuální násilí k vyhnání Palestinců ze Západního břehu
22. 4. 2026
Odborníci sdělují, že útoky, páchané také osadníky, vedou dívky k tomu, aby přestaly chodit do školy a vdávaly se v raném věku
Izraelští vojáci a osadníci využívají genderové násilí, sexuální útoky a obtěžování k tomu, aby vyhnali Palestince z jejich domovů na okupovaném Západním břehu, konstatují odborníci na lidská práva a právo.
Palestinské ženy, muži a děti hlásili útoky, nucené svlékání, invazivní a bolestivé prohlídky tělních dutin, Izraelce odhalující své genitálie, a to i před nezletilými, a vyhrožování sexuálním násilím.
Výzkumníci z West Bank Protection Consortium zaznamenali za poslední tři roky šestnáct případů sexuálního násilí souvisejícího s konfliktem, přičemž tento počet je pravděpodobně nižší než skutečný kvůli studu a stigmatu, kterým čelí přeživší.
„Sexuální násilí se používá k vyvíjení tlaku na komunity, ovlivňování rozhodnutí o tom, zda zůstanou ve svých domovech a na své půdě, nebo je opustí, a ke změně vzorců každodenního života,“ uvedla skupina mezinárodních humanitárních organizací ve své zprávě.
Studie „Sexuální násilí a nucené přesídlení na Západním břehu“ podrobně popisuje eskalaci sexuálních útoků a ponižování Palestinců v jejich komunitách a uvnitř jejich domovů od roku 2023.
Mezi další formy hlášeného násilí patří močení na Palestince, pořizování a šíření ponižujících fotografií svázaných a svlečených osob, pronásledování žen, které používají latríny, a vyhrožování sexuálním násilím vůči ženám. Případové studie jsou anonymizovány kvůli stigmatu spojenému se sexuálním násilím.
Podle zprávy sexuální útoky urychlovaly vysídlování Palestinců. Více než dvě třetiny dotazovaných domácností označily rostoucí násilí proti ženám a dětem, včetně sexuálního obtěžování zaměřeného na dívky, za zlomový bod v jejich rozhodnutí odejít, uvedlo konsorcium.
„Účastníci popsali sexuální obtěžování jako moment, kdy se strach změnil z chronického na nesnesitelný. Mluvili o tom, jak sledovali ženy a dívky snášet ponížení a jak si představovali, co by se mohlo stát dál,“ uvádí zpráva.
Izraelští vojáci, kteří byli při zneužívání přítomni, opakovaně selhali v jeho prevenci nebo stíhání odpovědných osob. Jedna žena byla podrobena bolestivé vnitřní prohlídce dvěma vojákyněmi, které vstoupily do jejího domu spolu s osadníky a poté jí nařídily, aby se svlékla pro celkovou prohlídku těla.
„Popsala, jak jí bylo nařízeno roztáhnout nohy způsobem, který jí způsoboval bolest, a popsala hanlivé komentáře a dotýkání se intimních partií,“ uvádí zpráva.
Cílem sexuálního napadání a obtěžování byli také muži a chlapci. Minulý měsíc izraelští osadníci svlékli 29letého Qusai Abu al-Kebashe z komunity Khirbet Humsa v severní části Jordánského údolí, nasadili mu na genitálie stahovací pásku a zbili ho před jeho komunitou a mezinárodními aktivisty, uvedli svědci.
V říjnu 2023 osadníci a vojáci svlékli, spoutali a zbili Palestince z vesnice Wadi as-Seeq, močili na ně, pokusili se jednoho znásilnit násadou od koštěte a pořídili jejich nahé fotografie, které poté veřejně šířili.
Sexuální násilí a obtěžování měly závažné dopady i v případech, kdy komunity nebyly vysídleny, a ženy a dívky byly zasaženy obzvláště silně. Aby omezily riziko setkání s Izraelci, kteří by je mohli napadnout nebo obtěžovat, dívky přestaly chodit do školy a ženy přestaly pracovat.
To také vedlo k nárůstu předčasných sňatků, protože rodiče zoufale snažící se chránit své dcery hledali způsoby, jak je dostat pryč od hrozeb. Nejméně šest rodin, s nimiž byl pro účely zprávy proveden rozhovor, domluvilo svatby pro dívky ve věku mezi 15 a 17 lety.
Centrum pro právní pomoc a poradenství žen (WCLAC) se sídlem v Ramalláhu rovněž zdokumentovalo využívání sexuálního násilí a obtěžování palestinských žen a dívek k roztříštění a vysídlení komunit.
WCLAC uvedlo, že ženy na okupovaném Západním břehu hlásily sexuální napadení, včetně nuceného proniknutí během prohlídek, a zneužívání, včetně toho, že se izraelští vojáci odhalovali před dívkami na kontrolních stanovištích a obtěžovali je během prohlídek. K ponižování patřilo i posmívání se dívkám, které měly menstruaci, uvedla.
„Dívky nechodí do školy a dochází k předčasným, nuceným sňatkům. Jsou to nezletilé, ale víme, že jejich matky a otcové se je snaží chránit tím, že je posílají pryč z této oblasti,“ řekla Kifaya Khraim, vedoucí advokační jednotky v WCLAC.
„Ženy přicházejí o práci, protože se kvůli sexuálnímu násilí nemohou dostat do zaměstnání a rozhodnou se zůstat doma.“
Khraim uvedla, že věří, že její tým zná jen zlomek případů sexuálního násilí ze strany izraelských vojáků a osadníků. „To je možná 1 % případů a museli jsme v místních komunitách provést rozsáhlý průzkum, abychom si získali důvěru lidí, aby nám o těchto případech řekli.“
Milena Ansari, vedoucí oddělení pro okupovaná palestinská území v organizaci Lékaři za lidská práva – Izrael, uvedla, že nárůst sexuálního násilí a obtěžování na okupovaném Západním břehu se odehrává v kontextu širší kultury beztrestnosti útoků na Palestince.
Nedávné rozhodnutí stáhnout obvinění proti vojákům za natočené znásilnění vězně v centru Sde Teiman vyslalo obzvláště jasný signál.
„Izraelští úředníci fakticky dávají zelenou používání sexuálního násilí, když se rozhodnou nestíhat ten nejznámější případ, který je extrémně dobře zdokumentovaný,“ řekla Ansari. „Existuje kultura akceptování sexuálního násilí proti Palestincům.
„V Knesetu se vedla diskuse o tom, zda je v pořádku znásilnit Palestince. Ani premiér neřekl, že Izrael je proti znásilňování zadržených.“
Selhání Izraele při stíhání osadníků, kteří napadli Palestince na Západním břehu, vedlo k tomu, že bývalý izraelský premiér Ehud Olmert v rozhovoru pro deník Guardian vyzval Mezinárodní trestní soud, aby zasáhl a zachránil Palestince před „židovskými teroristy“.
Zpráva o sexuálním násilí jako nástroji nuceného vysídlení vycházela z 83 rozhovorů s palestinskými komunitami na okupovaném Západním břehu, včetně těch, které čelí násilí ze strany osadníků a omezením pohybu.
Mezi účastníky byli lidé v ohrožení, ti, kteří již byli nuceni opustit své domovy, ženy, mladí aktivisté a představitelé komunit. Zjištění nemají být statisticky reprezentativním vzorkem Západního břehu.
Izraelské obranné síly neodpověděly na otázky týkající se obvinění vojáků ze sexuálního zneužívání.
Zdroj v angličtině ZDE
