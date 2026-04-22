EU diskutuje o opatřeních k "optimalizaci" distribuce leteckého paliva
22. 4. 2026
Podle návrhu má Evropská komise v úmyslu příští měsíc navrhnout kroky k redistribuci paliva v rámci Unie a hledání alternativních zdrojů dodávek.
Přibližně 40 % leteckého paliva spotřebovaného v EU je dováženo, zatímco polovina těchto dodávek dříve prošla Hormuzským průlivem. Přestože se očekává, že Evropa se v dubnu vyhne nedostatkům, agentura uvádí, že tlak na trh se zvýší, protože omezení na hlavní trase budou přetrvávat. Důsledky již ovlivňují celý průmysl: nizozemská letecká společnost KLM oznámila zrušení 80 letů příští měsíc kvůli rostoucím cenám paliv.
Kromě přerozdělení zdrojů plánuje Evropská komise vydat upřesnění poskytující flexibilitu současné legislativě – zejména pokud jde o rozdělování míst na startovacích a přistávacích drahách letišť a důsledky rušení letů v případě nedostatku paliva. Zvláštní pozornost je věnována praxi tankování palivem, při které letadla nakládají další palivo na letišti při odletu, aby se vyhnula dražším nákupům v cílové destinaci. Pokud tato opatření nebudou stačit, Brusel je připraven navrhnout dočasné změny regulačního rámce.
Návrh se také týká ověřování zásob ropy v regionu, vytvoření speciálního monitorovacího mechanismu pro sledování dodávek, stejně jako opatření k maximalizaci využití rafinačních kapacit a zvýšení domácí produkce biopaliv. Samostatným cílem je zvýšit odolnost EU vůči budoucím cenovým šokům, včetně urychlené elektrifikace ekonomiky a snížení závislosti na dovážených fosilních palivech.
Dříve mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonen uvedla, že EU se připravuje na možné narušení dodávek, ačkoli zatím není důvod očekávat úplný deficit. Podle ní evropské rafinerie pokrývají asi 70 % potřeb a země Unie mají zásoby alespoň na 90 dní.
Současně vedoucí IATA, Willie Walsh, varoval, že do konce května jsou v Evropě kvůli nedostatku paliva možná rušení letů. Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol odhadl současné zásoby na přibližně šest týdnů a označil krizi za větší než předchozí energetické šoky.
