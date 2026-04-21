Hnutí DUHA zaslalo Petru Macinkovi předžalobní výzvu kvůli nařčení z terorismu
21. 4. 2026
Hnutí DUHA zaslalo předžalobní výzvu panu Petru Macinkovi kvůli jeho veřejným výrokům a požaduje od něj veřejnou omluvu. Macinka pro ČTK uvedl, že ekologickou organizaci považuje za „teroristickou". Hnutí DUHA považuje za svou povinnost hájit občanskou společnost před nálepkováním podle vzoru totalitních režimů. V případě, že se Petr Macinka neomluví, je organizace připravena podat žalobu.
Hnutí DUHA a další ekologické organizace se dlouhodobě těší vysoké důvěře u veřejnosti. Proto považuje za mimořádně škodlivé výroky, spojující striktně nenásilnou a profesionální ochranu životního prostředí se závažnou násilnou trestnou činností. Dopad těchto výroků je navíc umocněn ve chvíli, kdy se jich dopouští místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí.
Předžalobní výzva poskytuje Petru Macinkovi prostor omluvit se, a to ve formě vlastnoručně podepsaného dopisu zaslaného organizaci Hnutí DUHA a dále prostřednictvím zprávy zaslané České tiskové kanceláři (ČTK). Tímto krokem může předejít podání žaloby a následnému soudnímu sporu.
Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA, říká:
„Nálepkování názorových oponentů jako teroristů či extremistů jako první krok k následným represím můžeme již dlouho sledovat v Rusku a dalších autoritářských režimech. Využívání podobné rétoriky ze strany člena vlády považujeme v demokratickém státě za zcela nepřijatelné. Proto jsme se rozhodli dobré jméno Hnutí DUHA bránit právně a pomoci tak nastavit pravidla, jak se vůči občanské společnosti mohou členové vládní moci vyjadřovat. Vnímáme, že pokud bychom takové jednání bez povšimnutí akceptovali, může se stát standardem i vůči ostatním, menším subjektům, které se proti němu nedokáží účinně bránit."
Poznámky
1 Zpráva ČTK - Aktivisté mají s požadavky smůlu, vzkázal Turek jako místopředseda SFŽP
Diskuse