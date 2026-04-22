Vraždění na Blízkém východě
22. 4. 2026
Země, které zatknou Netanjahua. Ne Česko:
Objevují se zprávy o útoku teroristů z řad osadníků na palestinskou školu v Al-Mughayyiru na Západním břehu. Dva Palestinci byli zabiti, včetně jednoho dítěte. Několik dalších lidí bylo zraněno.
🇪🇺🇮🇱 Countries that have declared they would arrest Netanyahu:— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 21, 2026
🇧🇪 Belgium
🇨🇦 Canada
🇩🇰 Denmark
🇫🇮 Finland
🇭🇺 Hungary
🇮🇸 Iceland
🇮🇪 Ireland
🇮🇹 Italy
🇱🇹 Lithuania
🇳🇱 Netherlands
🇳🇴 Norway
🇸🇮 Slovenia
🇪🇸 Spain
🇸🇪 Sweden
🇨🇭 Switzerland https://t.co/B3LtGg8dNu pic.twitter.com/J2Gjdoofr8
Běžný den plný hrůzy na Západním břehu (kde není ani Hamás, ani Hizballáh): Izraelští osadníci zabili tři lidi, včetně jednoho dítěte, když stříleli na školu plnou dětí. Izraelská armáda přijela osadníky chránit
🔴 NOW: Reports of settler terrorists attacking a Palestinian school in Al-Mughayyir, the West Bank. Two Palestinians were killed, including a child. Several more people are injured. pic.twitter.com/snaEdxaFtK— Breaking the Silence (@BtSIsrael) April 21, 2026
Video zachycuje okamžik, kdy izraelský osadník v uniformě zahájil palbu na palestinské civilisty během pogromu osadníků ve vesnici Al-Mughayyer na Západním břehu Jordánu – zabil dva Palestince, včetně dítěte, a další tři osoby utrpěly kritická zranění.
A day of ordinary terror in the West Bank (where there is no Hamas or Hezbollah): Israeli settlers killed 3 people including a child after shooting at a school full of children. Israeli army came to protect the settlers.— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 21, 2026
HORRIFIC: Video captures the moment an Israeli settler in uniform opened fire on Palestinian civilians during a settler pogrom in the village of Al-Mughayyer in the West Bank — murdering two Palestinians, including a child, and leaving three others critically wounded. pic.twitter.com/BYdYDQdnGZ— Ihab Hassan (@IhabHassane) April 21, 2026
Podle palestinských představitelů a místních médií zabili izraelští vojáci a osadníci nejméně 11 Palestinců v pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu
Představte si, že jste Palestinec a provozujete malou pekárnu na Západním břehu.Najednou se objeví izraelská armáda (IDF).Vtrhnou dovnitř, všechno zničí, vytáhnou vás ven a zmizí vás.Váš život je během několika minut smazán.
Israeli soldiers and settlers kill at least 11 Palestinians across Gaza and the occupied West Bank, according to Palestinian officials, local media https://t.co/mtv2lYaBNC pic.twitter.com/IFqUwJ3vdP— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 21, 2026
Francouzský prezident Macron způsobil Netanjahuovi OBROVSKÝ ŠOK 🔥 Řekl: „Trvalá stabilita v Libanonu vyžaduje dvě věci: stažení Izraele z libanonského území a ukončení jeho zabírání půdy.“
Imagine being a Palestinian running a small bakery in the West Bank.— Parody Jeff (@Parodyjeffx) April 21, 2026
Then the Israeli IDF appears.
They storm in, trash everything, drag you out, and disappear you.
Your life erased in minutes. pic.twitter.com/6tSzHKqUwD
Bývalý izraelský vyjednavač Gershon Baskin otevřeně přiznává, že Izrael se v Gaze dopustil závažných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Odsuzuje úmyslné zničení 38 libanonských vesnic a odhaluje tak naprostou krutost sionistického vojenského aparátu.
🔴BREAKING : 🇫🇷 French President Macron has given BIGGEST SHOCK to Netanyahu 🔥— InfoGram (@_InfoGram_) April 21, 2026
He said : "Lasting stability in Lebanon requires two things: Israel out of Lebanese territory, and an end to its land grabs."🔥👏
What a COURAGE, What a LEADER 🔥 pic.twitter.com/0RwrefCDJd
Kolona Bena Gvira zabila palestinského šestnáctiletého Mohameda Majdiho Al-Jaabariho tím, že ho přejela.
Former Israeli negotiator Gershon Baskin explicitly admits Israel committed massive war crimes and crimes against humanity in Gaza. He condemns the deliberate destruction of 38 Lebanese villages, exposing the sheer cruelty of the Zionist military machine. pic.twitter.com/dZ0F50gLTl— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 21, 2026
Palestinským dětem z vesnice Um al-Khair na Západním břehu Jordánu znemožnili přístup do školy izraelští osadníci a vojáci, kteří jim cestu zatarasili ostnatým drátem. Děti se proto posadily a učily se přímo před zraky vojáků.
⚡️#BREAKING Ben Gvir’s convoy murders Palestinian Mohammad Majdi Al-Jaabari (16 years old) by running him over pic.twitter.com/pqo6eeINSF— War Monitor (@WarMonitors) April 21, 2026
Učitelé. Zdravotní sestry. Děti.
What a photo.— Ihab Hassan (@IhabHassane) April 21, 2026
Palestinian children from the village of Um al-Khair in the West Bank were prevented from reaching their school after Israeli settlers and soldiers installed razor wire blocking their path. So they sat down and studied in front of the soldiers. pic.twitter.com/9sQpPt3kNT
Teachers. Nurses. Children. pic.twitter.com/Rrr5VNhjNh— James Elder (@1james_elder) April 21, 2026
