Vraždění na Blízkém východě

22. 4. 2026

čas čtení 4 minuty

Země, které zatknou Netanjahua. Ne Česko: Objevují se zprávy o útoku teroristů z řad osadníků na palestinskou školu v Al-Mughayyiru na Západním břehu. Dva Palestinci byli zabiti, včetně jednoho dítěte. Několik dalších lidí bylo zraněno. Běžný den plný hrůzy na Západním břehu (kde není ani Hamás, ani Hizballáh): Izraelští osadníci zabili tři lidi, včetně jednoho dítěte, když stříleli na školu plnou dětí. Izraelská armáda přijela osadníky chránit Video zachycuje okamžik, kdy izraelský osadník v uniformě zahájil palbu na palestinské civilisty během pogromu osadníků ve vesnici Al-Mughayyer na Západním břehu Jordánu – zabil dva Palestince, včetně dítěte, a další tři osoby utrpěly kritická zranění.

Podle palestinských představitelů a místních médií zabili izraelští vojáci a osadníci nejméně 11 Palestinců v pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu

Představte si, že jste Palestinec a provozujete malou pekárnu na Západním břehu.Najednou se objeví izraelská armáda (IDF).Vtrhnou dovnitř, všechno zničí, vytáhnou vás ven a zmizí vás.Váš život je během několika minut smazán. Francouzský prezident Macron způsobil Netanjahuovi OBROVSKÝ ŠOK 🔥 Řekl: „Trvalá stabilita v Libanonu vyžaduje dvě věci: stažení Izraele z libanonského území a ukončení jeho zabírání půdy.“ Bývalý izraelský vyjednavač Gershon Baskin otevřeně přiznává, že Izrael se v Gaze dopustil závažných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Odsuzuje úmyslné zničení 38 libanonských vesnic a odhaluje tak naprostou krutost sionistického vojenského aparátu. Kolona Bena Gvira zabila palestinského šestnáctiletého Mohameda Majdiho Al-Jaabariho tím, že ho přejela. Palestinským dětem z vesnice Um al-Khair na Západním břehu Jordánu znemožnili přístup do školy izraelští osadníci a vojáci, kteří jim cestu zatarasili ostnatým drátem. Děti se proto posadily a učily se přímo před zraky vojáků. Učitelé. Zdravotní sestry. Děti.

