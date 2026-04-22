Polsko uspořádá cvičení s francouzskými jadernými zbraněmi
22. 4. 2026
Francie je jedinou zemí EU, která tyto zbraně má, a Polsko se neúčastní amerického programu jaderného odstrašení v Evropě. "Mezi témata, která budeme zvažovat, bude výměna informací a vedení společných cvičení," řekl Macron na tiskové konferenci v Gdaňsku, když odpovídal na otázku o spolupráci mezi oběma zeměmi v jaderné oblasti.
Začátkem března Macron představil změny v jaderné strategii a oznámil "novou fázi francouzského odstrašování". Země má v úmyslu rozšířit arzenál (nyní má méně než 300 hlavic) a rozšířit svůj jaderný štít na partnery. Macron poté jmenoval Německo, Polsko, Řecko, Nizozemsko, Belgii, Dánsko a Švédsko, s nimiž spolupráce bude zahrnovat společná cvičení s použitím jaderných zbraní a možné dočasné rozmístění francouzských stíhaček s jadernými zbraněmi na jejich území.
Jako důvody změny strategie prezident uvedl hrozby ze strany Ruska a Číny, stejně jako změnu priorit USA v oblasti obrany. "Tohle není závod ve zbrojení," řekl tehdy. "Je nezbytné, aby naši protivníci nebo skupina protivníků ani nemohli pomyslet na útok na Francii, aniž by si byli jisti, že utrpí škody, ze kterých se nevzpamatují."
Tusk po pondělním setkání s Macronem řekl:
"Rozhodli jsme se připojit ke skupině zemí, které Francie pozvala ke spolupráci. Je to omezená skupina složená ze zemí, které si uvědomují potřebu evropské suverenity. Žijeme ve světě, kde potřebujeme jaderný odstrašující prostředek."
Francie si vyhrazuje výhradní právo rozhodovat o použití svých jaderných zbraní, ale zvažuje možnost nasazení letadel s těmito zbraněmi v spojeneckých zemích. Podle Macrona bude jeho tým diskutovat možnosti s polskými kolegy, aby v nadcházejících měsících zahájil provoz.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse