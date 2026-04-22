O babce, která si přiložila polínko
22. 4. 2026 / Boris Cvek
Samozřejmě mnoho lidí je prostých a blbých. V Česku si nad tím rádi uplivneme a svalíme na ně kdeco. Kdyby lidi nebyli blbí, lidé jako pan Dbalý (nechci jmenovat ostatní vysoce postavené a vzdělané manžery) v roli šéfa Homolky by nekradli! Ale on sám není blbý, tak kradl.
Ta babka tu hranici totiž nepostavila. Možná se jen bála, aby neskončila stejně, tak se přidala. Ta babka nevymyslela ten systém upalování, tu žalobu, ty finesy učení o tom, co je hereze. Babka nebyla ten, kdo Husovi něco garantoval, nebo ho mohl zachránit. Ano, nemusela se přidat. Za to, že se přidala, morálně propadla. Hloupá ženská, tupá!
Ale celý ten proces, celou tu hrůzu vedli vysoce vzdělaní lidé. Oni to vymysleli, oni zdůvodnili mučení a upalování, oni sepsali učené knihy, oni věděli, proč Hus musí zemřít. Ve jménu Boha. Věděli taky velmi dobře, že kdyby nebyl hlupák a nepřišel do Kostnice, nedosáhli by na něj, protože by ho chránili jiní vysoce postavení a vzdělaní lidé. Byla to mocenská hra dobře najezených a znalých lidí.
Babka byla nejspíše chudá, hladová, podvyživená, možná na hranici halucinací. Stála před obrovským drtivým systém mučení a upalování. A přiložila si. Takovou babkou se musí krásně morálně pohrdat. Škoda, že ji nelze upálit, že?
