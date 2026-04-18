Rumunsko je vážným varováním před idiotsky nebezpečnou protiočkovací politikou Babišovy vlády
18. 4. 2026
„Je to sud se střelným prachem“: Rumunsko vede v počtu případů spalniček v EU, míra proočkovanosti tam klesá
Připomeňme si situaci v Česku:
Současná vládní politika pod Babišovým vedením v roce 2026 se tak snaží distancovat od plošné podpory očkování a omezuje státní výdaje na jeho propagaci.
V Rumunsku už je katastrofa, která možná čeká i Česko, pokud bude vláda podporovat ve společnosti nesmysly o údajné nebezpečnosti očkování a bude je dokonce na nátlak šílené SPD zavádět do vládního programu:
Rumunsko čelí nejhorší krizi spalniček v EU. Od roku 2005 zažilo země čtyři epidemie této nemoci, mezi nimiž bylo vždy jen několik let křehkého klidu.
Mezi lety 2023 a 2025 bylo zaznamenáno více než 35 000 případů a nejméně 30 úmrtí, z nichž většina se týkala kojenců, kteří byli příliš malí na to, aby mohli být očkováni, a nakazili se od starších neočkovaných dětí. V roce 2024 bylo v Rumunsku hlášeno přibližně 87 % všech případů spalniček v EU; druhá nejvíce postižená země, Itálie, zaznamenala něco přes 1 000 případů. Spalničky mohou způsobit vážné komplikace, zejména u dětí a kojenců, u nichž se může vyvinout zápal plic a v některých případech encefalitida.
Tato krize má jedinou, měřitelnou příčinu: propad v očkování. První dávka vakcíny MMR se doporučuje ve věku mezi 14 a 18 měsíci a ačkoli proočkovanost v pozdějším věku stoupá na 81 % (z pouhých 47,4 % ve 14 měsících), stále výrazně zaostává za hranicí 95 %, která je potřebná pro kolektivní imunitu.
Podle Národního institutu veřejného zdraví je proočkovanost druhou dávkou v pěti letech na celostátní úrovni jen něco přes 60 % a v některých obcích dokonce pouhých 20 %. Míra proočkovanosti vakcínou MMR v Rumunsku v roce 2010 převyšovala evropský průměr 93 %, ale od té doby klesá, přičemž tento pokles se po pandemii covidu-19 zrychlil.
„Pro spalničky je to naprosto nedostatečné,“ říká Dr. Aurora Stanescu, epidemioložka z institutu. „Je nezbytný pevný politický závazek omezit počet úmrtí. Jedná se o otázku národní bezpečnosti.“
Casandra Stoica (25) vešla do ordinace Csabaiové se třemi svými dětmi. Dvě z jejích starších dcer, kterým je nyní pět a osm let, onemocněly spalničkami během epidemie v roce 2024, kdy se okres Brașov stal nejvíce zasaženým v Rumunsku a zaznamenal nejvyšší počet případů a čtyři úmrtí dětí.
V místní nemocnici tehdy nebylo místo, takže Stoica musela cestovat do sousedního okresu, aby našla péči. „Když holky onemocněly, dostala jsem strach a teď je chci všechny nechat očkovat,“ říká.
Ale i když jsou rodiče přesvědčeni, přístup zůstává překážkou. Stoica patří k rumunské romské komunitě a žije s manželem a čtyřmi dětmi ve dvou místnostech bez přístupu k tekoucí vodě nebo elektřině. Tyto nejisté podmínky jí ztěžují docházku na schůzky nebo dodržování očkovacích plánů.
„Rozhodnutí neočkovat ne vždy vychází od rodičů,“ říká Gabriela Alexandrescu, ředitelka organizace Save the Children v Rumunsku. Organizace na začátku března bije na poplach a tvrdí, že Rumunsko čelí „nejhorší očkovací krizi za poslední desetiletí“.
Příčiny jsou podle Alexandrescu také strukturální: chudoba, nedostatek lékařské péče a praktičtí lékaři, kteří nemají čas ani prostředky na to, aby radili váhajícím rodinám.
Očkování není v Rumunsku povinné. V roce 2015 byla odpovědnost za podávání vakcín převedena výlučně na praktické lékaře, což zvýšilo byrokracii a vyvinulo tlak na již tak přetížený systém.
Zároveň školní sestry – které poskytovaly zásadní záchrannou síť pro děti, které zmeškaly plánované očkování – již nesměly vakcíny podávat.
V klinice v Săcele se Dr. Simona Codreanu stará o více než 3 000 pacientů a denně ošetří více než 50. „Většina dětí je očkována při narození, ale pak se už nikdy nevrátí, aby absolvovaly celý očkovací plán,“ říká a listuje v kartách, ve kterých mají děti starší pěti let zaznamenány sotva pár vakcín. Jeden z jejích pacientů zemřel během poslední epidemie poté, co se nakazil spalničkami od neočkovaného sourozence.
Dr. Mihai Negrea, epidemiolog z Târgu Mureș, dalšího okresu, který byl v roce 2024 vážně zasažen, říká, že očkovací úsilí brzdí strukturální překážky a přílišná závislost na praktických lékařích.
Podle současných pravidel dostávají od státu úhradu za podávání vakcín pouze praktičtí lékaři. Ostatní lékaři musí absolvovat dodatečnou certifikaci a často si spotřební materiál hradí z vlastní kapsy.
„Hlavní příčinou nejsou jen protivakcinační názory, ale špatné řízení systému,“ říká. „Než se vám podaří nechat dítě očkovat, může to s veškerou administrativou trvat i měsíc – a rodiče mezitím mohou změnit názor.“
Když je přístup k očkování obtížný, zpožděný nebo zbrzděný byrokracií, míra proočkovanosti nevyhnutelně klesá, vysvětluje, i když rodiče chtějí své děti chránit.
Negreův recept je praktický: komunitní očkovací centra a rozšíření práva očkovat na další lékaře, namísto systému, v němž se očekává, že jediný rodinný lékař pokryje očkovací potřeby tisíců rodin.
Pokud je však systém nefunkční, je také pravda, že v něm našel úrodnou půdu strach. Po celém Rumunsku se uzavřené online skupiny staly prostorem, kde se sdílejí a zesilují obavy matek, které jsou pro nebo proti vakcíně MMR.
The Guardian hovořil s půl tuctem matek, které se rozhodly přerušit očkovací schéma nebo své děti proti spalničkám vůbec neočkovat.
Laura (36) se po první dávce rozhodla nedat svému dítěti druhou dávku MMR, a to kvůli obavám ze souvislosti s autismem – tvrzení, které bylo důkladně vyvráceno a pro které neexistují žádné vědecké důkazy.
„Nejsem proti očkování, ale mám obavy ohledně vakcíny MMR a především mě odrazuje, že lékaři věci nevysvětlují a neberou odpovědnost za vedlejší účinky,“ říká.
Někteří rodiče se k očkování vrátí. Nicoleta Dima nenechala své dítě očkovat vakcínou MMR až do věku šesti let, brzdila ji obava z alergických reakcí, o nichž nyní uznává, že byly neopodstatněné.
„Můj strach byl z velké části podněcován zvenčí,“ říká. „Uvědomila jsem si, jak moc jsme manipulováni, a že jsem se v podstatě uvěznila v neopodstatněném strachu. Uvědomila jsem si, že každé neočkované dítě přispívá k těmto epidemiím.“
V Bukurešti, v Národním institutu Matei Balș, přední nemocnici pro infekční choroby v zemi, jsou oddělení, která byla během loňské epidemie plná, nyní tichá. Během epidemie v roce 2024 se do této nemocnice dostaly nejzávažnější případy v zemi. Během epidemie došlo v Bukurešti k pěti úmrtím v důsledku komplikací způsobených spalničkami.
Dr. Gabriel Lăzăroiu-Nistor, lékař specializující se na infekční nemoci v této nemocnici, říká, že toto uklidnění nebude trvat dlouho. Vzhledem k tak nízké proočkovanosti očekává brzy další vážnou epidemii. „Nesmíme zapomínat na empatii a trpělivost při vysvětlování pacientům,“ říká. „Existuje malá menšina, která je pevně proti očkování, ale zbytek je nerozhodný.“
Právě tento rozdíl – mezi odhodlanými odpůrci a nejistou, úzkostnou střední skupinou – nejvíce motivuje lékaře pracující v první linii.
Zpět v Săcele navštívila Csabai 31letou Marii Olescu, která nechala své první dvě děti očkovat podle plánu, dokud ji běžné vedlejší účinky nevyděsily natolik, že před druhou dávkou přestala. Od té doby odmítá další očkování, částečně také kvůli vlivu své náboženské komunity.
„Nepřerušujeme vztahy s rodiči, kteří se rozhodnou své děti neočkovat, protože to by znamenalo, že o ně navždy přijdeme,“ říká Csabai. Snaží se získat jejich důvěru tím, že léčí jejich další zdravotní problémy, a doufá, že se nechají očkovat včas, než přijde další epidemie.
„Je smutné a politováníhodné, že stále máme děti, které umírají na spalničky,“ říká Csabai. „Bolí mě vidět děti trpět nemocemi, kterým se dá předejít. Myslím, že je to v první řadě naše vina jako lékařů: musíme si získat jejich důvěru a musíme tento cyklus přerušit.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse