Argentinci se v době ekonomické krize obracejí k oslímu masu
20. 4. 2026
čas čtení
3 minuty
S rostoucí cenou hovězího hledá argentinská populace alternativy.
Zrychlený růst cen hovězího masa v Argentině uprostřed ekonomické krize za vlády Javiera Mileie vede spotřebitele k nahrazení produktu lenějšími alternativami, jako je oslí maso, které začíná získávat místo na trhu. Podle zprávy Página/12 vzrostly cena a učinily hovězí v zemi luxusní položkou, což zmařilo sliby o snížení cen z volební kampaně a zásadně změnilo stravovací návyky obyvatelstva.
V posledních měsících ceny prudce vzrostly, za pouhý měsíc o více než 10 % a běžně dosahovaly přes 25 tisíc pesos za kilogram. Tváří v tvář této situaci začaly rodiny snižovat spotřebu, nejprve přecházely na kuřecí a vepřové — možnosti, které se také zdražily — a později na ještě levnější potraviny, jako jsou vejce.
Ekonomická krize je součástí širšího kontextu přetrvávající inflace. Podle Národního institutu statistiky a sčítání lidu (Indec) vzrostl index spotřebitelských cen (CPI) v březnu o 3,4 %, což je nárůst z únorových 2,9 %, což představuje nejvyšší úroveň za celý rok. S dvanáctiměsíční kumulací dosáhla inflace 32,6 %.
Od nástupu do prezidentského úřadu v prosinci 2023 realizoval Javier Milei rozsáhlý program ekonomických reforem. Mezi opatřeními je zastavení federálních prací a pozastavení převodů do provincií, stejně jako zrušení dotací v oblastech energetiky, dopravy a základních služeb, což přispělo k růstu spotřebitelských cen.
Uprostřed rostoucích cen vznikl návrh na prodej oslího masa, které stálo asi 7 500 pesos za kilo. Řezník Gonzalo Moreira z Buenos Aires popsal dopady krize na tento sektor. "Čelíme velké recesi. Neznám žádného obchodníka, který by neprocházel obtížemi. Sektor je pod velkým tlakem, i bez výrazných cenových výkyvů. Vše je placeno kartou, posunuto dopředu," řekl pro Radio 750.
Také zdůraznil změny v chování spotřebitelů: "A jídlo se také začíná platit na splátky. Reorganizujeme prodeje. Lidé opustili hovězí maso, které v nákupech kleslo asi o 20 %, a přešli na vepřové nebo kuřecí maso. Kilogram hovězího stojí mezi 15 000 a 18 000 pesos. Vepřové naopak stojí mezi 8 a 9 000 pesos."
Co se týče oslího masa, Moreira si uvědomoval roli alternativy tváří v tvář potřebě. "Pokud je to čelit každodenní potřebě, neříkám, že je to nejlepší... Ale jsou tu lidé, kteří mají alespoň přístup k tomuto typu jídla," řekl.
Také vyjádřil kulturní odpor vůči spotřebě: "Nesouhlasím. Nemyslím, že chci jíst osla. Jsme zvyklí jíst krávy. Ale pokud to musíš udělat jinak.. Nikdo nemá rád králíka, ale jedí ho celý život."
Iniciativa vzešla od venkovského producenta Julia Cittadiniho, tvůrce projektu "Burros Patagones". Podle něj poptávka překonala očekávání. "To, co jsme dali na prodej, bylo pryč během jednoho dne. Za den a půl už nezbylo nic," uvedl.
Podnik má povolení od Ministerstva výroby Chubutu a dodržuje hygienické normy, jedná se o formální činnost v zemědělském sektoru.
Zdroj v portugalštině: ZDE
121
Diskuse