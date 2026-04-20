Demokraté by neměli následovat republikány do extremistické bažiny
20. 4. 2026
Nedávno na X se levicový streamer Twitche Hasan Piker pohádal s komentátorem známým jako Swann Marcus. Marcus se posmíval představě, že by se Piker snažil spojit s dělníky. Na oplátku Piker tvrdil, že Marcus napsal příručku "jak na to" o sexuálním turismu v Asii.
Community Notes Pikera rychle opravily. Osobou, která psala články "jak na to" o sexuální turistice, byl ve skutečnosti pravicový influencer jménem Matt Forney.
Zřejmě někteří levicoví aktivisté — úmyslně či neúmyslně — zaměnili Marcuse s Forneym, protože Marcus natočil dokument o barmských misionářích. Piker však odmítl smazat své obvinění proti Marcusovi, i poté, co byl o své chybě informován.
Nedávno se znovu objevilo video, na kterém Hasan Piker zahajuje sprostou tirádu proti vietnamské uprchlici jménem Bach Hac. Uprchlice si stěžuje na utrpení pod komunistickým režimem ve Vietnamu.
Piker odpověděl: "Jdi do prdele, stará dámo. Drž hubu, ty hloupá idiotská stará paní. Vykuř mi péro, stará paní. Sakra, Jo, seru na tuhle uprchlici." Poté jí řekne, aby se vrátila a žila v "Jižním Vietnamu". Piker později stream smazal, ale nikdy se neomluvil.
Během nedávného projevu na Yale Hasan Piker prohlásil, že "Pád SSSR byl jednou z největších katastrof 20. století". To je téměř přímý citát Vladimira Putina, který v roce 2005 řekl: "Rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou století." To by byla samozřejmě novinka pro země, které bojovaly o únik ze sovětské komunistické nadvlády a jejichž ekonomiky po rozpadu SSSR vzkvétaly.
Nedávno napsal Ezra Klein komentář v New York Times, v němž vyzval demokraty, aby zahájili dialog s Hasanem Pikerem místo toho, aby se ho snažili vyřadit ze strany. Times dal Kleinovu příspěvku titulek "Hasan Piker není nepřítel". V podcastu pak Piker prohlásil, že Hamás je "tisíckrát lepší než Izrael". The New York Times okamžitě změnily titulek příspěvku Ezry Kleina.
Takové chování je pro Pikera běžné. Jeremiah Johnson v prosinci sestavil dobrý přehled. Několik úryvků:
Když byl dotázán na nedostatek práv LGBT v Číně, Hasan řekl, že země je "strašně gay" a obhajoval zákaz gay seznamovacích aplikací ze strany Komunistické strany Číny jako "otázku soukromí"... Vystoupil ve státní televizi, kde mluvil o tom, jak je Čína skvělá, a odmítl kritiku komunistické strany jako "fámy", "nedorozumění" a "lži", které chtěl pomoci napravit... Genocidu v Sin-ťiangu zlehčoval, nazýval tamní koncentrační tábory 're-edukačními' tábory a tvrdil, že jsou teď všechny zavřené. Řekl, že čínský kolonialismus v Tibetu byla dobrá věc...
Myšlenku socialistických reedukačních programů explicitně obhajoval. Přál by si, aby SSSR vyhrál studenou válku, je v pohodě s Hizballáhem, myslí si, že Húsiové jsou skvělí, a využil svou platformu k tomu, aby dal hlas skutečným teroristům. Obhajoval nelegální anexi Krymu Ruskem a i když přímo neobhajuje ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022, rozhodně tráví hodně času obviňováním americké vlády z toho, že konflikt nějak začala. Řekl, že Amerika si zaslouží 11. září. Opakuje neonacistické argumenty o holokaustu. Podporuje politické násilí.
Mělo by být už jasné, jaký je to člověk. Jeho ideologie je standardní levicový "campismus" — myšlenka, že Amerika je špatná a že každá země nebo skupina, která Ameriku odmítá, je proto dobrá.
Jeho styl je typický pro "šokového moderátora" — říká extrémní a vulgární věci, aby upoutal pozornost a nadchl posluchače. Je to v podstatě stejný trik, který používal Michael Savage v první dekádě 21. století, ale pravicovou politiku nahradil antiamerikanismem z období studené války.
A přesto jej demokraté a progresivisté začínají vnímat jako důležitý hlas ve své straně. Tady je, co Ezra Klein napsal ve svém příspěvku pro NYT:
"[P]rojděte Pikerovými lety streamování a můžete najít urážlivé věci, co řekl." … Streamer řekl urážlivé věci" není vlastně zpráva... Impuls odstřihnout ty, s nimiž nesouhlasíme, sahá daleko za Pikera... Je to jádro zrušení jako politické taktiky. Spoléhá na víru v sílu strážců bran, která mohla být pravdivá v dřívější době, ale už neodráží způsob, jakým si získává a udržuje pozornost. Tucker Carlson byl vyloučen z Fox News a na X a YouTube se stal silnějším. Nick Fuentes byl zakázán na hlavních sociálních sítích a sílil ve stínu. Trump přešel od zákazu na všech hlavních sociálních sítích k znovuzískání prezidentského úřadu."
Podle Ezrova názoru zde by bylo rozumné, kdyby Republikánská strana a hlavní konzervativní instituce jako Fox News přijaly Tuckera Carlsona a Nicka Fuentese — a proto by demokraté a mainstreamoví liberálové měli přijmout Hasana Pikera.
Pojďme si promyslet, jaké má tento způsob uvažování důsledky. Pokud by hlavní proud měl vždy zahrnovat extremisty do diskuse — pokud je hlídání přístupu k ničemu a kontraproduktivní — pak stačí jen upoutat pozornost, abyste protlačili extremistické myšlenky do hlavního proudu diskurzu.
Pokud si pustíte stream na Twitchi nebo podcast a začnete křičet, že holokaust byl falešný, nebo že SSSR byl dobrý atd., a tím získáte slušné publikum, měli byste mít teď slovo v tom, jak je země řízena.
Zřejmým problémem této myšlenky je, že vytváří konkurenční trh pro extremismus. Pokud je pozorností to, že jste extrémnější, vulgárnější a více pobuřující než ostatní, a pokud je pozornost tím, co vám přináší vliv v Demokratické straně nebo GOP, pak je obrovská motivace pro potenciální influencery být co nejextrémnější a nejvíce pobuřující. Všichni budou pořád předbíhat své konkurenty, dokud všichni pravicoví komentátoři nebudou Hitlerovými fanoušky a všichni levicoví komentátoři vyznavači Stalina.
Dalo by se tvrdit, že přesně to se stalo na pravici, s nástupem Carlsona, Fuentese, Candace Owens a podobných pravicových extremistů. Přijetí Tuckera Carlsona a Nicka Fuentese Heritage Foundation loni bylo velmi podobné tomu, jak Ezra Klein přijal Pikera; Heritage prohlásila, že ačkoliv nesouhlasí s myšlenkami Carlsona a Fuentese, tito komentátoři jsou natolik populární, že jim bylo třeba dovolit vstup do hlavního proudu debaty.
Ale je tu ještě jeden, méně zjevný problém s myšlenkou mainstreamizace populárních extremistů. V internetové době byla laťka toho, co se považuje za "populární", výrazně snížena.
V 90. letech měl Rush Limbaugh mezi 15 a 27 miliony týdenních posluchačů své rozhlasové talk show. Dnes mají Tuckerovy pořady asi 1 milion posluchačů. Internet roztříštil publikum, takže i ti nejpopulárnější komentátoři dostávají mnohem méně pozornosti než dříve.
To znamená, že snižujeme laťku pro to, koho považujeme za "populárního". Stream Hasana Pikera získá asi 6,5 milionu hodin pozornosti týdně. To je asi 10 % sledovanosti Seana Hannityho z Fox News a asi třetina Andersona Coopera z CNN. Ale Hasan je považován za největšího politického streamera, protože streameři, kteří hodně mluví o politice, obvykle nejsou příliš populární.
Publikum podcastů je těžší srovnat, ale pokud předpokládáme, že asi polovina stažení podcastů je nakonec poslouchaná, pak je Hasan pravděpodobně mezi deseti nejlepšími politickými komentátory v USA, ale ne v top 5. Joe Rogan — který, jak Ezra upozorňuje, není konzistentně konzervativní, ale v roce 2024 podpořil Trumpa — má mnohonásobně větší publikum než Hasan.
Mezinárodní publikum laťku ještě více snižuje; pouze asi polovina Hasanova publika jsou Američané. Ezra Klein je připraven přijmout Pikera jako důležitý hlas v rámci demokratické koalice díky jeho populární přitažlivosti, ale významná část této přitažlivosti směřuje k publiku, které ani nemůže volit v amerických volbách.
Navíc Piker získává posilu, protože jako levicový moderátor je větší rybou v menším rybníku. Liberálové mají tendenci číst zprávy, zatímco konzervativci je spíše sledují nebo poslouchají. Proto je relativně málo pravicových autorů, takže ti, kteří se prosadí, bývají méně kvalitní.
Proto je také většina předních politických podcasterů, rozhlasových moderátorů a televizních komentátorů pravicových. A právě proto se Hasan Piker může stát důležitým vlivem v Demokratické straně, i když prohlašuje, že by nevolil Gavina Newsoma místo JD Vance.
Všechny tyto strukturální faktory mohou pomoci vysvětlit, proč hrubý, krutý muž jako Hasan Piker, který podporuje totalitní vlády, šíří otevřené lži o svých kriticích, prosazuje politické násilí, omlouvá teroristy a očerňuje Demokratickou stranu, dokáže šokovat, křičet a vyšikanovat si cestu k respektu mainstreamových progresivistů jako Ezra Klein.
Ale je tu ještě jeden důležitý faktor, a to obsah Pikerova sdělení. Zatímco levicoví šokoví moderátoři předchozího cyklu — sami sebe označující za "špíny" jako Chapo Trap House — se obvykle zaměřovali na ekonomická témata, Hasan se zaměřuje výhradně na zahraniční politiku. A jeho hlavním zahraničněpolitickým zaměřením je opozice vůči Izraeli.
Antisionismus je stále tabu v rámci establishmentu Demokratické strany kvůli spojení palestinského hnutí s antisemitismem. Ale jak Izrael dělá stále více špatných věcí, na obou stranách politického spektra se rozšířují protiizraelské nálady zdola. Ve svém příspěvku o Pikerovi Ezra hodně mluví o důležitosti začlenění protiizraelských hlasů do demokratické debaty:
"Žijeme v rozkolu jak ohledně významu, tak reality Izraele. Průzkum Gallup z února poprvé zjistil, že více Američanů sympatizuje s Palestinci než s Izraelci. Mezi demokraty byl rozdíl ohromující, 65 % více sympatizovalo s Palestinci a 17 % s Izraelci."
"Rozdíl, jak jsem argumentoval, je převážně generační: Starší Američané stále vnímají Izraelce sympatičtěji, ale mezi Američany ve věku 18 až 34 let se 53 % postavilo na stranu Palestinců a 23 % na stranu Izraelců. To je nové. Před rokem 2023 byli mladí lidé a demokraté častěji na straně Izraelců."
"Není to výsledek mezinárodní psychologické operace ani množství memů. Izrael, který mladí lidé znají, není ten Izrael, na který si starší lidé pamatují. Na krutost 7. října reagoval tím, že v brutálním tažení zničil Gazu, přičemž bylo [údajně] zabito nejméně 70 000 obyvatel Gazy, ovládl více než polovinu území a do zbytku zahnal obyvatele Gazy — více než dva miliony lidí."
"Život tam zůstává pekelný. Izrael učinil naděje na dvoustátní řešení smyšlenými tím, že rozdělil Západní břeh na izraelské osady, podporoval neustálé násilí osadníků a držel za krk Palestinskou samosprávu. Využil íránskou válku jako příležitost k zahájení invaze do Libanonu, vysídlil více než milion lidí a oznámil, že až 600 000 lidí nebude směno vrátit se domů, dokud Izrael nerozhodne jinak. Kneset právě hlasoval pro legalizaci oběšení jako trestu pro Palestince, kteří byli odsouzeni za zabití Izraelců při teroristických útocích..."
"Izrael, jak se chová dnes a jak se buduje pro zítřek, je neslučitelný s jakýmkoli normálním chápáním liberálních hodnot... Antisionismus roste jako reakce na to, co Izrael dělá."
Ezra má pravdu ohledně prudce klesající popularity Izraele v Americe.
A Ezra ani nezmiňuje fakt, že Netanjahu pomohl přesvědčit Trumpa, aby zahájil katastrofální válku v Íránu, která vedla k vysokým cenám ropy a plynu. Izrael nejen porušil lidská práva a mezinárodní normy proti územnímu dobytí — byl vysoce problematickým spojencem USA a rychle se stává naprostou zátěží.
Americké veřejné mínění se pomalu, ale neúprosně mění; Ezra to vidí a vystupuje ve prospěch změny. Do určité míry využívá popularitu Hasana Pikera, pokud je taková, jako záminku k prosazování hlubší, podstatné změny politiky — odklonu od pevné, reflexivní americké podpory Izraele.
Považuji to za chybu. Pokud chtějí hlavní liberálové stáhnout svou podporu Izraeli, měli by to udělat na základě zásluh. Neměli by přivádět někoho jako Hasan Piker, aby to za ně udělal, protože pak musí přijmout všechnu zátěž, kterou Piker přináší.
Začlenění Pikera do hlavního proudu znamená, že demokraté musí vážně brát myšlenku, že Sovětský svaz byl v době studené války dobrý, že Čína a Rusko jsou dnes dobří hráči ve světě a že Amerika sama je — a vždy byla — říší zla.
Toto poselství pravděpodobně nebude mít velký dopad na mnoho voličů, zejména na starší, kteří si pamatují dobu před Trumpem a před válkou proti teroru. Hrdost v Americe výrazně poklesla od doby, co se Trump objevil, ale to neznamená, že řešením je říct Američanům, že jejich země je Velký Satan. Pochybuji, že demokraté a nezávislí chtějí zničit USA; myslím, že je chtějí obnovit a vykoupit. Pikerovo poselství s tímto cílem v rozporu.
A začlenění Pikera a jeho protiamerické ideologie nevyhnutelně povede ke zhoršení kvality lidí, které demokraté volí a jmenují do vysokých funkcí. Tohle se rozhodně stalo u republikánů. V roce 2024 hnutí MAGA přijalo myšlenku, že Amerika je Zlé impérium šířící woke hodnoty po celém světě a že bychom se měli znovu spojit s Ruskem.
To vedlo k jmenování Tulsi Gabbard ředitelkou národních zpravodajských služeb, ukončení většiny americké podpory Ukrajině, pravicovému obratu proti Evropě a roztrhání většiny amerických aliancí. Významně to nevedlo k menšímu počtu amerických válek; vedlo to jen k hloupějším, zlým válkám.
Proč by demokraté měli dobrovolně jít stejnou cestou? Opravdu chceme, aby příští demokratická administrativa měla zaměstnance a jmenované kádry, kteří si myslí, že Sověti měli vyhrát studenou válku? Jsme připraveni přesměrovat Ameriku k Číně, stejně jako nás Trump přesměroval k Rusku, a na odpor, který by to vyvolalo?
Možná ano, ale doufám, že ne. Místo toho, aby mainstreamoví liberálové přijímali protiamerické šokující moderátory jako Hasan Piker, měli by prostě sami kritizovat Izrael. Nemusíte věřit, že Amerika je zlá a komunistické impéria ctnostná, abyste mohli říct, že Izrael se stal krutějším, totalitnějším a méně spolehlivým spojencem. Tyto argumenty lze snadno předložit v rámci liberalismu, místo aby se přijímal někdo, kdo říká, že chce "postliberální Ameriku".
Sedím tu už roky a sleduji, jak republikáni přijímají své nejhorší extremisty. Viděl jsem, jak tito extremisté odvrátili pravici od hlavního proudu konzervatismu a přiměli je přijmout šílené, sebedestruktivní myšlenky. Nechci, aby demokraté udělali totéž. Možná jsou motivace éry sociálních médií příliš silné a každá velká strana je odsouzena k tomu, aby byla donucena vydat se touto cestou. Ale říkám, že bychom se měli snažit odolat extremistickým impulzům co nejdéle.
Zdroj v angličtině: ZDE
