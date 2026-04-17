Lev
17. 4. 2026
Proč by se prezident nikdy neměl pouštět do sporu s papežem, vysvětluje Robert Reich
Přátelé,
musíte smeknout před papežem Lvem, který dnes ve svém projevu v Kamerunu prohlásil: „Běda těm, kteří manipulují s náboženstvím a samotným jménem Božím pro svůj vlastní vojenský, ekonomický a politický prospěch a stahují to, co je posvátné, do temnoty a špíny."
Nedokážu si představit, o kom to Lev mluvil, a vy?
Pro případ, že by někdo měl pochybnosti, papež dodal: „Svět je pustošen hrstkou tyranů, přesto ho drží pohromadě množství bratrů a sester, kteří se navzájem podporují.“
Tyran v Oválné pracovně se snaží vykreslit svou válku v Íránu jako „spravedlivou válku“ podporovanou vůlí Boží a Ježíše Krista. Papež Lev s tím nesouhlasí. Ježíš, říká, „nevyslyší modlitby těch, kdo vedou válku.“
Pete Hegseth, Trumpův samozvaný ministr války, slíbil, že „neprojeví milost“ vůči „barbarským divochům“ íránského režimu, a vyzval americký lid, aby se modlil za vítězství „ve jménu Ježíše Krista“.
Při bohoslužbě v Pentagonu 25. března požádal Hegseth Boha o „drtivou sílu proti těm, kteří si nezaslouží milost“.
Hegsethova slova zřejmě vyprovokovala papeže Lva, aby na Květnou neděli kázal, že Bůh ignoruje modlitby těch, jejichž „ruce jsou plné krve“ z válčení.
Minulou neděli Trump na sociálních médiích napadl papeže jako „hrozného v zahraniční politice“ a naznačil, že právě on sám byl důvodem, proč byl Lev vůbec zvolen papežem.
V úterý JD Vance řekl, že papež by měl být „opatrnější, když mluví o teologických záležitostech“.
Haló? Co to proboha viceprezident prezidenta, který je nejméně opatrný v tom, co říká a dělá, když říká papeži, aby byl opatrnější v tom, jak interpretuje katolickou teologii?
Nejsem katolík, ale vždy jsem si myslel, že papežova slova o teologických záležitostech jsou katolíky považována za to, co se nejvíce blíží Božím slovům, jak je to pro člověka možné.
Dnes v Kamerunu papež také řekl: „Páni války předstírají, že nevědí, že ke zničení stačí jen okamžik, zatímco k obnově často nestačí ani celý život. Zavírají oči před skutečností, že se na zabíjení a ničení utrácejí miliardy dolarů.“
Tímto tempem bude Trump požadovat, aby ministerstvo spravedlnosti zahájilo trestní vyšetřování papeže. Trump se zmocní všech účtů za restaurování Sixtinské kaple a bude tvrdit, že papež zpronevěřil finanční prostředky. Požádá Jeanine Pirro, aby proti papeži podala návrh na vydání předběžného opatření, které by zablokovalo jakékoli další papežské prohlášení. Bude vyhrožovat, že pokud papež nepřestane kritizovat, přiměje Boha, aby znovu svolal Kolegium kardinálů a Lva propustil.
Zatím se však papež Lev nevzdává.
Chvála Bohu.
Diskuse