Příjmy z ropy a plynu v ruském rozpočtu narostou v dubnu o 38 %
17. 4. 2026
Příjmy dubnového rozpočtu, které mohou být největší od října loňského roku, vzrostou díky prudkému nárůstu světových kotací v březnu kvůli válce na Blízkém východě. Největší nárůst daňových příjmů v dubnu oproti březnové sumě zajistí daň z těžby nerostů (MET) – 0,4 bilionu rublů (+91 %) díky zvýšení ceny ruské ropy v březnu na 77,00 dolaru za barel z 44,59 dolaru za barel v únoru a 58,99 dolaru za barel v březnu 2025.
Navíc se v dubnu očekává zvýšení dodatečné daně z příjmu (AIT) – přibližně o 132 miliard rublů na 0,32 bilionu rublů za produkci v prvním čtvrtletí oproti 0,19 bilionu rublů ve 4. čtvrtletí loňského roku.
Současně bude významná část zvýšení příjmů z daně z těžby ropných surovin a AIT v dubnu vynaložena na kompenzaci rafineriím ropy za spotřební daň na ropné suroviny (ANS), palivovou brzdu a investiční příplatek – celkem přibližně 377 miliard rublů oproti 55 miliardám v březnu a 192 miliardám v dubnu 2025. Platby v dubnu mohou být největší od prosince 2023.
Částky daně z ropy a plynu za březen musí být zaplaceny daňovými poplatníky jako součást jediné platby daně (UTP) nejpozději do 28. dubna. Ministerstvo financí zveřejní skutečná data o příjmech z rozpočtu na ropu a plyn za duben začátkem května.
Zdroj v ruštině: ZDE
