Šanghaj uprostřed demografické krize v Číně mobilizuje seniory
20. 4. 2026
Čchiou prohledává šanghajské pracovní agentury, aby našla práci pro svého osmapadesátiletého otce – bývalého mechanika ze sousední provincie Ťiang-su, který se ocitl v frustrujícím limbu.
Ačkoliv je stále několik let od oficiálního důchodového věku pro venkovské migranty, jeho boj s nalezením práce zdůrazňuje paradox v čínském finančním centru: i když město zoufale potřebuje více pracovníků, aby vyrovnalo klesající populaci, stárnoucí uchazeči o zaměstnání se setkávají s vysokými poplatky a fyzickou únavou.
Jeho pátrání se shoduje s rozsáhlou novou vládní iniciativou Šanghaje mobilizovat starší lidi a odvrátit zhoršující se demografickou krizi.
"Na venkově začíná důchod až v šedesáti letech, takže stále hledá práci," řekla. "Právě teď jde do pracovních agentur se registrovat a čeká, až se objeví vhodná pracovní místa."
Ale tento proces se ukázal jako frustrující. "Některé agentury účtují vysoké poplatky předem – asi 1 200 jüanů (175 dolarů) – ještě před zavedením jakékoli práce, což nepůsobí příliš spolehlivě," řekla Čchiou. "A i tak je těžké najít něco vhodného."
Většina nabízených pracovních míst zahrnuje dlouhé pracovní hodiny a fyzicky náročnou práci, dodala. Čhiou uvedla, že její otec začal hledat práci částečně proto, že má nyní více volného času, protože jeho vnoučata jsou starší, ale také proto, že sociální ochrana na venkově zůstává omezená, což ho přimělo spořit na vlastní budoucnost.
Hledání práce přichází v době, kdy Šanghaj povzbuzuje starší pracovníky, aby se vrátili na trh práce. Finanční centrum nedávno vzbudilo širokou pozornost poté, co představilo plán, jak udržet starší obyvatele aktivní na pracovním trhu.
Návrh, který společně vydalo 28 vládních oddělení, si klade za cíl rozšířit podporu zaměstnanosti seniorů a podpořit rozvoj věku příhodných pracovních míst a souvisejících personálních služeb. Opatření zahrnují podporu firem a sociálních organizací ve vytváření rolí přizpůsobených starším pracovníkům, podporu firem v sektoru péče o seniory při najímání seniorů jako hodnotitele projektů a podporu pokračující účasti důchodců, lékařů a technických profesionálů.
Tato iniciativa přichází v době obnovené reakce druhé největší ekonomiky světa ohledně zmírnění narůstajících demografických tlaků. Ke konci roku 2025 dosáhla populace Číny ve věku 60 a více let 323 milionů, což představuje 23 % z celkových 1,4 miliardy.
Snahy jsou učiněny v době rostoucího tlaku na důchody, kdy klesající pracovní síla a rychle stárnoucí populace zatěžují financování sociálního zabezpečení.
Šanghaj patří mezi města s nejrychlejším stárnutím, přičemž registrovaní starší obyvatelé ve věku 60 let a více dosahují 5,77 milionu, tedy 37,6 % registrované populace.
Současně dědictví čínské politiky jednoho dítěte a klesající porodnost v posledních letech dále zkreslily populační strukturu a zvýšily zátěž péče o starší mladší generace.
"Jak porodnost klesá, zajištění stabilní pracovní síly se stalo klíčovou výzvou," řekl Pcheng Pcheng, výkonný předseda think-tanku Guangdong Society of Reform. "Vláda prodlužuje věk odchodu do důchodu a podporuje využívání umělé inteligence napříč odvětvími - a opětovné zaměstnání starších pracovníků se stalo třetí a nenovější možností."
Dodal, že praktické výzvy zůstávají, včetně toho, zda jsou zajištěny dostatečné právní ochrany a zda starší pracovníci mohou získat zacházení srovnatelné s mladšími zaměstnanci.
Šanghajský plán také vyvolal na internetu debatu o tom, zda starší pracovníci mohou vytlačit mladší uchazeče o zaměstnání, zvláště když je celostátní míra nezaměstnanosti ve věkové skupině 16 až 24 let, bez studentů, vysoká už několik let – v poslední době kolem 16 %.
Nicméně studie zveřejněná v lednu Národní rozvojovou školou Pekingské univerzity zjistila, že vyšší zaměstnanost mezi seniory by mohla skutečně podpořit zaměstnanost této mladé skupiny.
Podle zjištění studie byl nárůst zaměstnanosti seniorů spojen s nárůstem zaměstnanosti mladých o 0,13 procentního bodu.
Čína již dříve signalizovala podporu zaměstnanosti seniorů. V září 2024 Peking vydal politický dokument, který vyzývá k vytvoření flexibilnějších a na míru šitých pracovních příležitostí pro starší pracovníky, spolu s vylepšenými službami pro sladění zaměstnání a školení dovedností.
Sun Ťie, členka Čínské lidové politické poradní konference, v březnu uvedl, že zatímco plány podporovat opětovné zaměstnání starších lidí roste, politická podpora chybí.
"Politiky jako podpora v nezaměstnanosti a dotace na udržení zaměstnání mohou efektivně motivovat firmy k udržení zkušených pracovníků, ale současná podpora zůstává relativně skromná a nástroje politiky jsou stále poměrně omezené," uvedla v rozhovoru pro zpravodajský portál China Internet Information Centre.
"Současně je důležité najít rovnováhu mezi příležitostmi pro důchodce a mladší pracovníky," dodala Sun, který je zároveň zástupkyní děkana Fakulty pojištění na University of International Business and Economics.
Podle údajů ze sedmého národního sčítání lidu v Číně v roce 2020 byla zaměstnanost mezi lidmi ve věku 60–64 let a 65–69 let na úrovni 34,43 % a 27,49 %, zatímco jen 11,76 % osob ve věku 70 let a více zůstávalo v zaměstnání.
Pro srovnání, v Japonsku bylo podle Nippon Communications Foundation v roce 2024 stále zaměstnáno asi 25,7 % osob ve věku 65 let a více.
