USA oznámily pátrání po íránských a Íránu pomáhajících lodích

17. 4. 2026

Americké válečné lodě mají v úmyslu zachytit íránské lodě, včetně tankerů, na volném moři, uvedl předseda Sboru náčelníků štábů ozbrojených sil Dan Kane. Americké síly budou útočit na jakoukoli loď pod íránskou vlajkou nebo se pokoušející poskytnout materiální pomoc Íránu, "včetně stínových lodí přepravujících íránskou ropu," uvedl.

Blokáda organizovaná USA se vztahuje na všechny lodě, bez ohledu na národnost, které cestují do íránských přístavů nebo z nich, dodal Kaine. Podle něj Spojené státy hlídkují nikoli v Hormuzském průlivu, ale v íránských přístavech a pobřežích. Blokáda "bude platit v íránských teritoriálních vodách i v mezinárodních vodách," řekl. Centrální velení amerického námořnictva také uvedlo, že "kromě vynucování blokády podléhají všechna íránská plavidla, plavidla pod sankcemi Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a plavidla podezřelá z přepravy kontrabandu právu válčícího subjektu zadržet a prohledávat".

Několik hodin před oznámením vpluly do Perského zálivu dva prázdné tankery, které byly pod americkými sankcemi za účast na íránských dodávkách ropy, informoval Bloomberg, přičemž proklouzly kolem amerických lodí s vypnutými transpondéry. Írán by je mohl využít jako další skladovací zařízení, pokud by americká blokáda trvala tak dlouho, že by zemi začalo docházet místo v pozemních nádržích.

Ale žádný tanker s nákladem zatím neprorazil americkou blokádu. Malý počet lodí proplul z Perského zálivu do Ománského zálivu přes Hormuzský průliv, ale nemohly pokračovat v dalším pohybu. Některé se vrátily.

Podle Centrálního velení se od začátku blokády otočilo 13 lodí.

