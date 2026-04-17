USA oznámily pátrání po íránských a Íránu pomáhajících lodích
17. 4. 2026
Blokáda organizovaná USA se vztahuje na všechny lodě, bez ohledu na národnost, které cestují do íránských přístavů nebo z nich, dodal Kaine. Podle něj Spojené státy hlídkují nikoli v Hormuzském průlivu, ale v íránských přístavech a pobřežích. Blokáda "bude platit v íránských teritoriálních vodách i v mezinárodních vodách," řekl. Centrální velení amerického námořnictva také uvedlo, že "kromě vynucování blokády podléhají všechna íránská plavidla, plavidla pod sankcemi Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a plavidla podezřelá z přepravy kontrabandu právu válčícího subjektu zadržet a prohledávat".
Několik hodin před oznámením vpluly do Perského zálivu dva prázdné tankery, které byly pod americkými sankcemi za účast na íránských dodávkách ropy, informoval Bloomberg, přičemž proklouzly kolem amerických lodí s vypnutými transpondéry. Írán by je mohl využít jako další skladovací zařízení, pokud by americká blokáda trvala tak dlouho, že by zemi začalo docházet místo v pozemních nádržích.
Ale žádný tanker s nákladem zatím neprorazil americkou blokádu. Malý počet lodí proplul z Perského zálivu do Ománského zálivu přes Hormuzský průliv, ale nemohly pokračovat v dalším pohybu. Některé se vrátily.
Podle Centrálního velení se od začátku blokády otočilo 13 lodí.
