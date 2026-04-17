Absolutní drzá nekompetence současné vlády
17. 4. 2026
čas čtení 1 minuta
Tak je 16. dubna a po vyhození všech vedoucích pracovníků v Agentuře pro sociální začleňování se stále nic neděje. Už víc jak měsíc. Dva lidé, kteří byli pověřeni dočasným vedením tento úkol dostali befelem a sami nemají žádné informace, co mají tedy dělat a zda mohou nebo nemohou věci podepisovat.
Zuzana Mrázová - ministryně pro místní rozvoj se nadále o více než 100 zaměstnanců, kteří nic nevědí o dalším směřování, nezajímá.
Na naše dotazy neodpovídá a prý nemá čas ani na rozhovory s novináři. Na jednání vlády nebo do sněmovny jezdí zadními vchody. Mezitím na sociální sítě natáčí influencerská videa o tom, že je vše pod kontrolou a žádná apokalypsa se nekoná.
Teď už je v podstatě téměř jisté, že za projekt, na kterém já pracuji, bude stát Evropské unii vracet miliony korun.
Kdybyste někdo věděli, kde se dá paní ministryně zastihnout, abych se jí mohl zeptat, co tedy bude, dejte mi, prosím, vědět. Rád bych dělal svoji práci co nejlíp. Bez informací to ale bohužel nejde.
548
Diskuse