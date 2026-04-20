Írán má tisíce dalších raket a dronů, aby mohl pokračovat ve válce
20. 4. 2026
Podle něj bylo během operace Epická zuřivost zasaženo přibližně 13 tisíc cílů. Údery vážně oslabily vojenský potenciál Teheránu a zničily část infrastruktury, včetně zařízení energetického sektoru.
Íránský režim však zůstává u moci a očekává se, že bude aktivně používat asymetrické válečné taktiky, včetně akcí prostřednictvím spojeneckých skupin a kybernetických útoků. Zejména může vyvíjet tlak na protivníky kontrolou Hormuzského průlivu.
Zpravodajské informace také uvádějí, že Írán posiluje decentralizaci vojenského velení po ztrátách mezi velením a nadále podporuje spojence – šíitské formace v Iráku, Hizballáh a další síly. Tyto skupiny již provedly stovky útoků na americké a izraelské cíle.
Samostatně Adams konstatoval růst kybernetických hrozeb: Írán je schopen provádět jak špionážní operace, tak ničivé útoky na infrastrukturu. V březnu byl zaznamenán první vážný kybernetický útok na americkou společnost po mnoha letech.
Podle Pentagonu bude Teherán tváří v tvář oslabování tradičních ozbrojených sil pokračovat v budování schopností, včetně dronů, raket a zástupných sil.
