Švédský výrobce nízkouhlíkové oceli Stegra shromažďuje 1,4 miliardy eur na novou továrnu
17. 4. 2026
Společnost staví provoz, o kterém tvrdí, že bude využívat technologii vypouštějící o 95 % méně CO2 než tradiční metody, ve městě Boden na dalekém severu Švédska.
"Stegra se v zásadě dohodla na 1,4 miliardě eur nového financování od kombinace nových a stávajících investorů na dokončení výstavby svého velkoplošného zeleného ocelářského závodu," uvedla společnost ve svém prohlášení.
Uvedla, že financování vede švédská investiční skupina Wallenberg Investments, "která vytvořila konsorcium investorů, jež touto transakcí zaujme vedoucí pozici ve Stegře".
Wallenberg Investments, vlastněná vlivnou rodinou Wallenbergů, uvedla v samostatném prohlášení, že investuje do Stegry 250 milionů eur.
Součástí konsorcia je také státní singapurský fond Temasek, spolu s IMAS, který dohlíží na holdingovou společnost Ingka ovládající většinu obchodů s nábytkem Ikea.
V říjnu Stegra oznámila kolo financování, které mělo zajistit dalších 10 miliard korun (1,1 miliardy dolarů) na pokrytí vyšších nákladů projektu.
A v listopadu společnost obdržela přibližně 40 milionů dolarů státní podpory od Švédské energetické agentury, zatímco panovala nejistota ohledně vyhlídek startupu.
Situace byla srovnávána s výrobcem baterií Northvolt, dalším bývalým lídrem švédského zeleného průmyslového boomu.
Northvolt byl považován za základní kámen evropských snah dohnat čínské výrobce baterií, než zpoždění výroby a narůstající dluhy vedly k vyhlášení bankrotu v březnu 2025.
'Výzva makroprostředí'
"Toto financování odráží silné přesvědčení o obchodním modelu Stegra mezi novými i stávajícími investory i věřiteli," uvedl generální ředitel Stegry Henrik Henriksson.
"Bylo toho dosaženo ve velmi náročném makroekonomickém prostředí a odráží to významné úsilí všech zúčastněných," dodal ve svém prohlášení.
Společnost dodala, že "po několika pomalejších měsících během financování nyní Stegra zintenzivní stavební práce".
Očekává se, že nový provoz bude dokončen během 18 až 24 měsíců, řekl Henriksson později na tiskové konferenci a dodal, že není možné "hovořit o konkrétním datu" zahájení výroby.
"Věříme, že jde o opravdu dobrou a rozumnou investici," řekl Leif Johansson, poradce skupiny Wallenberg, který převezme vedení představenstva Stegry.
"Jak z hlediska klimatu, tak z hlediska možnosti postavit ziskovou ocelárnu," řekl Johansson novinářům.
Johansson je veteránem švédského průmyslu, který vedl firmu Volvo Group pro výrobce nákladních vozů.
Když v roce 2021 společnost poprvé oznámila plány na novou továrnu, jmenovala se H2 Green Steel.
Cílem bylo zahájit výrobu v roce 2024 a dosáhnout roční produkce pěti milionů tun oceli – což je více než veškerá současná roční produkce Švédska – do roku 2030.
Za Stegrou stojí investiční firma Vargas Holding, která byla také spoluzakladatelkou Northvoltu.
