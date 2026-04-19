Izrael systematicky útočí na nemocnice

19. 4. 2026

Foto: Izraelský voják usekl hlavu Kristovi

Íránský Červený půlměsíc zveřejnil záběry z bezpečnostních kamer, které zachycují izraelský útok na nemocnici v Íránu. Útoky na zdravotnická zařízení jsou taktikou, kterou Izrael opakovaně používá i v Libanonu a v Gaze.

Francouzsko-libanonský umělec podal ve Francii žalobu, v níž požaduje vyšetření izraelského leteckého úderu, při kterém v Bejrútu zahynuli jeho rodiče, jako válečného zločinu. Organizace na ochranu lidských práv nezjistily v blízkosti budovy žádné vojenské cíle.

Izrael právě schválil plán v hodnotě 334 milionů dolarů (který zaplatí Američané) na rozšiřování osad na syrském území. Nejde o obranu. Nejde o dočasné opatření. Jedná se o trvalé rozšiřování na území, které je mezinárodně uznáno jako okupované.

Benjamin Netanjahu často tvrdí, že Izrael je „strážcem křesťanství“ na Blízkém východě.

Izraelský voják rozbíjející hlavu sochy Ježíše Krista během operace v jižním Libanonu.


Čtyři izraelští osadníci napadli palestinskou sanitku na silnici mezi Ramalláhem a Nablusem na Západním břehu Jordánu a házeli na ni kameny, zatímco převážela pacienty.

20. května 2025 Izrael bombardoval sklad protetických končetin v Násirově nemocnici. Dnes brání dovozu protetických končetin do Gazy. A to vše poté, co způsobil vznik největší skupiny lidí s amputacemi na světě.

Záběry z dronu zveřejněné izraelskou armádou ukazují rozsáhlé zničení v jiholibanonském městě Bint Jbeil. Libanonská státní média v neděli informovala, že izraelské síly provedly demolice domů v Bint Jbeilu, a to navzdory tomu, že ve čtvrtek uzavřely s Hizballáhem příměří.

Na okraji města Tyru byl zřízen provizorní hřbitov. Mrtví jsou zde pohřbíváni, dokud je nebude možné převézt zpět do jejich vesnic, píše Janet MacDonaldová ve speciální reportáži z Libanonu

Španělsko oficiálně požádá Evropskou unii o vypovězení dohody o přidružení s Izraelem, oznámil v neděli premiér Pedro Sánchez na předvolebním shromáždění v Andalusii.

Španělsko předloží tento návrh na úterním zasedání 27 ministrů zahraničí EU v Lucemburku.…

Obsah vydání | 20. 4. 2026