Izrael systematicky útočí na nemocnice
19. 4. 2026
The Iranian Red Crescent released CCTV showing an Israeli strike on a hospital in Iran.— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 19, 2026
Targeting healthcare has been a recurring tactic by Israel in Lebanon and Gaza as well. pic.twitter.com/cPYlZNrVsm
Francouzsko-libanonský umělec podal ve Francii žalobu, v níž požaduje vyšetření izraelského leteckého úderu, při kterém v Bejrútu zahynuli jeho rodiče, jako válečného zločinu. Organizace na ochranu lidských práv nezjistily v blízkosti budovy žádné vojenské cíle.
A French Lebanese artist has filed a legal complaint in France seeking a war crimes investigation into an Israeli air strike that killed his parents in Beirut. Rights groups found no military targets near the building.— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 19, 2026
Al Jazeera's @NatachaBut reports from Paris. pic.twitter.com/PSVqRngGk5
Izrael právě schválil plán v hodnotě 334 milionů dolarů (který zaplatí Američané) na rozšiřování osad na syrském území. Nejde o obranu. Nejde o dočasné opatření. Jedná se o trvalé rozšiřování na území, které je mezinárodně uznáno jako okupované.
Benjamin Netanjahu často tvrdí, že Izrael je „strážcem křesťanství“ na Blízkém východě.
Izraelský voják rozbíjející hlavu sochy Ježíše Krista během operace v jižním Libanonu.
Benjamin Neyanyahu has often claimed that Israel is the "guardian of Christianity" in the middle east. https://t.co/6Hu65amzD8— Peter Oborne (@OborneTweets) April 19, 2026
Čtyři izraelští osadníci napadli palestinskou sanitku na silnici mezi Ramalláhem a Nablusem na Západním břehu Jordánu a házeli na ni kameny, zatímco převážela pacienty.
HORRIFIC: Four Israeli settlers attacked a Palestinian ambulance on the Ramallah–Nablus road in the West Bank, hurling rocks at it while it was transporting patients. pic.twitter.com/I3StbIHmUQ— Ihab Hassan (@IhabHassane) April 19, 2026
20. května 2025 Izrael bombardoval sklad protetických končetin v Násirově nemocnici. Dnes brání dovozu protetických končetin do Gazy. A to vše poté, co způsobil vznik největší skupiny lidí s amputacemi na světě.
Záběry z dronu zveřejněné izraelskou armádou ukazují rozsáhlé zničení v jiholibanonském městě Bint Jbeil. Libanonská státní média v neděli informovala, že izraelské síly provedly demolice domů v Bint Jbeilu, a to navzdory tomu, že ve čtvrtek uzavřely s Hizballáhem příměří.
On May 20, 2025, Israel bombed the prosthetic limbs warehouse of Nasser Hospital. Today, it’s not allowing the entry of prosthetics into Gaza. All this after creating the largest cohort of amputees in the world. https://t.co/9y12G1peXy pic.twitter.com/i9cIV0drQd— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) April 19, 2026
Drone footage released by the Israeli army shows massive destruction in the southern Lebanese town of Bint Jbeil.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 19, 2026
Lebanese state media reported Sunday that Israeli forces carried out house demolitions in Bint Jbeil, despite entering a ceasefire with Hezbollah on Thursday. pic.twitter.com/x7IoCyXPD0
Na okraji města Tyru byl zřízen provizorní hřbitov. Mrtví jsou zde pohřbíváni, dokud je nebude možné převézt zpět do jejich vesnic, píše Janet MacDonaldová ve speciální reportáži z Libanonu
On the outskirts of Tyre, a temporary cemetery had been established. Here the dead are buried until they can be returned to their villages, writes Janet MacDonald in a special report from Lebanon ✍️ pic.twitter.com/mqQx4LI7Pr— The National (@ScotNational) April 19, 2026
Španělsko oficiálně požádá Evropskou unii o vypovězení dohody o přidružení s Izraelem, oznámil v neděli premiér Pedro Sánchez na předvolebním shromáždění v Andalusii.
Španělsko předloží tento návrh na úterním zasedání 27 ministrů zahraničí EU v Lucemburku.…
Spain will formally ask the European Union to terminate its association agreement with Israel, Prime Minister Pedro Sanchez announced Sunday at a campaign rally in Andalusia.— Gandalv (@Microinteracti1) April 19, 2026
Spain will present the proposal at a meeting of the EU’s 27 foreign ministers in Luxembourg on Tuesday.…
Diskuse