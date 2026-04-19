Channel 4 News: Američané jedou do Pákistánu k vyjednávání s Íránci, kteří tam nebudou
19. 4. 2026
Seriozní zpravodajství z Blízkého východu
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 19. dubna 2026: Prezident Trump vydává novou hrozbu, že zničí íránskou infrastrukturu, a to i přesto, že vysílá vyjednávací tým do Pákistánu k dalším rozhovorům, kterých se Írán podle svých slov nezúčastní.
Íránská státní média právě oznámila, že íránský tým se nezúčastní nového kola mírových rozhovorů v Pákistánu. Prezident Trump v pondělí večer prohlásil, že do Islámábádu vysílá delegaci na jednání, a varoval, že pokud režim nepřistoupí na jeho podmínky, budou zničeny všechny elektrárny a mosty v Íránu. Tady je náš hlavní korespondent Alex Thompson:
Reportér: Tady je reportáž, kterou jsme natočili dříve, Teherán předvádí, jak proměnil lodní trasu v přístav. Íránská televize vysílá záběry tankerů zastavených v Hormuzském průlivu, zatímco z rádiového provozu vyplývá, že indický tanker byl včera napaden íránskými silami.
"SEPA Navy, SEPA Navy. Tady Motorenga San Marhedal. Dali jste mi povolení k odjezdu. Jsem druhý na vašem seznamu. Dali jste mi povolení k odjezdu. Teď střílíte. Nechte mě se vrátit."
Reportér: Tato akce přiměla Trumpa zopakovat svou předchozí hrozbu vůči Íránu, aby se podřídil jeho mírovým požadavkům. Pokud tak neučiní, Spojené státy zničí každou elektrárnu a každý most v Íránu. Už nebude vystupovat laskavě. Samozřejmě stará hrozba. Zatím prázdná. Pravděpodobně by to také byl válečný zločin obrovských rozměrů. Bývalý specialista izraelské vojenské rozvědky na Írán říká, že Amerika této zemi vůbec nerozumí. Írán se nevzdá a ve skutečnosti z toho všeho vychází stále silnější:
"Protože se vyrovnávají se dvěma nejsilnějšími leteckými silami na světě. A podařilo se jim zvítězit. Pro ně to bylo vítězství, ne porážka. I dnes mají stále schopnost odpalovat rakety a drony. Stále drží 440 kilogramů nebo 60% obohaceného uranu v Natanzu a Isfahánu. Stále mají schopnost kontrolovat úžiny a fakticky ovládat tepnu mezinárodní ekonomiky. Takže pro ně, ano, utrpěli. Vědí, že utrpěli. Nejsou hloupí. Ale strategicky mají navrch."
Reportér: Takže, obleky pro Vance, Witkoffa a tým amerického viceprezidenta, který zítra vede další delegaci do Pákistánu na jednání. Ale s kým? Írán dnes večer prohlásil, že nepojede, dokud Trump blokuje jejich lodní dopravu.
Íránský mluvčí: Naše politika je také krok za krokem. Akce za závazek. Oni udělají jeden krok, my uděláme jeden krok. Nemělo by být tak, že my plníme své závazky, zatímco oni ne.
Reportér: Alespoň obě strany stále komunikují v zákulisí a nechávají své šéfy, aby předváděli to, co jim jde tak dobře – pózy a výhrůžky. To vše vede k tomu, že izraelský premiér vypadá v zahraničí jako bez přátel a doma je v obležení. Včera večer v Tel Avivu vyšly do ulic tisíce lidí, kteří požadovali úplné vyšetření invaze Hamásu ze 7. října. Netanjahu je v tom všem jasným terčem. Dnes na severu panuje jiný druh hněvu vůči izraelským vůdcům. Hraniční město Kiriat Šimona je v protestní stávce proti tomu, že Netanjahu ustoupil Trumpovu rozkazu zastavit útoky na nedaleký Libanon.
A za tou hranicí, jako vždy uprostřed toho všeho, se libanonské rodiny pomalu vrací domů na jih. Velmi pomalu, poté, co Izrael vybombardoval mosty. A co najdou, až se dostanou domů? Dům. Nebo hromadu trosek.
Reportér: Ano, Íránci pak v poslední hodině oznámili, že na ty rozhovory nepůjdou. Mají toho dost, říkají, a poukazují na rozporuplné signály, které vnímají z Bílého domu a od prezidenta Trumpa. No, když se na to podíváte, prezident Trump se pokusil násilným a urážlivým jazykem přesvědčit Íránce k dohodě. Nefungovalo to. Zkoušel jim lichotit. Nefungovalo to. Zkoušel vyhrožovat něčím, co rozhodně vypadalo jako naprostá genocida. Nefungovalo to. Dnes se pokusil vyhrožovat něčím, co v myslích mnoha lidí rozhodně vypadá jako válečný zločin, pokud by k tomu došlo. Nefungovalo to. Pak se zastavte.
Tady vlastně nejde primárně o Írán, Hormuzský průliv, jejich snahu o bombu. Jde o palestinskou otázku. A v této souvislosti jsme viděli, jak se izraelský stát se svým americkým spojencem zapletl do vážného konfliktu ne v jedné, ne ve dvou, ne ve třech, ale ve čtyřech regionech. V pěti, pokud počítáme i Západní břeh. Proč? Aby zničil Hamás. Selhal. Aby zničil Hizballáh. Selhal. A aby zničil íránský režim. Selhal. Ten režim v Teheránu, ano, je násilný a represivní. Ale dnes večer, s tím vším, chápete, proč si možná myslí, že mají v zásobě dostatek odolnosti, trpělivosti a odhodlání.
