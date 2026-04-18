Úžina je uzavřena
18. 4. 2026
Írán uzavřel Hormuzskou úžinu, diplomacie selhala a Trump místo toho, aby odpovídal na otázky týkající se této situace, uspořádal tiskovou konferenci s Joem Roganem, píše Ben Meiselas
- Írán uzavřel Hormuzský průliv, otočil více než 20 plavidel a střílel na lodě
- Jaderná jednání mezi Íránem a USA zkrachovala – další kolo není naplánováno
- Trumpovo tvrzení o „dohodě za den nebo dva“ velmi rychle ztratilo na aktuálnosti
- NY Post tvrdí, že „Írán se vzdal Hormuzu“, zatímco se stal pravý opak
- Ministerstvo financí tiše prodloužilo licenci na ruskou ropu dva dny poté, co Bessent prohlásil, že tak neučiní
- Papež Lev XIV. objasňuje, že jeho mírové poselství bylo napsáno dříve, než si ho Trump přivlastnil
- Trump pořádá tiskovku v Oválné pracovně s Joem Roganem, zakazuje otázky novinářů
- The Atlantic informuje o alarmujících obavách ohledně chování ředitele FBI Kash Patela
Hormuzský průliv je uzavřen
Tohle je velká událost. Írán znovu zavedl úplná omezení v Hormuzském průlivu, jednom z nejdůležitějších úzkých míst pro globální dodávky ropy na planetě. Íránské námořní síly dnes jen za dnešek otočily zpět nejméně 20 plavidel, která se pokoušela průlivem proplout, přičemž celkový počet, včetně plavidel otočených zpět v rámci toho, co USA nazývají blokádou, činí 23. Možná jsme svědky prvního úplného uzavření Hormuzského průlivu v historii.
Írán tvrdí, že „v dobré víře“ souhlasil s tím, že umožní průjezd úžinou omezenému počtu ropných tankerů a obchodních plavidel. USA podle jeho názoru tuto dohodu porušily. Írán nyní označuje chování Američanů za naprosté pirátství. Jeho vysílání na VHF nenechává nic na pochybách: průjezd není povolen žádnému plavidlu jakéhokoli typu nebo národnosti. Kontrola nad úžinou se podle Teheránu vrátila do původního stavu, přičemž nyní je zaveden přísnější vojenský dohled.
A nejde jen o byrokratické gesto. Nejméně dvě lodě již nahlásily, že na ně v vodách mezi ostrovy Qeshm a Larak střílely íránské čluny. Britská agentura Maritime Trade Operations potvrdila, že k tankeru se přiblížily dvě dělové čluny Revoluční gardy, které na plavidlo střílely. Střelbou byl zasažen také kontejnerový tanker. Jedná se o aktivní nepřátelské incidenty na mezinárodní vodní cestě. Trump opět lhal. Šokující.
Íránský nejvyšší vůdce dnes rovněž zveřejnil příspěvek na Telegramu, v němž uvedl, že námořnictvo země je připraveno uštědřit svým nepřátelům to, co nazval „novými hořkými porážkami“.
Mezitím se účty íránské ambasády a konzulátu na sociálních médiích opět pustily do posměšků na adresu Trumpa a Spojených států. Íránská ambasáda v Ghaně zveřejnila toto prohlášení:
„Vážený světe,
Hormuzský průliv je pod novým vedením, dokud válka zcela neskončí.
Průjezd: platí se poplatky (bezpečnost a údržba životního prostředí).
Blokáda: porušení příměří.
Nepřátelství: žádný průjezd, ani kousek.
Děkujeme za pochopení.
– Nejvyšší rada národní bezpečnosti Íránu“
Íránská ambasáda v Jižní Africe napsala: „Vězte, že máme prst na spoušti. Pokud zradí jednání potřetí, režimy USA a Izraele a ti, kdo napomáhají jejich vojenské agresi, utrpí ránu, jakou si nedokážou představit.“
Íránský konzulát v Hyderabadu reagoval přímo na příspěvek Trumpa z Bílého domu. Bílý dům nad obrázkem Trumpa napsal: „NECHTE HO VAŘIT.“ V reakci na to konzulát nazval Trumpa „nejvařenějším prezidentem všech dob“.
Jednání zkrachovala
Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti potvrdila, že jednání mezi USA a Íránem zprostředkovaná Pákistánem minulý týden skončila bez jakéhokoli závěru. Další kolo není naplánováno. Teherán říká, že jednání budou obnovena až tehdy, a to je přímá zpráva, kterou poslali prostřednictvím svého pákistánského prostředníka, až USA přestanou klást „nadměrné požadavky“ a přijmou realitu na místě.
Íránský náměstek ministra zahraničí řekl, že Trump „mluví příliš“, že v rámci jednoho prohlášení říká protichůdné věci a že přístup USA založený na tlaku, síle a eskalaci není a nemůže být cestou k žádnému řešení.
Což mě přivádí k něčemu, co dnes dříve napsal náš šéfredaktor Ron Filipkowski. Jedinou nejhorší taktikou, kterou můžete použít při vyjednávání s režimem, jako je Írán, je pokusit se jej veřejně ponížit, zatímco vyjednávání stále probíhají. Každý diplomat s opravdovými zkušenostmi to ví. Pokud skutečně chcete dohodu, nesmíte se předvádět před svou voličskou základnou a spojenci na úkor vyjednávacího stolu. Přesně to ale Trump neustále dělá.
A včera večer Trump řekl reportérovi, že pokud do středy nedojde k dohodě, USA „budou muset začít znovu shazovat bomby“. Předtím novinářům řekl, že Írán „souhlasil se vším“. Jsou to prostě očividné lži. Reportéři, kteří bez ověření převzali informaci o „souhlasu se vším“, opět prali lež prostřednictvím důvěryhodnosti svých institucí. My to tady dělat nebudeme. Podíváme se na skutečná data.
Nyní podle Wall Street Journal: „Americká armáda se podle amerických úředníků v nejbližších dnech připravuje na zadržení ropných tankerů spojených s Íránem a zabavení obchodních lodí v mezinárodních vodách, čímž rozšiřuje své námořní zásahy za hranice Blízkého východu.“
Zvláštní. Řekli nám, že válka skončila.
Titulní strana NY Post vám řekne vše, co potřebujete vědět o médiích MAGA
Dnešní titulní strana NY Post zněla: „Urovnání situace – Írán se vzdává Hormuzu a Trump říká, že mírová dohoda je na dosah.“
Noviny se sotva dostaly do novinových stánků, než celá ta fraška vybuchla.
Včera to nebyla pravda a dnes to platí dvojnásob. Írán se Hormuzského průlivu nevzdal. Írán nad ním posílil kontrolu a znovu ho uzavřel. Lodě jsou otáčeny zpět a ostřelovány. Jednání zkrachovala. Žádná mírová dohoda neexistuje. Nikdy žádná mírová dohoda nebyla. Titulní strana NY Post nebyla jen zavádějící, ale popisovala události, které jsou přesným opakem toho, co se ve skutečnosti děje. Takhle vypadá propaganda MAGA… zcela paralelní realita, tištěná a prodávaná v novinových stáncích, navržená tak, aby se voličská základna cítila dobře ohledně situace, která se aktivně zhoršuje.
Řekli jsme vám, co se děje. Před několika dny, když Trump tvrdil, že je vše vyřešeno, jsme vám řekli, že důkazy ukazují jinam. Dnes jsou tím důkazem lodě, na které se střílí, a úžina v úplné blokádě.
Sledujte, co dělají, ne co říkají
Zde je dokonalé shrnutí přístupu Trumpovy administrativy k vládnutí. Ministr financí Bessent před dvěma dny veřejně prohlásil, že USA neobnoví výjimky ze sankcí na ruskou nebo íránskou ropu. O dva dny později ministerstvo financí tiše prodloužilo licenci umožňující transakce s ruskou ropou o další měsíc.
Žádné oznámení. Žádná tisková konference. Žádné vysvětlení. Jen tichý obrat prostřednictvím tiskové zprávy pozdě v pátek večer.
Papež, tisková konference a Roganova show
Papež Lev XIV. dnes k situaci přistoupil se svou obvyklou grácií a objasnil, že mírové poselství, které přednesl na začátku tohoto týdne, bylo napsáno před dvěma týdny, dlouho předtím, než se Trump rozhodl udělat z něj záležitost týkající se jeho osoby. Papež řekl, že neměl v úmyslu debatovat s prezidentem, a vyjádřil zjevnou frustraci z toho, že výzva k míru byla proměněna v moment kulturní války.
Je to však výmluvné. Když papež hovoří o válečných štváčích, o lidech, kteří se odvolávají na Boží jméno, aby páchali zlo, o tyranech – a prezident Spojených států to bere osobně – to vypovídá o mnohém.
Mezitím Trump dnes ráno uspořádal v Oválné pracovně tiskovou konferenci po boku Joe Rogana na téma… psychedelických drog? Zoufale se snaží ovládnout narativ a přesměrovat pozornost kamkoli jinam. Poté vyhodil novináře ještě předtím, než stačili položit otázky.
A nakonec časopis Atlantic zveřejnil velmi znepokojivou zprávu o řediteli FBI Kashovi Patelovi. Řada současných i bývalých úředníků popisuje vzorec nadměrného pití až do zjevné opilosti, zmeškaných schůzek a období, kdy byl Patel v kritických momentech prostě nedostupný. V jednom případě údajně řekl spojencům, že byl propuštěn kvůli rutinnímu IT problému, což vyvolalo všeobecný zmatek v celé agentuře a telefonáty do Bílého domu. Nebyl propuštěn. Morálka uvnitř FBI je popisována jako hroutící se a úředníci vyjadřují obavy o národní bezpečnost v souvislosti s vedením. Patel vše popírá a říká, že podá žalobu. Pokud tak učiní, předložení důkazů bude jistě odhalující.
Takto vypadá současná situace.
