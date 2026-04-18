Channel 4 News: Trump: "Oni nás nemohou vydírat"
18. 4. 2026
čas čtení 10 minut
Seriozní zpravodajství z Blízkého východu
Moderátor, Channel 4 News, sobota 19. dubna 2026: Írán znovu upevňuje svou kontrolu nad Hormuzským průlivem, kde jsou lodě opět terčem útoků, zatímco prezident Trump tvrdí, že "oni nás nemohou vydírat."
Dobrý večer. Kdo tedy vlastně ovládá Hormuzský průliv? Írán tvrdí, že je to on, a bude tomu tak, dokud USA neukončí svou blokádu. Dnes se pod palbou ocitly nejméně dvě lodě. Trump popsal útoky jako vydírání, zatímco, jak to někdy dělá, hovořil o naději na rozhovory, které by válku ukončily. Uzavření průlivu nadále způsobuje chaos v globálním obchodu. Jaké jsou tedy vyhlídky, že se situace ještě zhorší, než se zlepší?
Prezident Trump varoval Írán, aby nevydíral USA poté, co Teherán zrušil své rozhodnutí znovu otevřít průliv Hormuz pro lodní dopravu. Tento krok přišel v reakci na námořní blokádu íránských přístavů ze strany USA, o které Donald Trump prohlásil, že zůstane v plné síle, dokud Teherán nedosáhne mírové dohody o ukončení války. Nejméně na dvě nákladní lodě vystřelily íránské dělové čluny ve vodní cestě od té doby, co byla znovu uzavřena. Náš hlavní korespondent Alex Thompson nám podává zprávu z Tel Avivu.
Reportér: Bylo zřejmé, že včerejší Trumpovo prohlášení, že Hormuz je otevřený pro všechny kromě Íránu, zmaří jakoukoli dohodu s Íránem. Dnes Teherán splnil svou výhrůžku uzavřít průliv a údajně zaútočil na tanker a nákladní loď.
"Pokud hodláte porušit podmínky příměří a pokud Američané nedodrží své slovo, budou to mít pro ně následky."
Webové stránky sledující námořní dopravu zaznamenaly přes noc zvýšený provoz v této klíčové energetické tepně. Americká armáda však také uvedla, že 23 lodí se podřídilo blokádě a vrátilo se do Íránu. Tím byla dohoda porušena.
Trump: "Funguje to velmi dobře. Trochu si s námi zahrávali, jak to dělají už 47 let. Nikdo se s nimi nikdy nepustil do boje. My jsme se s nimi pustili do boje. Nemají námořnictvo, nemají letectvo, nemají vůdce, nemají vůbec nic."
Reportér: V Íránu pokračují demonstrace na podporu vedení státu. I když Teherán i Washington trvají na tom, že citlivá mírová jednání postupují, Írán znovu zdůraznil na tom, že jeho obohacený uran nepůjde do USA ani nikam jinam. A když už jsme u toho, má někdo zájem o Islámábád? Mírová jednání na vysoké úrovni mezi Íránem a USA, která se měla konat v Pákistánu, jsou dnes večer, jak se dalo očekávat, pozastavena. Ale co ta druhá válka? Opět není stanoven žádný pevný termín pro potenciálně historická mírová jednání ve Washingtonu mezi Libanonem a Izraelem. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dostal na Trumpův příkaz rozkaz okamžitě zastavit invazi, bombardování a okupaci jižního Libanonu. Velmi veřejná potupa.
Analytik listu Haaretz: Je to obrovské drama, protože byl ponížen z obou stran, z pravice i z levice. Pravice mu věřila, že porazí Hamás, porazí Hizballáh, porazí Írán. Levice mu nikdy nevěřila ani slovo. A nyní je ponížen z obou stran, protože ztratil všechny své cíle. Neměl co říct. Je ponížen před Spojenými státy, před Blízkým východem a před izraelským lidem.
Reportér: Netanjahu nedávno řídil svou válku v Libanonu. Trumpův rozkaz přišel brzy poté, co Bílý dům nařídil 10denní příměří v jeho invazi do Libanonu. Mnozí členové Netanjahuovy vlastní vlády se o tom dozvěděli až z médií. Netanjahu musí uspořádat volby nejpozději do října a pokud jsou průzkumy veřejného mínění správné, čeká ho konec politické kariéry.
Civilisté se dnes vrací do svých domovů, nebo do toho, co z nich zbylo, v některých částech jižního Libanonu, kde se opět projevila hluboká bezpečnostní krize země.
Francouzský voják, štábní seržant Florian Montorio, byl dnes na místě zastřelen ozbrojenci, další tři byli zraněni. Francouzský prezident obvinil Hizballáh, aniž by předložil důkazy. Hizballáh to popřel. Vojáci jsou součástí mise OSN, jejímž cílem je nastolit mír na libanonsko-izraelské hranici. To se jí nedaří již 48 let.
Příměří tedy visí na vlásku ve dvou válkách, ale samozřejmě existuje i třetí. Nesmíme na to nikdy zapomínat v Gaze, kde je příměří stejně nejisté.
V uplynulých 24 hodinách OSN požádala izraelské úřady, aby provedly urgentní vyšetřování toho, jak k tomu došlo, že jejich vojáci zastřelili dva řidiče pracující pro OSN a další dva zranili.
Zamyslete se nad tím dnes večer. Pokud by Benjamin Netanjahu na podzim přišel o místo a prohrál volby, čelil by nejen korupčnímu procesu a možnému vězení tady v Izraeli, ale v širším měřítku by byl obviněn z válečných zločinů u Mezinárodního trestního soudu. A pokud bude postaven před soud kvůli těmto obviněním, a tím pádem i izraelský stát, budou tyto hlasy jen sílit, pokud bude politicky izolován.
Moderátor: Alexi Thompsone z Tel Avivu, děkuji. Po původním oznámení, že Hormuzský průliv bude otevřen, cena ropy dramaticky klesla. Jeho opětovné uzavření však znamená, že globální obchod bude i nadále narušován. Tento týden se ve Washingtonu sešli představitelé Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, přičemž hlavní bodem programu byla krize a zvláštní pozornost byla věnována situaci v Asii. Naše ekonomická redaktorka Helia Ebrahimi přináší reportáž.
Reportérka: Novoroční festival Songkran v Bangkoku je největší vodní slavností na světě. Slouží k očištění a očistě. Letos se však obchodníci obávali, že vyšší ceny energií odradí lidi od účasti. Asie, to, co se děje na Blízkém východě, je již krizí. A znovuotevření Hormuzského průlivu je ekonomickou nutností. I kdyby se lodní doprava obnovila tento víkend, odhaduje se, že došlo ke ztrátě 900 milionů barelů ropy. To představuje zátěž pro nejvyspělejší ekonomiky východu, stejně jako pro jeho nejzranitelnější občany.
Ředitel MMF pro Asii: Ten šok má asymetrický dopad, že? Nejvíce jsou zasaženi chudí a zranitelní. Země, které nemají rezervy, jsou zasaženy, protože nemohou pomoci lidem, kteří jsou zasaženi.
Reportérka: Surat v Indii je klíčovým textilním centrem, ale nedostatek plynu znamenal přechod na dřevo, aby se rozběhly kotle. V Bangladéši znamená přídělový systém energie uzavření bran na univerzitě v Dháce a pozastavení provozu autobusů, zatímco v Myanmaru se smí jezdit autem jen každý druhý den. Přídělový systém funguje od Indie po Jižní Koreu. A moderátoři zpráv v Thajsku se snaží přesvědčit diváky, aby šetřili energií. Vláda radí lidem, aby si před zapnutím klimatizace svlékli vrstvy oblečení. Pokud jste závislí na chladné klimatizaci, no, teď už nemusíte být. Jaký je váš názor na to, jak hluboce je tato krize zakořeněna? Pokud nedojde k příměří, které povede k dlouhodobému řešení.
Ředitel MMF pro Asii: Takže mám velké obavy. Nedávno jsem se vrátil z Fidži. A klíčovým tématem na těchto malých ostrovech, kde bylo zastoupeno 14 zemí, byla životní úroveň a náklady na život, a to vše těsně po šoku. Pokud se tedy podíváte na tyto malé země, které jsou velmi závislé na dovozech a na Hormuzském průlivu, Mohly by být zasaženy. Největší obavy mám o malé ostrovní země, které nemají žádné fyzické rezervy ropy a plynu, ani moc politických rezerv, fiskálního prostoru a tak dále.
Reportérka: A tam, kde se nedostatek setkává s chudobou, může to přerůst v sociální nepokoje, protože lidé mají potíže koupit si základní potraviny a podniky propouštějí zaměstnance. Ještě před pár lety vypukly na Srí Lance násilné demonstrace, když lidé nesnesli dopady nedostatku paliva.
Ředitel MMF pro Asii: Pokud se podíváte na Asii, je tam mnoho zemí, kde je nezaměstnanost mladých velmi vysoká. Podívejte se na země jako Bhútán, menší země jako Nepál, Srí Lanka, nezaměstnanost mladých je vysoká, a to i v některých větších zemích. Tyto věci jsou tedy znepokojivé.
Reportérka: Cena ropných futures sice klesla díky zprávám o míru, ale ceny benzínu, petroleje, hnojiv a leteckého paliva v Asii prudce vzrostly. V Indii vzrostlo letecké palivo o 76 %, zatímco hnojiva v Japonsku o 37 %. Na Tchaj-wanu, kde jsou polovodiče hlavním pilířem ekonomiky, vzrostla cena topného oleje o 68 % a v Jižní Koreji cena benzínu vystřelila o 86 %. Na Wall Street vyvolala naděje na znovuotevření průlivu nákupní šílenství, které vyneslo akcie téměř na rekordní maxima. Ale zemědělcům zde nepomohou finanční sázky. Budou muset počkat, až se k nim dostanou fyzické dodávky, a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla zlepšit.
