Končí výuka cizích jazyků?
17. 4. 2026
Můžete to vyzkoušet: DeepL Voice-to-Voice
Když se mluví o nadějích německé umělé inteligence, často padá jméno DeepL. Německá překladatelská platforma z Kolína nad Rýnem dokázala to, co si zdejší politika i ekonomika přejí: vyvinula vlastní technologii, která dokáže držet krok i na mezinárodní úrovni, píše německý deník Die Zeit.
Ve čtvrtek představila společnost DeepL nový nástroj pro překlad v reálném čase. Ve virtuálních schůzkách i při osobních rozhovorech lze nyní komunikovat v různých jazycích a výpovědi ostatních se okamžitě překládají – jako text v aplikaci nebo v okně prohlížeče a jako mluvené slovo.
Funkce jsem si mohl vyzkoušet již ve středu v malém kruhu s dalšími novináři, píše nbmecký autor. Naskenujete QR kód pomocí smartphonu a zaregistrujete se jako účastník s vlastním jménem pro rozhovor nebo konferenci. Kdo mluví, stiskne tlačítko jako u hlasové zprávy. Řečené se přímo na obrazovce přeloží a přiřadí se k jménu účastníka. Nebo se přehrává do ucha v preferovaném jazyce překvapivě lidsky znějícím hlasem.
Samozřejmě nefungovalo při testu všechno dokonale: Když zakladatel DeepL Jarek Kutylowski řekl slovo „fireside chat“, DeepL to přeložil jako „fireside jet“. Kdo nedržel tlačítko nahrávání dostatečně dlouho, jeho věty byly při překladu zkráceny. Přesto byla ukázka působivá. Při středečním testu DeepL překládal výroky z portugalštiny nebo polštiny do angličtiny tak dobře, že bylo možné konverzaci bez problémů sledovat. Na dotaz Kutylowski uvedl, že uživatelé mohou překlad sami zpřesnit tím, že AI předem sdělí témata rozhovoru, konference nebo schůzky.
Zpočátku bude tato funkce fungovat pro schůzky nebo videokonference s až 20 účastníky. Firmy si ji mohou objednat jako samostatný produkt. Přirozeně se nabízí otázka: Neumí to (někdy) i technologické firmy jako OpenAI a Anthropic? Možná. Kutylowskému to však strach nedělá. Dokonce se brání pojmu strach. Technologické firmy, řekl ve středu, jsou přece stvořeny k tomu, aby podstupovaly rizika. V Evropě je jich spíše potřeba.
Diskuse