Macron vyzývá k "povinným volebním zákazům" představitelů vinných z antisemitských nebo rasistických činů
17. 4. 2026
Macron odsoudil to, co označil za "antisemitskou hydru", která se vplížila do "každé trhliny" společnosti, když připomínal Ilana Halimiho, francouzského Žida, který byl v roce 2006 umučen.
Při zločinu, který před dvaceti lety Francii zděsil, byl Halimi v lednu 2006 unesen gangem asi 20 mladých lidí a mučen na sídlišti s nízkými příjmy na pařížském předměstí Bagneux. Nalezen byl o více než tři týdny později poté, co únosci nedokázali z jeho rodiny vymámit výkupné a třiadvacetiletý zemřel cestou do nemocnice.
Státní zástupci tehdy popsali osmadvacetiletého vůdce gangu Youssoufa Fofany jako "zvrhlého megalomana", který instruoval komplice, aby si Židy vybrali za účelem únosů a výkupného "protože jsou nacpáni penězi".
"Za 20 let, navzdory neúnavnému úsilí našich policistů, četníků, soudců, učitelů a volených představitelů, antisemitská hydra neustále postupuje," řekl Macron.
"Neustále nabírající nové tváře, vplížila se do srdce našich společností, do každé škvíry, příliš často doprovázená stejným paktem zbabělosti: mlčet, odmítat vidět."
Macron během projevu v prezidentském paláci odsoudil to, co nazval "islamistickým antisemitismem, který stál za pogromem 7. října", s odkazem na útok proti Izraeli ze 7. října 2023 vedený palestinskou militantní skupinou Hamás.
Termín "pogrom" označuje násilné útoky na Židy kvůli jejich náboženství.
Také kritizoval to, co označil za "krajně levicový antisemitismus", který "se vyrovná krajní pravici" a "antisemitismus, který používá masku antisionismu k tichému postupu".
Macron také uvedl, že chce "povinné volební zákazy" pro představitele vinné z "antisemitských, rasistických a diskriminačních činů a výroků".
"Příliš často se tresty vynášené proti pachatelům antisemitských trestných činů a zločinů zdají být směšné," řekl.
"Vláda a parlament budou pracovat na zpřísnění trestů za antisemitské a rasistické činy," dodal.
Francie je domovem největší židovské populace v západní Evropě, přibližně půl milionu lidí, a také významné muslimské komunity citlivé na utrpení palestinského lidu v Gaze a okupovaných palestinských územích.
Členové francouzské židovské komunity uvedli, že počet antisemitských činů po útoku Hamásu na Izrael dne 7. října 2023 prudce vzrostl.
